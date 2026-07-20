Tin lời đề nghị "gửi vàng, bạc nhận lãi" của một tiệm vàng, người đàn ông Trung Quốc không thể lấy lại tài sản, buộc phải nhờ cơ quan chức năng vào cuộc.

Theo Sina, ông Trương sống tại thành phố Tây An (tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc), có nhiều năm đầu tư kim loại quý như một nghề tay trái. Đầu năm 2025, ông lần lượt mua tổng cộng 107 kg bạc thỏi và 311 gram vàng (hơn 82 chỉ vàng) tại Trung tâm Trang sức Tây Bộ quận Bi Lâm, Tây An. Theo giá thị trường thời điểm đó, tổng giá trị số tài sản này vào khoảng 1,5 triệu NDT (hơn 5,8 tỷ đồng).

Cho thuê vàng, bạc để nhận lãi, nhiều lần đòi tài sản bất thành

Trong quá trình mua vàng tại đây, chủ tiệm họ Lý đề nghị ông cho cửa hàng "thuê" số vàng, bạc đang sở hữu. Đổi lại, cửa hàng sẽ trả lãi hằng tháng và cam kết khách hàng có thể lấy lại tài sản bất cứ lúc nào nếu có nhu cầu.

"Tôi nghĩ số kim loại quý để ở nhà cũng không an toàn. Gửi tại tiệm vừa có người bảo quản, vừa có thêm tiền lãi nên thấy đây là một lựa chọn hợp lý", ông Trương kể.

Tháng 4/2025, ông quyết định giao toàn bộ số vàng và bạc của mình cho cửa hàng.

Theo bản ghi cuộc trò chuyện trên WeChat do ông Trương cung cấp, ngày 19/4/2025, chủ tiệm xác nhận đã nhận được 107 kg bạc của ông Trương, hứa trả mức lãi được quy đổi theo giá tại thời điểm thanh toán là 4.000 NDT/tháng (hơn 15 triệu đồng). Thời điểm bắt đầu tính lãi từ ngày 24/4/2025.

Theo ông Trương, trong những tháng đầu, ông đều nhận được tiền lãi mỗi tháng. Tuy nhiên, từ tháng 10/2025, cửa hàng bất ngờ ngừng thanh toán.

"Ngoài việc không trả lãi, tôi bắt đầu cảm thấy có điều bất thường nên đã liên hệ với chủ tiệm họ Lý và yêu cầu trả lại toàn bộ bạc cùng hơn 300 gram vàng", ông cho biết.

Ban đầu, chủ tiệm giải thích đã sử dụng số bạc này vào việc kinh doanh và hứa khi có hàng sẽ hoàn trả. Thế nhưng sau nhiều tháng, tài sản vẫn không được giao lại.

"Tôi đã yêu cầu trả lại hàng chục lần, gần một năm nay nhưng bà ấy vẫn không trả", ông Trương nói.

Ảnh: Sina

Các đoạn tin nhắn WeChat cho thấy ông Trương nhiều lần thúc giục đối phương trả vàng, bạc, trong khi bà Lý liên tục phản hồi với nội dung như: "Anh không cần nhắc mỗi ngày", "Cứ hai ngày anh lại nhắc một lần". Sau đó, người phụ nữ này chỉ đáp lại là sẽ "sắp xếp trả sớm nhất có thể".

Ngày 8/7/2026, ông Trương tiếp tục đến cửa hàng yêu cầu nhận lại tài sản nhưng vẫn thất bại. Giá vàng và bạc đã biến động mạnh trong gần một năm qua càng khiến người đàn ông này thêm lo lắng. Dù vậy, ông Trương cho biết ông không yêu cầu cửa hàng bồi thường khoản chênh lệch do biến động giá.

"Tôi không yêu cầu bồi thường phần giá tăng hay giảm. Tôi chỉ mong họ trả lại đúng số vàng và bạc của mình, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được", ông nói.

Hai bên bất đồng, phải nhờ tới pháp luật giải quyết

Theo tài liệu ông Trương cung cấp, cửa hàng liên quan hoạt động trong lĩnh vực thu mua vàng, gia công trang sức và một số dịch vụ liên quan. Ngày 15/7/2026, chủ tiệm họ Lý cho biết vụ việc chỉ có hai bên hiểu rõ và nếu ông Trương muốn thì có thể khởi kiện ra tòa.

Ông Trương cho biết đã trình báo sự việc với công an địa phương, song cơ quan chức năng xác định đây là tranh chấp kinh tế và hướng dẫn giải quyết bằng con đường tố tụng dân sự. Hiện ông đang chuẩn bị hồ sơ khởi kiện nhưng lo ngại quá trình xét xử kéo dài sẽ khiến giá kim loại quý tiếp tục biến động, gây thiệt hại lớn hơn.

Đại diện Văn phòng Trung tâm Trang sức Tây Bộ xác nhận từng đứng ra hòa giải. Theo phía cửa hàng, số vàng, bạc của ông Trương hiện không còn và đề nghị đến cuối năm 2026 mới hoàn trả. Tuy nhiên, hai bên không đạt được thỏa thuận.

Luật sư Triệu Lương Thiện (Công ty Luật Hằng Đạt, Thiểm Tây) nhận định, xét theo Bộ luật Dân sự Trung Quốc, đây trước hết là tranh chấp phát sinh từ hợp đồng bảo quản tài sản.

Nếu bên nhận bảo quản tự ý sử dụng tài sản của khách và từ chối hoàn trả, họ phải chịu trách nhiệm dân sự, bao gồm hoàn trả tài sản và bồi thường thiệt hại. Trong trường hợp cố tình chiếm giữ tài sản có giá trị lớn và không trả lại, hành vi này còn có thể bị xem xét theo tội chiếm đoạt tài sản.

Luật sư Triệu cũng lưu ý, các cửa hàng trang sức thông thường không có giấy phép quản lý tài sản vàng hay huy động vốn. Việc nhận vàng, bạc của khách rồi cam kết trả lãi cố định có thể vi phạm các quy định về quản lý tài chính.

Thực tế, những năm gần đây, Trung Quốc liên tiếp ghi nhận các vụ tranh chấp liên quan đến mô hình "gửi vàng sinh lãi" hoặc "ủy thác vàng". Nhiều nhà đầu tư mua vàng rồi giao cho cửa hàng quản lý để nhận lãi, nhưng đến hạn không thể nhận lại tài sản do cửa hàng đóng cửa hoặc đổi chủ.

Trước tình trạng này, nhiều cơ quan quản lý tài chính tại Trung Quốc đã phát đi cảnh báo, khuyến cáo người dân không nên giao lượng lớn vàng vật chất cho các đơn vị không có giấy phép quản lý tài sản. Các chuyên gia cũng khuyên mọi người nên cảnh giác với các cam kết trả lãi bằng lời nói và chỉ nên đầu tư kim loại quý thông qua các tổ chức tài chính hoặc kênh giao dịch hợp pháp nhằm hạn chế nguy cơ mất tài sản.

(Theo Sina)