Người đàn ông 65 tuổi đột quỵ suýt tử vong chỉ vì chọn sai... một chiếc gối

Chỉ sau 1 tháng đổi loại gối mới, nam giáo viên về hưu này rơi vào cơn đột quỵ nguy hiểm. Liệu chiếc gối kia có ẩn chứa bí mật gì?

Rất nhiều người vẫn giữ thói quen chọn gối theo cảm tính hoặc tin vào các mẹo dân gian truyền miệng. Tuy nhiên, việc chọn một chiếc gối không phù hợp có thể vô tình biến vật dụng quen thuộc trên giường ngủ thành nguyên nhân gây bệnh tật, thậm chí là cơn đột quỵ nguy hiểm đến tính mạng.

Cơn đột quỵ bất ngờ sau một tháng đổi gối

Ông Lý (Nghi Xương, Hồ Bắc, Trung Quốc), 65 tuổi, vốn là giáo viên đã nghỉ hưu. Trước đây ông vẫn sinh hoạt điều độ, chăm tập thể dục nên người thân chưa từng nghĩ ông có nguy cơ gặp biến cố sức khỏe nghiêm trọng. Thế nhưng cách đây 3 tháng, khi đang đi dạo trong khu phố như thường lệ, ông Lý đột ngột đau đầu rồi rơi vào trạng thái mất ý thức, nói ngọng và liệt nửa người. Sau khi người dân phát hiện, liền gọi xe cấp cứu đưa ông đến thẳng bệnh viện.

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Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) xác định ông Lý bị đột quỵ nhồi máu não tại vùng hạch nền bên trái. Dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa qua khỏi cơn nguy kịch, di chứng sau cơn đột quỵ vẫn vô cùng nặng nề.

Ông Lý gần như mất hoàn toàn khả năng tự sinh hoạt, không thể tự ăn uống hay mặc quần áo. Cơ thể ông xuất hiện tình trạng tăng trương lực cơ, hạn chế cử động khớp và đau nhức chân tay dai dẳng, mọi sinh hoạt đều phải phụ thuộc vào người thân.

Tìm hiểu tiền sử bệnh lý, bác sĩ ghi nhận ông Lý từng làm công việc đứng lớp cúi đầu suốt hàng chục năm nên thường xuyên bị đau mỏi vùng cổ vai. Do nghĩ đó chỉ là "bệnh nghề nghiệp" khi còn trẻ, về già thì là thoái hóa đốt sống cổ thông thường nên ông chưa bao giờ đi khám bài bản. Nghe lời đồn rằng ngủ gối thật cao và cứng sẽ giúp đẩy lùi chứng thoái hóa cổ, ông Lý đã tự mua một chiếc gối như vậy về dùng. Chỉ sau một tháng ngủ trên chiếc gối mới, vùng đầu và cổ của ông ngày càng khó chịu, cho đến khi cơn đột quỵ bất ngờ ập đến.

Tại sao nằm gối quá cao có thể dẫn đến đột quỵ?

Phân tích về trường hợp này, Bác sĩ chuyên khoa thần kinh Zhang Huiqi (Trung Quốc) cho biết, khônng phải ai nằm gối cao cũng bị đột quỵ, nhưng với ông Lý thì việc sử dụng chiếc gối kê quá cao chính là tác nhân trực tiếp kích hoạt biến cố đột quỵ.

Khi nằm trên chiếc gối cao và cứng, cột sống cổ của người ngủ bị uốn cong về phía trước quá mức trong nhiều giờ liền. Tư thế bất thường này khiến các động mạch đốt sống và động mạch cảnh hai bên bị kéo căng, chèn ép nghiêm trọng. Sự chèn ép kéo dài làm trầm trọng thêm tình trạng hẹp lòng mạch sẵn có, cản trở dòng máu lưu thông lên nuôi não.

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Bác sĩ Zhang nói thêm: "Đối với những người cao tuổi có sẵn các bệnh lý nền ẩn tiềm ẩn như huyết áp cao, mỡ máu hay tình trạng xơ vữa động mạch mà không hề hay biết, áp lực kéo căng này cực kỳ nguy hiểm. Sự chèn ép này có thể làm nứt vỡ mảng xơ vữa, kích thích hình thành cục máu đông trôi lên não, hoặc gây ra hiện tượng bóc tách động mạch dẫn đến cơn đột quỵ nhồi máu não cấp tính".

May mắn thay, sau hơn 2 tháng kiên trì điều trị phục hồi chức năng toàn diện, ông Lý đã tỉnh táo trở lại. Khả năng vận động tay chân cải thiện rõ rệt và bắt đầu có thể tự đi lại với sự trợ giúp của dụng cụ tập đi.

Cách chọn gối chuẩn khoa học để phòng ngừa đột quỵ và bảo vệ cổ

Tình trạng đau mỏi cổ ngày càng gia tăng do thói quen sử dụng thiết bị điện tử cúi đầu quá lâu, ngồi sai cách. Việc lựa chọn và sử dụng gối đúng cách không chỉ bảo vệ đốt sống cổ mà còn hạn chế tối đa nguy cơ cản trở tuần hoàn máu não dẫn tới đột quỵ. Bác sĩ Zhang đưa ra một số khuyến nghị khi chọn gối như sau:

- Chiều cao của gối phải tương thích với tư thế ngủ. Đối với người có thói quen nằm ngửa, chiều cao gối lý tưởng nên xấp xỉ chiều cao của một nắm tay, dao động khoảng 8cm đến 12cm. Đối với người thích nằm nghiêng, độ cao của gối nên bằng với độ rộng của một bên vai.

- Vị trí đặt gối chuẩn xác là phải đỡ trọn vẹn cả phần đầu, cổ và vùng sau đầu. Việc đặt gối đúng vị trí sẽ giúp nâng đỡ trọn vẹn đường cong sinh lý của cổ, giữ cho cột sống cổ luôn duy trì trạng thái ổn định tự nhiên suốt đêm.

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- Độ cứng của gối cần duy trì ở mức vừa phải, có độ đàn hồi hợp lý để không gây áp lực lên các vi mạch vùng cổ nhưng vẫn đủ sức nâng đỡ. Dùng tay ấn mạnh vào giữa gối, nếu lún xuống khoảng 1/3 độ dày rồi nảy lại ngay là đạt chuẩn. Tránh dùng gối quá cứng không lún (gây chèn ép vi mạch cổ) hoặc quá mềm lún tận đáy (khiến cổ gập, cản trở máu lên não).

Ngoài ra, hiện tượng cứng cổ xuất hiện thường xuyên không đơn thuần là do ngủ sai tư thế mà có thể là tín hiệu cảnh báo cột sống cổ đang mất ổn định. Nếu tình trạng này lặp lại nhiều lần, bạn nên đến các cơ sở y tế chuyên khoa để thăm khám kịp thời, giúp phát hiện sớm các nguy cơ biến chứng hoặc nguy cơ đột quỵ tiềm ẩn.

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Để chủ động giải tỏa căng thẳng cho vùng cổ mỗi ngày, bạn có thể áp dụng bài tập thu cằm đơn giản bằng cách ngồi thẳng lưng, mắt nhìn về phía trước rồi nhẹ nhàng nghiêng cằm ra sau theo chiều ngang, giữ trong 5 giây trước khi thả lỏng. Thực hiện lặp lại 10 lần mỗi hiệp sẽ giúp tăng cường sức mạnh cơ cổ và duy trì sự lưu thông máu lên não an toàn.

Nguồn và ảnh: Sohu, City Express