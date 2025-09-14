Người đàn ông đột quỵ tử vong dù chưa từng hút thuốc hay uống rượu, bác sĩ bức xúc: Sao người nhà để anh ấy ăn thế mỗi ngày?

Tối muộn, xe cấp cứu lao thẳng từ cổng bệnh viện vào Khoa Cấp cứu. Người đàn ông 42 tuổi họ Hồ (Trung Quốc) được đưa vào trong tình trạng bất tỉnh, tay chân tê liệt, miệng méo, mắt xệch. Trước đó, ông có cảm giác tức ngực và khó thở nên gia đình lầm tưởng đây là một cơn đau tim.

Khi được thăm khám, bác sĩ cấp cứu khẳng định đây không phải bệnh tim mà là một ca nhồi máu não cấp tính - một dạng đột quỵ do cục máu đông làm tắc nghẽn mạch máu não. Vì nhập viện muộn, sau hơn 2 giờ cấp cứu, đội ngũ y bác sĩ cố gắng hết sức nhưng ông vẫn không qua khỏi, qua đời tại bệnh viện.

Ảnh minh họa

Bên cạnh cảm giác đau thương tột cùng vì mất người thân đột ngột, người nhà ông Hồ cũng vô cùng sửng sốt khi biết nguyên nhân gây bệnh. Bởi ông Hồ nổi tiếng trong vùng vì không hút thuốc cũng chưa từng động đến một giọt rượu, ông cũng thường đi ngủ rất sớm, thường bị trêu là "gà chưa lên chuồng đã đi ngủ".

Thông qua phân tích các chỉ số, cuộc phẫu thuật và điều tra bệnh sử từ người nhà, bác sĩ cho rằng ông Hồ mắc đột quỵ do thói quen ăn quá nhiều đồ chiên rán. Thói quen tưởng vô hại ấy đã âm thầm gây béo phì, mỡ máu cao, và cuối cùng là cướp đi mạng sống.

Người vợ cho biết ông Hồ vốn là "tín đồ" của đồ chiên. Từ thịt, cá tới rau củ, món gì ông cũng thích chiên ngập dầu, đặc biệt là tẩm bột chiên giòn. Có một thời gian dài, một ngày ông ăn đủ ba bữa đồ chiên. Càng tồi tệ hơn khi ông thích dùng đủ loại nước chấm nhiều muối, nhiều đường. Một ngày không ăn là ông liên tục kêu "nhạt mồm nhạt miệng", mệt mỏi không có sức.

Bác sĩ nghe đến đây thì cau mày, không giấu được vẻ mặt bức xúc hỏi tại sao gia đình không ai khuyên ngăn ông Hồ. Thế nhưng trong cơn khóc nấc lên, người vợ kể rằng bà biết là hại nhưng khuyên thế nào cũng không được. Nếu không nấu món chiên, ông sẽ ăn rất ít, bỏ cơm hoặc tự xuống bếp làm. Mấy năm gần đây, không thích nghe vợ cằn nhằn nên ông Hồ còn thường ra ngoài ăn hoặc gọi gà rán về ăn trong phòng riêng.

Vì sao ăn nhiều đồ chiên rán có thể gây đột quỵ?

Theo giải thích của vị bác sĩ điều trị cho ông Hồ, thực phẩm chiên rán chứa lượng lớn chất béo xấu và dầu đã qua xử lý ở nhiệt độ cao. Ăn nhiều sẽ làm tăng triglyceride và cholesterol trong máu. Khi chúng tích tụ lâu ngày, thành mạch máu dần hình thành mảng xơ vữa cứng, giống như một lớp "cặn bẩn" bám chặt, làm lòng mạch hẹp lại và dòng máu lên não bị cản trở. Chỉ cần một cục máu đông nhỏ xuất hiện, mạch sẽ bị bít tắc và nhồi máu não lập tức xảy ra.

Ảnh minh họa

Không chỉ vậy, đồ chiên thường đi kèm các loại nước sốt đậm đà. Nước chấm chứa lượng muối rất cao, nạp thường xuyên sẽ làm huyết áp tăng. Cao huyết áp lâu dài chính là "kẻ đồng lõa" phá hỏng lớp nội mạc mạch máu, khiến cholesterol và chất béo dễ lắng đọng hơn, tạo cục máu đông và gây đột quỵ.

Điều nguy hiểm là nhiều người chủ quan vì không thấy triệu chứng gì. Như trường hợp của anh Hồ, dù đã béo phì và mỡ máu cao, anh vẫn nghĩ cơ thể "chịu đựng được", tiếp tục duy trì thói quen ăn uống có hại. Khi cơn đột quỵ xảy ra, tất cả đều quá muộn và không thể vãn hồi.