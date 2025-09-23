Người đàn ông đột tử khi mua dâm, gia đình kiện cô gái đòi bồi thường

Tòa án Thành phố Liên Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc gần đây thụ lý vụ án gây tranh cãi liên quan đến một cái chết đột ngột. Người đàn ông họ Tạ đột ngột qua đời trong một lần quan hệ tình dục với cô gái mại dâm họ Lạc. Vợ và con gái ông sau đó đã kiện Lạc, yêu cầu bồi thường thiệt hại về người, chi phí tang lễ và thu nhập bị tổn thất.

Ông Tạ và cô Lạc gặp nhau vào đầu tháng 1 năm nay. Sau khi kết bạn với nhau trên Wechat, họ quan hệ tình dục bốn lần, giá mỗi lần từ 200 đến 400 nhân dân tệ (khoảng từ 740 nghìn đồng đến 1,5 triệu đồng). Chiều 21/5, Tạ liên lạc với Lạc để “đặt hàng” và họ gặp nhau. Người đàn ông đi tắm và khi chuẩn bị quan hệ thì đột nhiên ngã quỵ rồi bắt đầu co giật.

Cô Lạc lập tức chạy vào phòng khách và gọi 110. Khoảng 10 phút sau, cảnh sát và nhân viên y tế đến hiện trường, cố gắng cấp cứu nhưng cuối cùng ông Tạ không qua khỏi.

Cảnh sát sau đó xác định nguyên nhân tử vong là đột tử. Cô Lạc cũng bị tạm giam hành chính 15 ngày vì tội bán dâm.

Thành phố Liên Châu mới đây thụ lý vụ án gây tranh cãi liên quan đến cái chết đột ngột của một người đàn ông mua dâm. (Ảnh: AC)

Sau khi lo tang sự, vợ và con gái ông Tạ kiện cô Lạc, cáo buộc rằng là người duy nhất có mặt, cô đã không gọi cấp cứu và thực hiện các biện pháp hiệu quả, làm chậm trễ cơ hội cứu hộ tốt nhất. Gia đình yêu cầu bồi thường 1,31 triệu nhân dân tệ.

Đáp lại cáo buộc của nguyên đơn, Lạc khẳng định cô đã hoàn thành nghĩa vụ của mình là hỗ trợ bằng cách gọi 110 ngay sau khi nhận thấy dấu hiệu bất thường; cảnh sát ngay lập tức thông báo cho xe cấp cứu đến hiện trường. Cô nhấn mạnh rằng cái chết đột ngột của ông Tạ là do tình trạng sức khỏe của ông, không liên quan gì đến cô, và cô không nên chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

Tòa án Nhân dân Thành phố Liên Châu phán quyết rằng, dựa trên giám định y khoa, ông Tạ bị đột tử, không có bằng chứng nào cho thấy cô Lạc trì hoãn việc điều trị hoặc cố ý không hành động. Việc nguyên đơn yêu cầu cô chịu trách nhiệm là thiếu căn cứ thực tế và pháp lý. Cuối cùng, tòa án bác bỏ tất cả các yêu cầu của nguyên đơn, và nguyên đơn phải chịu án phí.