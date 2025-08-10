HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Người đàn ông đăng video "lấy xương người nấu cao" gây hoang mang dư luận

Đức Ngọc |

Cơ quan công an làm việc với người đàn ông đăng video bịa đặt "lấy xương người nấu cao" gây hoang mang dư luận.

Ngày 10-8, Công an xã Tân An, tỉnh Nghệ An cho biết đã xử lý người đàn ông đăng video bịa đặt "lấy xương người nấu cao" lên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.

Người đàn ông đăng video "lấy xương người nấu cao" gây hoang mang dư luận- Ảnh 1.

Công an làm việc với ông P.V.B., người đăng video sai sự thật gây hoang mang dư luận. Ảnh: V. Hậu

Trước đó, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Tân An phát hiện tài khoản Phạm Bình đăng tải video do công nghệ AI tạo ra với nội dung bịa đặt: "Phát hiện một cơ sở lấy xương người để nấu cao, chế tạo thuốc trường sinh tại một tỉnh phía Bắc".

Nội dung này hoàn toàn không có thật, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Công an xác minh chủ tài khoản là ông P.V.B. (SN 1970, trú xã Tân An, Nghệ An) và mời lên làm việc.

Tại cơ quan công an, ông B. thừa nhận hành vi và cho biết do thiếu hiểu biết nên không nhận ra đây là video giả, chứa thông tin sai sự thật. Sau khi được giải thích, ông B. gỡ bỏ bài viết, đăng đính chính và cam kết không tái phạm.

Hiện, Công an xã Tân An đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.

