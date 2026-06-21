3 con giáp nhận tin vui trong ngày Chủ nhật, 21/6/2026

Theo tử vi học, đây là 3 con giáp được dự đoán sẽ có một ngày Chủ nhật, 21/6 với nhiều may mắn và hanh thông nhất.

Ngày Chủ nhật, 21/6/2026, tức ngày 7 tháng 5 âm lịch là ngày Bính Dần, thuộc tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ, có nạp âm là Lư Trung Hỏa, nghĩa là ngọn lửa thiêng rực cháy trong lò luyện báu vật. Nguồn năng lượng này đại diện cho ý chí đanh thép, tinh thần nhiệt huyết vô bờ bến và sức sáng tạo không ngừng nghỉ của bản mệnh. Trong ngày này, những công việc đòi hỏi sự bứt phá, quyết tâm cao độ hoặc tái cấu trúc, đổi mới sẽ dễ dàng gặt hái được những thành công vang dội.

Tuy nhiên, vì là ngọn lửa trong lò có sức nóng rất lớn và mang tính chất bộc phát mạnh, bạn cần chú ý kiềm chế cảm xúc, tránh sự nóng nảy nhất thời làm ảnh hưởng đến các mối quan hệ xã giao. Việc điều hòa năng lượng bằng cách lắng nghe nhiều hơn và hành sự cẩn trọng sẽ giúp bạn giữ trọn vẹn cát khí, biến sức nóng của lửa thành nguồn tài lộc bền vững.

Tử vi học có nói, 3 con giáp dưới đây sẽ đón nhận cát khí vây quanh và có vận trình tài lộc rực rỡ nhất trong ngày Bính Dần.

Con giáp tuổi Ngọ

Nhờ cục diện Tam Hợp (Dần - Ngọ - Tuất) nâng đỡ vững chắc, tuổi Ngọ sẽ là con giáp đón nhận ngày Chủ nhật, 21/6 với dòng tài lộc chảy về túi vô cùng hanh thông. Bản mệnh được cát tinh soi chiếu giúp đầu tư thông minh, kinh doanh thuận lợi và dễ dàng tìm kiếm được những nguồn thu nhập mới.

(Ảnh minh họa)

Người làm công ăn lương có cơ hội nhận được tiền thưởng nóng hoặc quà tặng bất ngờ từ cấp trên nhờ những đóng góp xuất sắc. Mọi kế hoạch hợp tác hay ký kết hợp đồng trong ngày này đều diễn ra suôn sẻ, mang lại lợi nhuận vượt xa mức mong đợi. Số dư tài khoản liên tục nhảy số giúp con giáp này thoải mái mua sắm, tích lũy tài sản và tận hưởng trọn vẹn một ngày cuối tuần viên mãn.

Con giáp tuổi Tuất

Nằm trong mối quan hệ Tam Hợp với địa chi ngày Dần, tuổi Tuất cũng là con giáp bước vào ngày mới với nhiều hanh thông và may mắn, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính. Sự nhạy bén và khéo léo trong giao tiếp giúp bản mệnh dễ dàng chinh phục được những khách hàng khó tính, đem về doanh thu bùng nổ.

(Ảnh minh họa)

Nguồn thu nhập phụ từ các công việc tay trái hoặc các khoản đầu tư cũ bỗng nhiên sinh lời mạnh mẽ ngoài dự tính, giúp tuổi Tuất có tài chính rủng rỉnh. Người làm chủ doanh nghiệp có duyên gặp gỡ quý nhân tầm cỡ, mở ra cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh lâu dài. Tóm lại, một tài khoản liên tục nảy số chính là phần thưởng xứng đáng cho sự kiên trì và nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn suốt thời gian qua.

Con giáp tuổi Hợi

Thế cục Nhị Hợp cát tường giúp con giáp tuổi Hợi đón nhận ngày Chủ nhật với tâm thế vô cùng thư thái khi các nút thắt tài chính bấy lâu nay bỗng được tháo gỡ. Tư duy nhạy bén kết hợp với vận may trời ban giúp bạn dễ dàng tìm ra những hướng đi mới mang lại nguồn lợi nhuận lớn ngoài mong đợi.

(Ảnh minh họa)

Đường tài lộc thăng hoa rực rỡ khi dòng tiền từ các khoản đầu tư cũ hoặc công việc kinh doanh phụ liên tục đổ về tài khoản. Bạn còn có duyên gặp gỡ những đối tác lớn, mở ra cơ hội hợp tác làm ăn béo bở và khẳng định vị thế uy tín trên thương trường. Một ngày cuối tuần viên mãn với tình hình tài chính cải thiện đáng kể sẽ giúp bản mệnh có thêm động lực để hiện thực hóa những kế hoạch đại sự tiếp theo.

*Lưu ý chung:

Trong ngày Bính Dần với nạp âm Lư Trung Hỏa, cả 3 con giáp tuổi Ngọ, tuổi Tuất, tuổi Hợi cần đặc biệt kiểm soát tính nóng nảy và cái tôi cá nhân để tránh xảy ra những mâu thuẫn không đáng có với người xung quanh. Dù vận trình tài lộc trong ngày Chủ nhật này vô cùng rực rỡ, các bạn vẫn tuyệt đối không được chủ quan hay tự mãn nhằm phòng ngừa kẻ tiểu nhân ghen ghét, tìm cách phá hoại. Việc bảo mật tuyệt đối thông tin các kế hoạch làm ăn và kiểm tra kỹ lưỡng mọi giấy tờ giao dịch tiền bạc là điều bắt buộc phải làm. Do năng lượng Hỏa khí trong ngày cực vượng, bản mệnh nên chú ý nghỉ ngơi hợp lý, bổ sung đủ nước và tránh làm việc quá sức dưới thời tiết nắng nóng. Cuối cùng, hãy học cách chia sẻ bớt lộc trời cho bằng việc làm thiện nguyện hoặc mời người thân ăn uống để tích thêm phúc đức, giúp may mắn luôn được bền vững lâu dài.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.