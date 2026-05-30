Người đàn ông cầu cứu bác sĩ sau khi tiêm filler tăng cường “bản lĩnh đàn ông”

Ngân Hà
|

Người đàn ông sau khi tiêm filler để tăng kích thước "cậu nhỏ", chỗ tiêm trở nên cứng chắc, đóng thành từng cục và gây biến dạng.

TS-BS Lê Vũ Tân, Khoa Nam khoa - Bệnh viện Bình Dân TPHCM, cho biết ông vừa có tiếp nhận một người đàn ông nước ngoài (U50) đến tư vấn trong tình trạng vô cùng lo lắng mình bị ung thư "cậu nhỏ".

Tiêm filler để tăng “bản lĩnh đàn ông” nhưng cái kết - Ảnh 1.

TS-BS Lê Vũ Tân, Khoa Nam khoa - Bệnh viện Bình Dân TPHCM, tư vấn cho bệnh nhân

Bệnh nhân từng thực hiện thủ thuật tiêm filler để tăng kích thước cậu nhỏ tại Mexico. Khối tiêm sau một thời gian đã trở nên cứng chắc, đóng thành từng cục và gây biến dạng. Qua siêu âm, bác sĩ ghi nhận các khối filler vẫn còn giới hạn rõ và không có dấu hiệu nhiễm trùng. Sau khi được giải thích, bệnh nhân cho hay sẽ trở lại quê nhà gặp lại bác sĩ thủ thuật cho mình để giải quyết.

Theo BS Tân, việc tiêm các chất làm đầy (filler, silicone...) không rõ nguồn gốc vào vùng nhạy cảm tiềm ẩn nguy cơ cực kỳ cao như nhiễm trùng, hoại tử, xơ hóa và hình thành các khối u xơ cứng chắc. Dù không phải là ung thư ác tính nhưng biến chứng này ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả chức năng sinh lý lẫn tâm lý người bệnh.

"Đừng chủ quan nâng cấp bản lĩnh phái mạnh vào những dịch vụ thần tốc giá rẻ hoặc thiếu an toàn. Nếu đã lỡ thực hiện và thấy có dấu hiệu bất thường (như sưng, đau, khối cứng…), hãy đến ngay các cơ sở nam khoa uy tín để được thăm khám và xử lý kịp thời để tránh tình trạng nặng thêm"- BS Tân cảnh báo.

