Người đàn ông bất ngờ bị suy gan cấp sau khi uống 1 thứ chỉ trong 1 tuần: Không phải rượu bia

Tờ Daily Mail đưa thông tin về một trường hợp bị suy gan cấp chỉ sau một tuần uống tinh chất nghệ. Bệnh nhân là Robert Grafton, 54 tuổi, sinh sống tại New Jersey (Mỹ).

Men gan tăng cao, suy gan cấp

Được biết, sau khi xem quảng cáo trên mạng xã hội, Grafton đã tự ý dùng một thực phẩm bổ sung dạng lỏng, có chiết xuất từ nghệ để cải thiện sức khỏe gan. Tuy nhiên, một tuần sau, Grafton nhận thấy nước tiểu của mình có màu sẫm hơn. Ngoài ra, bệnh nhân còn thấy buồn nôn, chán ăn và liên tục bị ngứa da.

Robert Grafton - người bị suy gan cấp sau 1 tuần tự ý sử dụng tinh chất nghệ liều cao (Ảnh: NBC News).

Ngay lập tức, Grafton ngừng sử dụng loại thực phẩm bổ sung này và đến viện để kiểm tra. Kết quả khám cho thấy Grafton bị tổn thương gan do thuốc (DILI - Drug-Induced Liver Injury). Nguyên nhân là do Grafton đã tiêu thụ quá nhiều nghệ.

Grafton chia sẻ : “Men gan của tôi tăng cao đột biến, bilirubin (sắc tố màu vàng được tạo ra sau khi tế bào hồng cầu bị phân hủy) tăng rất cao. Cả hai triệu chứng này đều là dấu hiệu của suy gan”.

Khi nhận được chẩn đoán, Grafton gần như suy sụp. Grafton không thể ngờ gan của mình bị tổn thương do chính thói quen tự ý sử dụng thực phẩm bổ sung chứa nghệ.

Grafton không phải là trường hợp đầu tiên bị tổn thương gan do dùng thực phẩm bổ sung chứa nghệ. Theo Times of India, một nghiên cứu kéo dài từ năm 2004 đến năm 2022 được đăng tải trên The American Journal of Medicine, cũng đã ghi nhận 10 trường hợp như vậy. Ở các trường hợp này, các dấu hiệu chỉ điểm tổn thương gan gồm mệt mỏi, buồn nôn, nước tiểu sẫm màu và vàng da.

Vì sao dùng quá nhiều nghệ lại gây hại cho gan?

Dùng nghệ quá nhiều có thể gây độc cho gan (Ảnh: Getty).

Theo thông tin từ Daily Mail, gan thực hiện nhiều chức năng của cơ thể, bao gồm lọc máu, xử lý chất dinh dưỡng và thải độc. Cơ quan này cũng có chức năng hỗ trợ sức khỏe hệ miễn dịch, đông máu và sản xuất mật - một chất lỏng giúp tiêu hóa chất béo và hấp thụ chất dinh dưỡng.

Khi nhắc tới những yếu tố có thể gây hại cho gan, nhiều người nghĩ ngay tới rượu bia. Tuy nhiên, việc tiêu thụ quá nhiều thực phẩm bổ sung siêu cô đặc, dù là thành phần tự nhiên hay thành phần hóa học, cũng có thể khiến cơ quan này bị tổn thương nghiêm trọng, tờ Daily Mail thông tin. Nguyên nhân là do gan không thể lọc bỏ được hoàn toàn các thực phẩm bổ sung dạng này khiến chúng tích tụ lại và gây độc cho gan.

Tiến sĩ Dina Halegoua-De Marzio, bác sĩ chuyên khoa gan tại Jefferson Health (thuộc Đại học Thomas Jefferson - Mỹ), là người điều trị cho Grafton. Nữ bác sĩ chia sẻ: “Đa số những người sử dụng thực phẩm bổ sung đều cho rằng chúng an toàn, tốt cho sức khỏe. Thế nhưng, họ không hề biết, họ có thể gặp rủi ro khi tự ý sử dụng những sản phẩm đó”.

Làm gì để sử dụng nghệ một cách an toàn?

Nên dùng nghệ theo chỉ dẫn của bác sĩ (Ảnh: Shutterstock).

Tiến sĩ Marzio cho hay, thực phẩm bổ sung nghệ mà Grafton đã uống chứa tới 2.250 mg nghệ. Đây là một liều lượng rất cao.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), liều dùng nghệ chấp nhận được mỗi ngày là từ 0 đến 3 mg trên mỗi kg cân nặng cơ thể. Điều này có nghĩa là với một người nặng 150 pound (khoảng 68 kg), lượng nghệ có thể sử dụng mỗi ngày khoảng 200 mg.

Tuy nhiên, trước khi dùng nghệ, tốt hơn hết nên tham khảo ý kiến của bác sĩ về liều lượng sử dụng phù hợp nhất với mình.

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn khi sử dụng nghệ, theo thông tin từ Times of India, mọi người cần:

Tránh sử dụng chung nghệ với chiết xuất tiêu đen. Mặc dù tiêu đen có thể tăng cường khả năng hấp thụ nghệ nhưng có thể gây quá tải cho gan và tăng nguy cơ mắc các vấn đề về gan.

Không nên dùng nghệ liên tục mà nên có khoảng nghỉ ngơi xen kẽ giữa các đợt.

Không dùng nghệ chung với rượu hoặc các thực phẩm chức năng khác.

Nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào về gan hoặc đang dùng thuốc, hãy nói chuyện với bác sĩ trước khi sử dụng nghệ.

Nguồn: Daily Mail, Times of India