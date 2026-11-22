Buổi sáng, đặc biệt là sáng sớm những ngày trời lạnh là thời điểm dễ xảy ra đột tử do nguy cơ nhồi máu não, nhồi máu cơ tim tăng cao. Xin bạn đừng chủ quan!

Nhìn bề ngoài, ông Đặng (49 tuổi, Hồ Nam, Trung Quốc) trẻ trung, khỏe mạnh hơn nhiều so với tuổi thật. Ông cũng nổi tiếng trong khu phố vì chăm chỉ tập thể dục. Tối hôm trước khi xảy ra bi kịch, hàng xóm vẫn còn bắt gặp ông đi chạy bộ mấy vòng công viên gần nhà. Thế nhưng, chỉ đến sáng sớm hôm sau, người đàn ông ấy đã vĩnh viễn ra đi vì nhồi máu não.

Theo lời kể của vợ ông Đặng, buổi sáng định mệnh đó chồng bà tỉnh giấc sớm hơn thường lệ. Thấy ông than mệt mỏi, hơi chóng mặt nhưng vẫn định ra ngoài tập thể dục, bà vội nhắc chồng mặc thêm áo ấm vì trời đột ngột chuyển lạnh. Đáp lại sự lo lắng của vợ, ông Đặng chỉ cười bảo "hút một điếu thuốc là người sẽ ấm lên ngay".

Nào ngờ, vừa rít xong điếu thuốc sáng sớm, ông Đặng lập tức choáng váng, hai tay ôm chặt lấy đầu rồi nôn mửa dữ dội. Thấy chồng đứng không vững và chân phải yếu hẳn đi, người vợ vội gọi con trai lớn lái xe đưa bố tới Bệnh viện Trung ương Chu Châu (Hồ Nam, Trung Quốc) cấp cứu.

Người đàn ông 49 tuổi đột ngột tử vong vì nhồi máu não (Ảnh minh họa)

Khi được đưa vào phòng cấp cứu, ông Đặng đã liệt nửa người rồi nhanh chóng rơi vào hôn mê sâu. Dù các y bác sĩ nỗ lực giành giật sự sống, ông vẫn không qua khỏi với kết luận tử vong do nhồi máu não.

Khai thác bệnh sử cho thấy 5 năm trước, trong một lần đi khám đau chân, ông Đặng từng được cảnh báo chỉ số huyết áp cao hơn mức bình thường. Vì chưa tới ngưỡng bệnh lý nặng nên ông chủ quan không tái khám hay dùng thuốc, chỉ nghĩ tập thể dục nhiều là ổn. Đáng nói, dù chăm vận động, ông lại giữ hàng loạt thói quen hại mạch máu như hút thuốc, uống rượu bia và ăn đồ nhiều dầu mỡ.

Bác sĩ Lý Ân, người trực tiếp tiếp nhận ca bệnh nhận định, cơn nhồi máu não của ông Đặng tưởng chừng ập đến bất ngờ nhưng thực chất là hệ quả cộng dồn từ lâu. Việc hút thuốc ngay khi vừa thức dậy trong lúc cơ thể đang mệt mỏi, kết hợp với nền nhiệt giảm sâu sáng sớm đã trở thành ngòi nổ khiến mạch máu não tắc nghẽn cấp tính.

4 việc vội làm sau khi thức dậy buổi sáng mùa lạnh dễ gây nhồi máu não

Bác sĩ Lý Ân cảnh báo buổi sáng ngay sau khi thức giấc là khung giờ nhạy cảm bậc nhất với nguy cơ đột quỵ, đặc biệt là nhồi máu não vào những ngày thời tiết chuyển lạnh. Sau một đêm dài không nạp nước, máu trở nên cô đặc và lưu thông chậm hơn, nhiệt độ ngoài trời giảm sâu khiến mạch máu toàn thân co thắt mạnh để giữ nhiệt.

Dĩ nhiên, thói quen ngủ nướng hay nằm lì một chỗ kéo dài không hề có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu đặt lên bàn cân vào những sáng trời lạnh giá, việc nằm nán lại trên giường nghỉ ngơi vẫn an toàn hơn gấp bội so với việc vội vàng làm 4 hành động dễ kích hoạt nhồi máu não dưới đây:

1. Hút thuốc hoặc uống rượu bia ngay khi vừa tỉnh giấc

Hút thuốc hay uống rượu vào mùa lạnh để giữ ấm là thói quen vô cùng nguy hiểm, nhất là làm vào buổi sáng sau khi thứuc dậy (Ảnh minh họa)

Buổi sáng sớm là lúc cơ thể hấp thụ độc tố nhanh và mạnh hơn bình thường. Nicotine, benzopyrene cùng nhiều chất độc trong khói thuốc kích thích co mạch dữ dội giữa trời lạnh, thúc đẩy hình thành cục máu đông và xơ vữa động mạch. Tương tự, uống rượu bia lúc mới dậy làm tăng mỡ máu, giảm độ đàn hồi thành mạch, khiến dòng máu khó lưu thông lên não và dễ gây nhồi máu não.

2. Bật dậy quá nhanh khỏi giường

Thói quen tung chăn ngồi bật dậy ngay khi mở mắt giữa phòng lạnh khiến huyết áp tăng vọt đột ngột trong lúc dòng máu đang đặc quánh sau một đêm. Sự chênh lệch áp lực này dễ gây biến cố đột quỵ, làm vỡ mạch hoặc tắc nghẽn mạch máu não. Tốt nhất, hãy nằm thư giãn trên giường từ 3 đến 5 phút, cử động nhẹ tay chân cho cơ thể thích nghi nhiệt độ rồi mới ngồi dậy từ từ. Nếu đang gấp, ít nhất cũng nên nằm nghỉ 30 giấy đến 1 phút sau đó dậy từ từ khỏi giường.

Hành động đơn giản như bật dậy quá nhanh khỏi giường cũng có thể làm tăng nguy cơ nhồi máu não (Ảnh minh họa)

3. Tập thể dục ngoài trời quá sớm hoặc quá sức

Nhiệt độ sáng sớm mùa lạnh xuống thấp rất dễ gây sốc nhiệt và co thắt mạch máu não đột ngột. Đây cũng là thời điểm huyết áp thường tăng cao tự nhiên, nếu cố gắng vận động mạnh ngoài trời lạnh sẽ tạo áp lực cực lớn lên hệ tuần hoàn, đặc biệt nguy hiểm với người có tiền sử tăng huyết áp, tiểu đường hay sức đề kháng kém. Đương nhiên, những người mặc không đủ ấm khi vận động ngoài trời vì chủ quan cho rằng vận động làm người ấm lên cũng có nguy cơ đột quỵ cao hơn.

Tập thể dục mùa nào cũng cần, nhưng mùa lạnh tuyệt đối không tập ngoài trời khi còn quá sớm hay cơ thể mệt mỏi (Ảnh minh họa)

4. Hay cáu gắt, kích động cảm xúc mạnh

Sau một đêm mất nước, máu ở trạng thái nhớt hơn bình thường. Nếu mới sáng sớm đã nổi nóng, căng thẳng hay xúc động quá mức, hệ thần kinh giao cảm bị kích thích làm mạch máu co bóp mạnh, gây thiếu máu cục bộ và dễ dẫn tới nhồi máu não. Càng nguy hiểm hơn ở những người có bệnh nền giống như ông Đặng.

Bi kịch của người đàn ông 49 tuổi này là lời nhắc nhở đắt giá rằng tập thể dục đều đặn không thể bù đắp cho những thói quen tàn phá mạch máu hàng ngày. Không chỉ đe dọa mạch máu não gây đột quỵ, thời điểm sáng sớm ngay sau khi thức dậy giữa trời lạnh cũng khiến hệ tim mạch trở nên vô cùng nhạy cảm, làm gia tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim cấp. Vì vậy, trong những ngày thời tiết chuyển lạnh, mọi người cần giữ ấm cơ thể kỹ lưỡng, thức dậy chậm rãi và kiểm soát tốt các chỉ số bệnh nền để bảo vệ tính mạng.

Nguồn và ảnh: Family Doctor, Sohu