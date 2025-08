Người đàn ông đột ngột tử vong sau bữa trưa, bác sĩ nhăn mặt: Bận mấy, mệt mấy vừa ăn xong TUYỆT ĐỐI không làm 4 việc

Một buổi trưa bình thường, ông Lưu (ngoài 60 tuổi, sống tại Tứ Xuyên -Trung Quốc) ăn cơm xong thì lên phòng nghỉ. Nhưng ông rời đi chưa đầy 15 phút thì trên tầng 2 - phòng của ông phát ra âm thanh ú ớ không rõ lời, sau đó là tiếng động mạnh như có vật gì nặng rơi xuống sàn. Vợ và con trai ông Lưu vội vã chạy lên thì thấy ông nằm co quắp trên sàn sát giường, hai tay ôm chặt ngực trái, miệng há ra liên tục vì không thở được.

Ngay lập tức, anh con trai cố gắng sơ cứu theo những gì mình biết còn người mẹ gọi xe cấp cứu. Đáng tiếc là dù được đưa đến bệnh viện trong giờ vàng, ông Lưu vẫn không qua khỏi. Bác sĩ kết luận ông tử vong do nhồi máu cơ tim cấp.

Ảnh minh họa

Điều kỳ lạ là trước đó, ông Lưu vốn chỉ bị mỡ máu cao và tăng huyết áp nhẹ, chưa từng có dấu hiệu tim mạch nghiêm trọng. Ông cũng có cơ thể khá cân đối, cơ bắp hơn nhiều người cùng tuổi do làm việc chân tay nhiều năm và chăm tập thể dục. Sau khi kiểm tra lại camera lắp trong nhà và hỏi han người người, mới biết cơn nhồi máu cơ tim cấp đến từ sai lầm nhất thời ông Lưu làm trong bữa ăn.

Cụ thể, sáng hôm xảy ra sự việc ông đi gặp lại bạn cũ, tâm trạng vui nên bữa trưa ăn rất no. Ông vừa ăn vừa uống chút rượu, ăn xong nghĩ rằng vì quá no nên khó chịu trong người, đi ngủ ngay thay vì xem vô tuyến như mọi hôm. Lúc lên phòng, nằm vài phút thấy tức bụng nên ông dậy tập vài động tác thể dục cơ bản cho dễ tiêu rồi lại nằm. Chẳng lâu sau đó liền lên cơn đau tim do nhồi máu cơ tim rồi ngã quỵ, ngừng tim trong khi điều trị.

Bác sĩ nhắc nhở 4 việc tuyệt đối không làm ngay sau bữa ăn

Cái chết của ông Lưu khiến bác sĩ trực phòng cấp cứu ngày hôm đó phải nhắc nhở người nhà, đồng thời cũng gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về những việc làm sau bữa ăn gây hại cho tim. “Nhồi máu cơ tim sau bữa ăn không phải là hiện tượng cá biệt. Trong những năm gần đây, ngày càng nhiều nghiên cứu phát hiện ra rằng một số hành vi sau bữa ăn có thể làm tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim và thậm chí có thể dẫn đến đột quỵ. Ngay cả ở người trẻ tuổi” - ông nói.

Ông cũng chỉ ra 4 việc dù bận đến mấy, mệt đến mấy hay thích đến mấy cũng tuyệt đối không làm sau bữa ăn - nhất là ăn no để bảo vệ trái tim, tránh nguy cơ đột quỵ. Đó là:

1. Nằm ngay sau khi ăn

Sau ăn no, máu dồn về hệ tiêu hóa. Nếu bạn nằm ngay, máu lưu thông chậm, tim phải co bóp nhiều hơn để giữ huyết áp. Với người có bệnh tim mạch, hành động này dễ gây thiếu máu cơ tim, tắc mạch và dẫn đến nhồi máu cơ tim như trường hợp của ông Lưu. Tốt nhất nên ngồi nghỉ hoặc đi bộ nhẹ 5 - 10 phút, tránh nằm ít nhất 30 phút sau khi ăn.

Ảnh minh họa

2. Tập thể dục sau ăn

Vận động mạnh sau ăn khiến máu dồn về cơ, cắt bớt lượng máu cho tiêu hóa, dễ gây đau bụng, buồn nôn. Với người huyết áp cao, mỡ máu nhiều, tim sẽ chịu gánh nặng kép, làm tăng nguy cơ rối loạn nhịp tim và nhồi máu cơ tim. Chỉ nên tập thể dục nhẹ sau ăn ít nhất 30 phút. Tuyệt đối tránh tập nặng như chạy bộ, nâng tạ…

3. Hút thuốc sau ăn

Hút thuốc vào lúc nào cũng hại nhưng bác sĩ cảnh báo hút ngay sau bữa ăn hấp thụ chất độc gấp đôi. Do sau ăn no, mạch máu ở dạ dày giãn rộng, tuần hoàn tăng. Lúc này hút thuốc sẽ khiến chất độc hấp thụ mạnh hơn, phá hủy thành mạch và làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông. Nếu không thể nhịn được, hãy chờ sau bữa ăn 30 phút mới hút thuốc.

4. Uống rượu bia ngay sau ăn

Ảnh minh họa

Rượu bia làm mạch giãn đột ngột, kích thích tim đập nhanh và tăng triglyceride trong máu. Nếu uống rượu bia trong và ngay sau bữa ăn nhiều chất béo, nguy cơ tắc mạch, đột quỵ sẽ tăng mạnh. Nếu buộc phải uống, hãy đợi 30-60 phút sau ăn và không uống quá mức.

Nguồn và ảnh: Sohu, Good Morning Health