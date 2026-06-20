Người đàn ông đem trả lại chiếc ví nhặt được ở siêu thị, bị chủ nhân nói trong ví thiếu hơn 60 triệu

Người đàn ông khăng khăng nói rằng khi nhặt được ví thì không thấy có tiền bên trong, còn chủ nhân chiếc ví thì khẳng định chiếc ví đã bị mất đi số tiền khá lớn.

Một vụ việc gần đây đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng Malaysia, liên quan đến tranh chấp về số tiền 10.000 Ringgit (tương đương hơn 60 triệu VNĐ) được cho là bị mất từ ví của một cặp vợ chồng người Trung Quốc. Cặp vợ chồng này đã đến Malaysia để gặp gỡ cô con gái đang du học tại nước này.

Theo lời khai của cặp vợ chồng, người vợ đã vô tình để quên ví trên quầy khi mua sắm tại một siêu thị ở Semenyih. Cô giải thích rằng lúc đó cô nhận được một cuộc gọi điện thoại và vội vã rời đi, quên mang theo ví. Sau khi nhận ra ví bị mất, cô yêu cầu ban quản lý siêu thị kiểm tra camera an ninh, và đoạn video của camera an ninh đã ghi lại hình ảnh một gia đình 4 người lấy trộm ví.

Đoạn video cho thấy một đứa trẻ nhặt ví lên và đưa cho người mẹ, người này sau đó ngay lập tức bỏ vào túi xách của mình.

Người đàn ông mang trả chiếc ví nhưng khẳng định bên trong ví không có tiền.

“Chúng tôi đã ghi lại biển số xe của họ từ camera giám sát khi họ rời khỏi siêu thị, và sau đó mang toàn bộ đoạn phim đến đồn cảnh sát Semenyih để trình báo", người phụ nữ cho biết.

Sau đó, cảnh sát đã nhanh chóng xác định được chủ xe thông qua biển số xe. Người này sau đó đã đến đồn cảnh sát cùng với chiếc ví sau khi được cảnh sát triệu tập.

Cặp vợ chồng cũng giải thích lý do tại sao họ mang theo một lượng tiền mặt lớn như vậy, nói rằng do tỷ giá hối đoái gần đây của đồng Ringgit Malaysia khá thuận lợi, người phụ nữ giữ 10.000 Ringgit Malaysia tiền mặt trong ví để chi tiêu hàng ngày.

“Tôi có ấn tượng tốt về Malaysia, đặc biệt là cộng đồng người Mã Lai. Tôi cho rằng do tín ngưỡng tôn giáo, sẽ có những lòng tốt và giới hạn đạo đức cơ bản. Vụ việc này đã thay đổi quan điểm lâu nay của tôi. Điều đáng buồn nhất là tất cả xảy ra trước mặt hai đứa con của họ, và cách hành xử của gia đình này thực sự đáng thất vọng.”

Vụ việc là bài học nhắc nhở mọi người nên bảo quản tài sản của mình một cách cẩn thận.

Người đàn ông phủ nhận việc có tiền trong ví khi anh ta tìm thấy nó. Trong một video kèm theo, có thể nghe thấy một người phụ nữ khác đang giúp phiên dịch và giao tiếp trong suốt sự việc. Khi bị chất vấn, người đàn ông, được cho là người xuất hiện cùng gia đình trong đoạn video do camera an ninh ghi lại, thừa nhận đã tìm thấy chiếc ví nhưng kịch liệt phủ nhận rằng có tiền mặt bên trong khi anh ta nhặt nó lên. "Tôi rất biết ơn một người phụ nữ Trung Quốc xa lạ đã giúp phiên dịch và giao tiếp trong suốt quá trình cho đến tận đêm khuya. Tôi đã cảm nhận được lòng tốt từ một người lạ giữa trải nghiệm không may này. Cảnh sát xử lý vụ án biết rằng tiền mặt có thể đã bị lấy trộm, nhưng vì các bên tiếp tục phủ nhận, luật pháp địa phương không cho phép họ buộc phải trả lại tiền. Số tiền 10.000 Ringgit chỉ có thể được xem như một bài học đau đớn trong thời gian tôi ở nước ngoài", người phụ nữ Trung Quốc buồn bã cho biết.



Gia Linh (Theo World Of Buzz)