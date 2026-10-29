Người đàn ông 46 tuổi không rượu bia, không thuốc lá vẫn mắc ung thư tụy vì thứ nước tưởng chỉ người trẻ mê

Nhận chẩn đoán ung thư tụy, người đàn ông này rất sốc. Khi biết chính thức nước mình uống trên đường đến bệnh viện là "thủ phạm", anh nghiến răng ngăn mình không khóc.

Căn bệnh ung thư tụy (ung thư tuyến tụy) từ lâu vẫn được mệnh danh là "vua của các loại ung thư" bởi diễn tiến âm thầm nhưng tàn khốc, thường chỉ được phát hiện khi đã ở giai đoạn muộn. Đáng sợ hơn, căn bệnh này ngày càng trẻ hóa và không hề bỏ qua những người tránh xa rượu bia hay thuốc lá. Câu chuyện hy hữu về một nam quản lý dưới đây là hồi chuông cảnh tỉnh đắt giá cho thói quen ăn uống tưởng chừng vô hại của nhiều người hiện nay.

Anh Đào, 46 tuổi, là quản lý cấp trung tại một doanh nghiệp lớn ở Đài Loan (Trung Quốc). Dù đã bước sang tuổi trung niên nhưng nhờ ngoại hình trẻ trung, phong thái năng động cùng sở thích ăn uống hợp thời mà anh dễ dàng hòa nhập với đội ngũ nhân sự trẻ tuổi trong công ty.

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Với anh Đào, cốc trà sữa trân châu hay những món chè đậm vị như chè bí đao, chè đậu đỏ chỉ là thức uống giải khát quen thuộc hàng ngày, là bữa xế giảm mệt nhọc khi làm việc. Anh nghĩ đơn giản rằng thanh niên uống được thì mình cũng uống được, hay "trà sữa là món nước người Đài Loan không ai là không uống".

Cứ như vậy, suốt 6 năm liền, ngày nào anh cũng phải nạp ít nhất một cốc trà sữa. Chiều muộn hay tăng ca, anh lại đặt chè ở quán quen để lót dạ trước khi về nhà ăn tối. Có một điều khiến anh Đào tự tin vào thể trạng và cho rằng mình có thể ăn uống tùy ý, đó là anh sống lành mạnh. Sự lành mạnh của anh thể hiện ở việc không hút thuốc, nơi nào có khói thuốc đều tránh xa, bia rượu chỉ nhấp môi vài lần trong các dự án lớn hàng năm, tuần tập gym 3 buổi, xông hơi để thải độc mỗi chủ nhật hàng tuần.

Mọi chuyện chỉ bắt đầu vỡ lở khi cơ thể phát ra những tín hiệu cầu cứu dồn dập. Ban đầu là tình trạng sụt cân bất thường suốt 3 tháng dù lượng ăn không giảm, khiến vị quản lý vốn hơi mập mạp này còn mừng thầm. Thế nhưng ngay sau đó, hàng loạt triệu chứng tàn khốc bắt đầu bủa vây: da dẻ và tròng mắt anh ngả vàng sậm, cơ thể rơi vào trạng thái mệt mỏi kiệt quệ không rõ lý do, thường xuyên buồn nôn dữ dội và đỉnh điểm là những cơn đau thắt vùng bụng trên lan thấu ra sau lưng. Đến lúc này, không thể chịu đựng thêm những cơn đau hành hạ, anh mới chịu đến bệnh viện kiểm tra.

Anh Đào tự lái xe đi khám, vẫn đinh ninh mình chỉ mắc bệnh dạ dày thông thường. Thế nhưng, kết quả chẩn đoán hình ảnh và sinh thiết lại như sét đánh ngang tai. Anh bị ung thư tụy giai đoạn 3. Khối u đã vượt ngưỡng 6cm, xâm lấn sâu vào các mạch máu lân cận và di căn tới hàng loạt hạch bạch huyết.

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Cú khuỵu chân tại phòng khám và sự thật đằng sau cốc trà sữa trên tay

Nghe thông báo từ bác sĩ, anh Đào bàng hoàng đến mức suýt chút nữa gục xuống sàn nhà. Điều chua xót nhất là ngay trên đường di chuyển đến bệnh viện để khám bệnh, anh vẫn thản nhiên cầm trên tay chai trà sữa ngọt lịm để giải khát. Anh chưa từng nghĩ thứ nước uống ngon lành, ai ai cũng thích này lại là thủ phạm thầm lặng tàn phá cơ thể mình suốt nhiều năm.

Tiến sĩ Liu Boren (Đài Loan, Trung Quốc) phải trấn an mãi anh mới có thể tin vào sự thật này. Càng nghe bác sĩ giải thích, vị quản lý 46 tuổi càng cắn chặt môi, nghiến răng cố ngăn dòng nước mắt trào ra vì uất nghẹn và hối hận.

Theo Tiến sĩ Liu, việc tiêu thụ trà sữa và đồ ngọt đậm đặc mỗi ngày khiến cơ thể rơi vào trạng thái rối loạn chuyển hóa đường glucose trầm trọng. Tuyến tụy phải vắt kiệt sức lực sản xuất lượng lớn insulin liên tục trong nhiều năm, dẫn đến phản ứng viêm mạn tính và thúc đẩy các đột biến gen hình thành nên bệnh ung thư tụy.

Ông dẫn nghiên cứu từ Viện Karolinska (Thụy Điển) theo dõi hơn 80.000 người trong 8 năm. Kết quả cho thấy những người thường xuyên tiêu thụ đồ uống ngọt có ga hoặc siro có nguy cơ mắc ung thư tụy cao hơn từ 70% đến 90% so với người bình thường.

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Chưa kể đồ ngọt còn là tác nhân hàng đầu gây béo phì nội tạng, làm tăng nguy cơ mắc hàng loạt căn bệnh ác tính khác như ung thư đại trực tràng, ung thư thực quản, túi mật và dạ dày. Cộng thêm anh Đào có thói quen thức khuya và công việc căng thẳng, làm hệ miễn dịch suy giảm và dễ bị ung thư tấn công hơn.

Điều khiến Tiến sĩ Liu tiếc nuối nhất là anh Đào đã bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo sớm như sụt cân không rõ nguyên do và vàng da. Đến khi phát hiện, khối u ung thư tụy đã tiến triển sang giai đoạn muộn, mất đi cơ hội phẫu thuật cắt bỏ triệt để. Phác đồ điều trị hiện tại chỉ còn có thể tập trung vào hóa trị, xạ trị kết hợp dùng thuốc giảm đau nhằm kéo dài thời gian sống.

Nguồn và ảnh: ETtoday, Cancer123, QQ