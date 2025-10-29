Người đàn ông bất ngờ phát hiện mắc ung thư: Bác sĩ nói "do chủ quan với 1 thứ ở trên mặt suốt 20 năm"

Theo trang tin Jimu News, mới đấy, ông Trần Đình (69 tuổi, ở Hồ Bắc, Trung Quốc) cho biết, cách đây 20 năm ông xuất hiện một nốt ruồi đen ở dưới mắt trái. Mỗi năm, ông Trần nhận thấy nốt ruồi tăng kích thước dần lên nhưng vì không gây đau, ngứa, hay bất tiện nên ông không mấy bận tâm.

Thế nhưng, trong hai năm gần đây, nốt ruồi to lên rõ rệt, từ một chấm đen nhỏ ban đầu nhờ nốt ruồi đã to hơn hạt đậu. Tại vị trí của nốt ruồi xuất hiện tình trạng đỏ, sưng, rỉ dịch và chảy máu. Thấy nốt ruồi cứ liên tục chảy máu và đóng vảy lặp lại nhiều lần, ông Trần mới bắt đầu lo lắng đến bệnh viện tỉnh Hồ Bắc thăm khám.

Kết quả khám cho thấy “nốt ruồi” ở dưới mắt trái thực chất là một khối u có kích thước khoảng 2 x 1,5cm. Khối u đã xâm lấn vào bờ mi mắt và phần kết mạc mắt. Kết quả sinh thiết cho thấy ông Trần mắc ung thư biểu mô tế bào đáy, một dạng ung thư da thường gặp ở vùng mặt.

Bác sĩ Triệu Mẫn, Phó Khoa ung bướu tại bệnh viện tỉnh Hồ Bắc chia sẻ, bệnh nhân được chỉ định nhập viện để điều trị. Bác sĩ chỉ định phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ khối u và ghép da tái tạo lại vùng da dưới mắt.

Bác sĩ Triệu Mẫn cho biết, may mắn, khối u chưa di căn nên việc điều trị diễn ra hiệu quả. Sức khỏe của ông Trần đã hồi phục nhanh chóng sau phẫu thuật.

Bệnh nhân được phẫu thuật loại bỏ khối u ở mắt. (Ảnh: Jimu News)

Dấu hiệu bất thường ở nốt ruồi có thể cảnh báo ung thư da

Theo chuyên gia, bệnh nhân Trần Đình đã xuất hiện dấu hiệu cảnh báo ung thư da từ sớm, khi nốt ruồi tăng kích thước theo từng năm. Tuy nhiên, bệnh nhân lại chủ quan, chỉ đến khi nốt ruồi xuất hiện thêm nhiều dấu hiệu bất thường khác, người bệnh mới đến viện kiểm tra. Lúc này, khối u đã phát triển lớn và gây ảnh hưởng tới các vùng da quanh mắt.

Bác sĩ Triệu Mẫn cũng cho biết rất nhiều người giống với ông Trần, có tâm lý chủ quan khi thấy nốt ruồi tăng kích thước, thậm chí còn cho rằng “nốt ruồi càng to thì tài lộc càng nhiều”. Tuy nhiên, đây có thể là dấu hiệu sớm cảnh báo tình trạng ung thư da, đặc biệt là ung thư biểu mô tế bào đáy.

“Ung thư biểu mô tế bào đáy có tốc độ phát triển chậm và ít di căn. Tuy nhiên, nếu không được điều trị kịp thời, các tổn thương do khối u gây ra có thể lan rộng, xâm lấn tổ chức xung quanh gây biến dạng và làm rối loạn chức năng của một số cơ quan bộ phận trên mặt như mũi, miệng và mắt”, bác sĩ Triệu Mẫn nhấn mạnh.

Nốt ruồi tăng kích thước có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư da. (Ảnh minh họa)

Thông qua trường hợp của ông Trần, chuyên gia Triệu Mẫn khuyến cáo, khi thấy nốt ruồi xuất hiện các dấu hiệu sau, mọi người nên đến bệnh viện khám ngay vì đó có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư da. Các dấu hiệu bao gồm:

- Nốt ruồi không đối xứng: Hình dạng của nốt ruồi không đối xứng, có 2 nửa không đều có thể phản ánh khối u ác tính.

- Đường viền: Nốt ruồi bình thường thường có đường viền nhẵn, đều đặn. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi có các cạnh (đường viền) không đều, đường viền bị mờ hoặc lởm chởm, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo khối u ác tính.

- Màu sắc: Nốt ruồi cảnh báo khối u ở da thường sẽ thay đổi màu sắc.

- Kích thước: Nốt ruồi có đường kính lớn hơn 5mm hoặc tăng kích cỡ bất thường có thể cảnh báo khối u trên da.

- Một số dấu hiệu bất thường khác có thể cảnh báo ung thư da như nốt ruồi chảy dịch, ngứa, đau, sần sùi hoặc đóng vảy.