Đôi khi, những biểu hiện tưởng chừng thông thường lại là dấu hiệu cảnh báo một ổ nhiễm trùng nghiêm trọng bên trong cơ thể.

Người đàn ông họ Trương 45 tuổi ở Hàng Châu, Trung Quốc, được chẩn đoán mắc tiểu đường từ vài năm trước. Tuy nhiên, ông không duy trì việc dùng thuốc đều đặn và hiếm khi theo dõi đường huyết.

Một ngày, ông bắt đầu xuất hiện triệu chứng đau bụng và tiêu chảy. Nghĩ rằng mình chỉ bị rối loạn tiêu hóa do ăn uống, ông tự uống thuốc cầm tiêu chảy rồi cố chịu đựng trong vài ngày.

Thế nhưng, tình trạng không thuyên giảm. Thay vào đó, ông bắt đầu sốt cao liên tục, có thời điểm nhiệt độ cơ thể gần chạm mức 40 độ C. Sau hai ngày cố gắng chịu đựng, gia đình quyết định đưa ông đến khoa Cấp cứu của bệnh viện.

Khi tiếp nhận bệnh nhân, bác sĩ nhận thấy người đàn ông mặt đỏ bừng, tinh thần kém, thở nhanh. Kết hợp với tiền sử bệnh và các dấu hiệu lâm sàng, bác sĩ nghi ngờ đây không phải một trường hợp viêm dạ dày ruột thông thường hay cảm cúm.

Bệnh nhân nhanh chóng được chỉ định xét nghiệm máu, kiểm tra các chỉ số viêm, đường huyết và thực hiện chẩn đoán hình ảnh. Trong lúc tìm nguyên nhân, ê-kíp y tế đồng thời tiến hành truyền dịch, hạ sốt, sử dụng kháng sinh theo phác đồ điều trị ban đầu và lấy mẫu máu để nuôi cấy, xác định vi khuẩn gây bệnh.

Kết quả cho thấy số lượng bạch cầu và các chỉ số viêm tăng cao bất thường, gợi ý tình trạng nhiễm khuẩn nghiêm trọng. Đặc biệt, hình ảnh chẩn đoán phát hiện tổn thương bất thường trong gan, khiến các bác sĩ nghi ngờ áp xe gan.

Ngày hôm sau, kết quả cấy máu xác định tác nhân gây bệnh là vi khuẩn Klebsiella pneumoniae (vi khuẩn Klebsiella gây viêm phổi). Kết hợp với kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) để đánh giá phạm vi tổn thương, bệnh nhân được xác định mắc áp xe gan do vi khuẩn.

Ngoài ra, chỉ số HbA1c của ông cũng tăng rất cao. Đây là dấu hiệu cho thấy đường huyết đã được kiểm soát kém trong khoảng 2-3 tháng trước đó, phù hợp với tình trạng thường xuyên bỏ thuốc và ít theo dõi bệnh.

Sau khi xác định nguyên nhân, các bác sĩ triển khai điều trị kháng sinh đường tĩnh mạch và thực hiện chọc hút, dẫn lưu ổ áp xe dưới hướng dẫn siêu âm nhằm đưa lượng mủ tích tụ trong gan ra ngoài.

Kết hợp với kiểm soát đường huyết chặt chẽ, sau một thời gian điều trị, thân nhiệt bệnh nhân dần trở về bình thường. Các triệu chứng đau bụng, mệt mỏi cũng giảm dần, những chỉ số đánh giá tình trạng viêm liên tục cải thiện. Tình trạng nguy kịch từng bước được kiểm soát.

Người đàn ông không khỏi thắc mắc: Ban đầu chỉ là tiêu chảy, tại sao cuối cùng lại phát hiện gan có mủ?

Bác sĩ giải thích, áp xe gan do vi khuẩn là tình trạng vi khuẩn xâm nhập vào mô gan, gây nhiễm trùng và hình thành một hoặc nhiều ổ chứa mủ.

Một trong những tác nhân thường gặp là Klebsiella pneumoniae. Vi khuẩn này có thể xâm nhập vào cơ thể qua đường tiêu hóa, sau đó theo hệ thống tĩnh mạch cửa đến gan và phát triển tại đây. Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp nhiễm vi khuẩn này đều dẫn đến áp xe gan.

Ở bệnh nhân Trương, tình trạng tiểu đường kiểm soát kém được xem là yếu tố quan trọng làm tăng nguy cơ nhiễm trùng nặng.

Đường huyết tăng cao kéo dài có thể ảnh hưởng đến hoạt động của hệ miễn dịch, làm suy giảm khả năng của bạch cầu trong việc nhận diện và tiêu diệt vi khuẩn. Khi hàng rào bảo vệ tự nhiên của cơ thể suy yếu, người bệnh dễ mắc nhiễm trùng hơn và có thể gặp khó khăn trong quá trình kiểm soát bệnh.

Chiều ngược lại, khi nhiễm trùng xảy ra, cơ thể sẽ bước vào trạng thái căng thẳng sinh lý. Các hormone đáp ứng với stress được giải phóng, khiến đường huyết có thể tăng cao hơn bình thường. Tình trạng này làm việc kiểm soát tiểu đường trở nên khó khăn, đồng thời khiến quá trình điều trị nhiễm trùng thêm phức tạp.

Như vậy, đường huyết cao và nhiễm trùng có thể tác động qua lại, tạo thành một vòng xoắn bất lợi. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, nhiễm trùng có thể tiến triển nhanh, gây tổn thương nhiều cơ quan.

Người mắc tiểu đường cần làm gì để giảm nguy cơ nhiễm trùng nặng?

Theo các bác sĩ, một sai lầm phổ biến của người mắc tiểu đường là tự ý ngừng thuốc hoặc giảm liều khi cảm thấy cơ thể vẫn khỏe mạnh. Một số người cũng ngại kiểm tra đường huyết vì cho rằng không có triệu chứng thì không cần theo dõi.

Thực tế, đường huyết có thể tăng cao trong thời gian dài mà người bệnh không nhận thấy biểu hiện rõ ràng. Việc kiểm soát bệnh vì thế không thể chỉ dựa vào cảm giác khỏe hay mệt.

Người mắc tiểu đường cần tuân thủ phác đồ điều trị, sử dụng thuốc hoặc insulin theo chỉ định, đồng thời theo dõi đường huyết định kỳ. Tái khám đúng lịch và kiểm tra HbA1c giúp bác sĩ đánh giá hiệu quả kiểm soát đường huyết trong thời gian dài, từ đó điều chỉnh phương pháp điều trị khi cần thiết.

Khi bị sốt, tiêu chảy, nôn ói hoặc ăn uống kém, người bệnh cũng cần theo dõi đường huyết sát hơn và liên hệ cơ sở y tế để được hướng dẫn điều chỉnh thuốc phù hợp. Không tự ý ngừng insulin hoặc thay đổi liều thuốc chỉ vì đang bị bệnh.

Các bác sĩ nhấn mạnh, đau bụng và tiêu chảy không phải lúc nào cũng chỉ là hậu quả của việc ăn uống không đảm bảo. Nếu triệu chứng kéo dài, không cải thiện hoặc xuất hiện thêm sốt cao, rét run, mệt mỏi nghiêm trọng, người bệnh cần đi khám sớm.

Đặc biệt, người có bệnh nền như tiểu đường không nên tự mua thuốc cầm tiêu chảy hay kháng sinh để điều trị tại nhà khi chưa xác định được nguyên nhân. Việc chủ động thông báo tiền sử bệnh, thuốc đang sử dụng và tình trạng đường huyết cho bác sĩ sẽ giúp quá trình chẩn đoán chính xác hơn, tránh để một biểu hiện tưởng chừng đơn giản tiến triển thành nhiễm trùng nguy hiểm.

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