Người đàn ông đột ngột qua đời vì đột quỵ: BS cảnh báo 3 loại gia vị nhiều người thích nấu ăn là thủ phạm gây tắc nghẽn mạch máu

Ông Lý Kiến Quốc (52 tuổi, Quảng Đông, Trung Quốc) là trụ cột của gia đình. Ai ngờ rằng bữa tối giản dị với thịt lợn kho và dưa chuột lại là bữa ăn cuối cùng của ông?

Xe cấp cứu đến với còi hú vang, các bác sĩ đã cố gắng hết sức để cứu ông, nhưng cuối cùng họ thở dài vì tình trạng đột quỵ của ông: Nhồi máu cơ tim cấp tính, tắc nghẽn nghiêm trọng các động mạch vành.

Sau đó, bác sĩ hỏi: "Ông bà thường ăn uống thanh đạm phải không?". Câu hỏi này khiến vợ của ông,bà Vương, rưng rưng nước mắt và nghẹn ngào nói: "Ông ấy không có vấn đề gì, nhưng ông ấy rất thích ăn. Ông ấy cho rất nhiều nước tương để món ăn thơm ngon, cho thêm đường vào các món kho để tăng hương vị. Ông ấy không thể thiếu mỡ lợn khi ăn đồ xào nấu. Ông ấy nói rằng ông ấy không thể ăn mà thiếu hương vị đó".

Các bác sĩ khẳng định, các cơn đau tim không bao giờ là tai nạn; chúng là hậu quả của thói quen

"Cơn đau tim không bao giờ xảy ra đột ngột; đó là điều được 'tích lũy' dần dần qua nhiều thập kỷ do chế độ ăn uống và lối sống". Những lời của bác sĩ Trương Văn Hồng (Bệnh viện Hoa Sơn, Trung Quốc) đã chạm đến nỗi lòng của nhiều người không nhận thức được tầm quan trọng của sức khỏe.

Nhiều người cho rằng, gia vị chỉ là thứ thêm vào món ăn, vậy chúng có tác động gì đáng kể? Nhưng chính những thìa gia vị nhỏ mà ông Lý thêm vào món ăn mỗi ngày lại đang dần làm tắc nghẽn mạch máu của ông.

Ông ấy không có thói quen xấu như hút thuốc hay uống rượu, nhưng lại bị hủy hoại bởi thói quen ăn uống đậm mùi vị. Vợ ông sau này nhớ lại rằng vài năm trước, trong một lần khám sức khỏe, ông Lý được chẩn đoán mắc bệnh cao huyết áp, nhưng ông ấy luôn nói: "Tôi không cảm thấy gì cả, tôi chịu được", và vẫn không thể thiếu nước tương, đường phèn và mỡ lợn trong mỗi bữa ăn.

3 loại gia vị dần dần làm tắc nghẽn mạch máu, là thủ phạm gây đột quỵ

Gia vị nhiều muối: "Chất tăng áp vô hình" cho mạch máu

Trong bếp nhà ông Lý, nước tương, tương đậu nành và đậu hũ lên men luôn được đặt ở vị trí dễ thấy nhất trên bếp. Ngay cả khi xào rau, ông cũng sẽ cho thêm nửa thìa muối trước khi ăn. Bà Vương kể rằng nếu thức ăn hơi nhạt, ông sẽ nhăn mặt và luôn nói: "Không có vị gì cả, tôi không thích".

Nhưng muối không chỉ mang lại hương vị mà còn gây tăng huyết áp. Khi các ion natri đi vào cơ thể, chúng gây giữ nước, tăng thể tích máu và giữ cho các mạch máu ở trạng thái "co thắt" trong thời gian dài. Thành trong của mạch máu dần bị tổn thương và chất béo trong máu dễ dàng bám vào chúng, hình thành mảng bám.

Y học cổ truyền cho rằng, ăn quá nhiều muối khiến mạch đập chậm và sắc mặt thay đổi. Điều này có nghĩa là tiêu thụ quá nhiều muối có thể cản trở lưu thông máu.

Gia vị nhiều đường: "Tàu ngầm" gây ra mảng bám mạch máu

Khi nói đến việc kiểm soát đường huyết, nhiều người chỉ nghĩ đến bệnh nhân tiểu đường. Nhưng bác sĩ Trương Văn Hồng nhắc nhở chúng ta một cách rõ ràng: "Chế độ ăn nhiều đường gây hại cho mạch máu bất kể bạn có bị tiểu đường hay không".

Ông Lý là người hảo ngọt; thêm đường phèn vào các món kho là "bí quyết" của ông, ông không thể thiếu tương đậu ngọt khi trộn mì, và ông rưới mật ong lên thịt xào để tăng hương vị. Những loại "đường ẩn" này trong các loại gia vị còn nguy hiểm hơn cả các món tráng miệng.

Việc tiêu thụ quá nhiều đường kích thích cơ thể tiết ra lượng lớn insulin, theo thời gian dẫn đến kháng insulin và làm tăng "cholesterol xấu". Cholesterol này bám vào thành mạch máu, tạo thành mảng xơ vữa.

Dữ liệu lâm sàng cho thấy, những người có chế độ ăn nhiều đường trong thời gian dài có nguy cơ phát triển mảng xơ vữa động mạch cao hơn 30%.

Hàm lượng chất béo động vật cao: Thủ phạm làm đặc máu

"Món ăn có thơm hay không phụ thuộc vào mỡ lợn". Đây là câu nói mà ông Lý luôn tâm niệm. Dù là xào rau, làm bánh hay trộn mì, ông đều cho thêm một thìa mỡ lợn để món ăn ngon hơn. Ông luôn nói: "Dầu thực vật thì nhạt nhẽo, không ngon bằng".

Tuy nhiên, mùi thơm hấp dẫn này đến từ một lượng lớn axit béo bão hòa. Việc nấu ăn lâu dài với mỡ động vật, lại còn dùng lượng lớn mỗi lần, sẽ làm tăng đột biến triglyceride và cholesterol, khiến máu đặc hơn và lưu thông chậm hơn, làm tăng khả năng hình thành cục máu đông, đẩy nhanh quá trình xơ cứng động mạch vành.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng, những người thường xuyên tiêu thụ chất béo động vật có tỷ lệ xơ cứng động mạch vành cao hơn 20% so với những người sử dụng dầu thực vật. Do đó, hãy ăn dầu mỡ cân bằng, tránh lạm dụng.

Sử dụng gia vị thông minh để bảo vệ sức khỏe mạch máu cho gia đình bạn

Sau này, bà Vương tiếc nuối nói rằng nếu biết được sự nguy hiểm của những loại gia vị này sớm hơn, bà đã bắt chồng mình thay đổi khẩu vị rồi. Thực ra, không cần phải ăn những món ăn nhạt nhẽo, nhiều nước; chỉ cần học cách nêm nếm gia vị lành mạnh là đủ.

Giảm lượng muối: Sử dụng hành lá, gừng, tỏi và hạt tiêu để tăng hương vị, đồng thời giảm một nửa lượng nước tương.

Giảm lượng đường: Sử dụng vị ngọt tự nhiên của cà chua, dứa và hành tây thay vì đường phèn, và dùng ít tương đậu ngọt và tương chua ngọt hơn. Các món kho vẫn có thể ngon mà không bị ngấy.

Hãy thay đổi loại dầu ăn bạn dùng: Chọn dầu hạt cải hoặc dầu ô liu để nấu ăn hàng ngày, chỉ dùng mỡ lợn thỉnh thoảng khi chế biến những món ăn đặc biệt. Đừng giống như ông Lý, đã có tuổi nhưng không thể sống thiếu mỡ lợn trong mỗi bữa ăn.

(Nguồn: TT, Health Sohu)