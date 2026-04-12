Người đàn ông 57 tuổi mắc ung thư giai đoạn cuối dù không hút thuốc, uống rượu, nguyên nhân từ 1 thói quen ăn uống nhiều người thích

Đây là trường hợp của ông Vương (57 tuổi, Trung Quốc). Theo trang Sohu, ông Vương luôn có thói quen ăn uống lành mạnh và tập thể dục thường xuyên, nhưng có một điều ông không thể thay đổi trong nhiều năm, và đó có thể là yếu tố then chốt dẫn đến thảm kịch.

Trong phòng bệnh, ông nằm im lặng trong khi vợ ông lật giở hồ sơ bệnh án, lẩm bẩm một mình: "Nếu không phải vì thói quen này...".

Bác sĩ giải thích rằng ngoài hút thuốc và uống rượu, việc tiêu thụ lâu dài thức ăn quá cay, thích ăn đồ mặn, hoặc thậm chí là cách nhai không đúng cách cũng có thể làm tăng nguy cơ ung thư thanh quản.

Thói quen lâu năm của ông Vương là ăn càng cay càng nóng thì càng ngon, thoạt nhìn có vẻ không đáng kể, nhưng nó đã âm thầm gieo mầm những nguy hiểm tiềm ẩn trong cơ thể ông.

Nghiên cứu khoa học cho thấy ung thư thanh quản không chỉ liên quan đến hút thuốc và rượu bia. Tiếp xúc lâu dài với nhiệt độ cao, ma sát lặp đi lặp lại ở cổ họng hoặc sự tích tụ viêm mãn tính đều có thể gây ra ung thư thanh quản.

So với các nhóm khác, người cao tuổi có hệ miễn dịch suy yếu và khả năng phục hồi mô giảm sút. Dựa trên những đặc điểm sinh lý này, họ phải đối mặt với nhiều rủi ro hơn khi gặp phải một số tình huống nhất định.

Thói quen gây hại cho cổ họng nguy hiểm đến mức nào?

Việc lơ là bảo vệ cổ họng thực sự nguy hiểm hơn bạn tưởng. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng ngay cả những người không hút thuốc hay uống rượu cũng dễ mắc phải một số "tác nhân gây hại" tiềm ẩn, từ từ bào mòn sức khỏe của họ:

- Chế độ ăn uống nhiệt độ cao: Một nghiên cứu từ Đại học Y khoa Trung Quốc cho thấy những người uống trà hoặc súp nóng trên 60 độ C mỗi ngày trong hơn 10 năm có nguy cơ mắc ung thư biểu mô thanh quản cao gấp đôi. Nhiệt độ cao làm tổn thương các tế bào niêm mạc họng, đẩy nhanh quá trình bệnh.

- Thói quen nhai và nuốt: Việc nuốt mạnh nhiều lần hoặc ăn thức ăn cứng có thể gây viêm mãn tính do làm cọ xát niêm mạc họng trong thời gian dài. Thống kê cho thấy có tới 12,6% bệnh nhân bị viêm họng mãn tính phát triển tổn thương thanh quản trong vòng 10 năm.

- Ăn nhiều muối trong thời gian dài: Thực phẩm quá mặn có thể gây kích ứng niêm mạc họng, dẫn đến suy giảm chức năng miễn dịch tại chỗ và gây hại cho sức khỏe. Dữ liệu từ Hiệp hội Y khoa Trung Quốc cho thấy những người tiêu thụ hơn 6 gram muối mỗi ngày có nguy cơ mắc ung thư thanh quản cao hơn đáng kể.

Các bác sĩ nhấn mạnh rằng ngay cả sau khi bỏ thuốc lá và rượu bia, người ta cũng không nên chủ quan. Tác động tích lũy của những thói quen nhỏ đối với cổ họng có thể nguy hiểm và kéo dài hơn so với tác hại do chỉ hút thuốc và uống rượu gây ra.

Nếu bạn vẫn duy trì thói quen "ăn đồ nóng bỏng", cơ thể bạn có thể trải qua 5 thay đổi này sau 10 năm.

Thói quen ăn uống đồ nóng lâu năm của ông Vương đã có tác động âm thầm nhưng sâu sắc đến sức khỏe của ông, thể hiện qua những điểm sau:

- Tổn thương niêm mạc tích lũy: Việc tiêu thụ thức ăn nóng hàng ngày gây tổn thương lặp đi lặp lại cho biểu mô họng, dẫn đến viêm mãn tính và dễ hình thành bạch sản hoặc loét ở giai đoạn đầu của bệnh.

- Suy giảm miễn dịch: Chức năng phòng vệ miễn dịch tại chỗ bị tổn thương, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn và virus xâm nhập vào cổ họng, dẫn đến viêm họng mãn tính thường xuyên và khó lành các tổn thương.

- Đau họng và thay đổi giọng nói: Các triệu chứng ban đầu thường bị bỏ qua, chẳng hạn như khàn giọng nhẹ và ho khan. Nếu những thay đổi nhỏ này không được coi trọng, chúng có thể dần trở nên tồi tệ hơn trong vòng 3 đến 5 năm.

- Khó nuốt: Tình trạng kích ứng kéo dài niêm mạc họng dẫn đến xơ hóa, khiến việc nuốt ngày càng khó khăn, làm giảm trải nghiệm ăn uống, đồng thời làm tăng gánh nặng cho thực quản và dạ dày.

- Tăng nguy cơ ung thư: Xét đến các yếu tố như nhiệt độ cao, cách nhai và chế độ ăn nhiều muối , các nghiên cứu cho thấy tỷ lệ mắc ung thư thanh quản cao hơn khoảng 1,8 lần so với dân số nói chung, đặc biệt là ở nam giới trên 50 tuổi.

Trường hợp của ông Vương là một ví dụ điển hình. Các triệu chứng của ông không rõ ràng ở giai đoạn đầu và chỉ được phát hiện ở giai đoạn muộn, cho thấy tầm quan trọng của những thói quen nhỏ trong cuộc sống hàng ngày.

Dưới đây là 4 lời khuyên giúp cải thiện tình trạng sức khỏe của bạn.

Phòng ngừa ung thư thanh quản phụ thuộc vào những điều chỉnh khả thi trong cuộc sống hàng ngày. Các bác sĩ khuyến nghị như sau:

- Kiểm soát nhiệt độ thực phẩm: Nên giữ nhiệt độ thức ăn và đồ uống dưới 50 độ C. Khi uống súp hoặc đồ uống nóng, hãy thổi vào để làm nguội trong 2-3 phút nhằm giảm kích ứng niêm mạc họng.

- Cải thiện kỹ thuật nhai và nuốt: Hãy nhai chậm và kỹ, tránh nuốt quá nhanh hoặc quá mạnh để ngăn ngừa ma sát lặp đi lặp lại lên niêm mạc cổ họng. Đặc biệt, người cao tuổi nên cắt thức ăn thành miếng nhỏ và làm mềm trước khi ăn.

- Hạn chế đồ ăn mặn và cay: Giảm lượng tiêu thụ thực phẩm muối chua và gia vị có mùi vị mạnh, đồng thời ăn nhiều rau tươi và thực phẩm giàu chất xơ thường xuyên có thể giúp duy trì sức khỏe niêm mạc họng.

- Khám sức khỏe định kỳ và can thiệp sớm: Người trên 50 tuổi nên nội soi thanh quản hàng năm; nếu bạn bị ho khan kéo dài, khàn giọng hoặc khó nuốt, bạn nên đến gặp bác sĩ ngay lập tức. Phát hiện sớm và can thiệp sớm giúp cải thiện đáng kể tỷ lệ sống sót.

Ngoài ra, tăng độ ẩm trong nhà, duy trì lịch ngủ đều đặn, bỏ thuốc lá và hạn chế uống rượu (nếu bạn có những thói quen này) cũng là những biện pháp hiệu quả để bảo vệ cổ họng của bạn.