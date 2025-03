Người đàn ông Bến Tre đột quỵ 2 lần sau khi tắm kiểu này

Anh B.Đ.H (37 tuổi tại Chợ Lách, Bến Tre) mới đây đã tâm sự về nguyên nhân xảy ra 2 lần đột quỵ của mình.

2 năm trước, anh đi làm về muộn nhưng vẫn muốn sạch sẽ nên đã tắm đêm. Sau đó, anh H thấy mệt mỏi, yếu nửa người và được người nhà đưa vào Bệnh viện huyện Củ Chi (TPHCM) cấp cứu.

Anh H được bác sĩ chẩn đoán đột quỵ do tăng huyết áp, cần can thiệp lấy huyết khối và dùng thuốc tiêu sợi huyết. Do được cấp cứu trong thời gian vàng nên anh H đã bình phục và không để lại di chứng nghiêm trọng.

Sau lần đột quỵ đó, anh H để ý tới sức khoẻ hơn. Hàng ngày anh chăm chỉ tập luyện thể dục để nâng cao sức khoẻ. Bên cạnh đó, anh H vẫn duy trì dùng thuốc huyết áp theo chỉ định của bác sĩ.

Dù rất thận trọng nhưng anh H vẫn bị tái đột quỵ lần thứ 2. Nói về nguyên nhân đột quỵ lần này, anh H cho biết hôm đó, anh đi làm về gặp mưa, quần áo ướt sũng. Dù đã khuya nhưng anh vẫn cố tắm cho sạch sẽ.

Tắm xong, anh H cảm thấy mệt, chân tay bải hoải. Tuy nhiên, anh H nghĩ rằng bản thân bị cảm lạnh do trời mưa chứ không nghĩ tới việc bị đột quỵ lần 2.

Triệu chứng yếu, liệt dần trở nên rõ rệt hơn nên anh H nói vợ gọi xe cấp cứu tới bệnh viện gần nhà. Sau đó anh H được chuyển tới bệnh viện tuyến trên.

Thói quen tắm đêm khiến người đàn ông đột quỵ 2 lần. (Ảnh minh hoạ)

Anh H được chuyển tới Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM. Tại đây, bác sĩ đã giữ được mạng sống cho anh H. Tuy nhiên, di chứng đột quỵ khiến anh bị tàn phế. Hiện, cuộc sống của anh phải phụ thuộc vào xe lăn và người khác hỗ trợ.

Giờ nghĩ lại, anh H vẫn luôn ân hận vì đã chủ quan với sức khoẻ, cậy mình trẻ khoẻ nên không đi khám sức khoẻ định kỳ, lại hay tắm đêm. Anh H ước mình có thể trở về 2 năm trước để sửa sai lầm của bản thân.

Mối liên hệ giữa tắm đêm và đột quỵ

Đột quỵ não là nguyên nhân gây tử vong và tàn phế hàng đầu ở Việt Nam và trên thế giới. Nguyên nhân có thể do vỡ mạch máu não hoặc nhồi máu não (tắc nghẽn mạch máu não). Tỷ lệ nhồi máu não chiếm 80% số ca đột quỵ.

Ths.BS Đoàn Dư Mạnh, Thành viên Hội Mạch máu Việt Nam cho hay, tắm vào thời điểm quá muộn trong ngày là thói quen không tốt. Đêm khuya là khoảng thời gian cơ thể cần được nghỉ ngơi. Việc tắm quá muộn gây ra xáo trộn nhịp sinh học, từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe.

Khi tắm đêm, nếu tắm bằng nước quá lạnh sẽ khiến nhiệt độ cơ thể giảm đột ngột, dẫn đến co mạnh ở các động mạch và tĩnh mạch, tăng áp lực lên hệ thống tim mạch. Điều này có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ và nhồi máu cơ tim, đặc biệt là ở những người có tiền sử mắc các vấn đề tim mạch.

Bên cạnh đó, tắm bằng nước quá nóng cũng gây áp lực lên hệ thống tim mạch vì gây giãn mạch đột ngột. Những người vừa trải qua quá trình làm việc căng thẳng hoặc vừa vận động mạnh, nếu tắm nước nóng vào đêm khuya có thể làm tăng huyết áp, gây xuất huyết não, nhồi máu não do cục máu đông hình thành trong động mạch.

Do đó, chuyên gia khuyến cáo người có tiền sử mắc bệnh tăng huyết áp, tim mạch, dị dạng mạch máu não không nên tắm khuya.

PGS.BS Nguyễn Huy Thắng - Trưởng khoa Bệnh lý mạch máu, Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM) cho hay, trong gần 20.000 ca cấp cứu đột quỵ hàng năm tại bệnh viện, có các trường hợp gặp nạn sau khi tắm đêm, nhưng cũng có nhiều người chỉ mới có ý định đi tắm, chưa xối nước đã đột quỵ.

Chuyên gia cho biết hiện chưa có chứng cứ đáng tin cậy về việc tắm đêm có liên quan tới đột quỵ. Tắm đêm chỉ là một trong những yếu tố thúc đẩy nguy cơ đột quỵ trên những người có bệnh nền như tăng huyết áp, bệnh rung nhĩ, mỡ máu.

Theo các chuyên gia, đột quỵ có thể ngăn ngừa bằng cách kiểm soát bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu. Người dân khi mắc các bệnh lý kể trên cần phải tầm soát, thăm khám thường xuyên. Người mắc bệnh lý nền cũng cần hạn chế tắm đêm.

Bác sĩ Mạnh cũng cung cấp các dấu hiệu cảnh báo đột quỵ để mọi người lưu tâm, cụ thể như sau:

- Mất thăng bằng, nhức đầu, chóng mặt.

- Mờ mắt.

- Méo, xệ mặt một bên.

- Một bên tay, chân bị tê bì hoặc yếu hơn bên kia.

- Khó nói, nói ngọng.

Khi gặp những dấu hiệu trên, bệnh nhân cần được nhanh chóng đưa đến cấp cứu tại các cơ sở y tế trong khoảng "thời gian vàng" để hạn chế gặp các biến chứng nghiêm trọng, bác sĩ Mạnh nói.