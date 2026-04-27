Người đàn ông 40 tuổi uống 2 viên dầu cá mỗi ngày để bồi bổ, 1 năm sau bác sĩ nhìn vào xét nghiệm máu mà bất ngờ

Bước sang tuổi 40, anh Vương Quang (Trung Quốc) bắt đầu lo sợ những căn bệnh thời đại như mỡ máu cao hay đột quỵ. Bởi anh đang làm công việc văn phòng, ăn uống thất thường, hay căng thẳng lại ít vận động.

Tuy nhiên, thay vì cố gắng thay đổi lối sống và thói quen ăn uống, anh Vương chọn cách đơn giản hơn: Dùng thực phẩm chức năng. Anh tin vào những lời quảng cáo về dầu cá với omega-3 liều cao là "thần dược" làm sạch mạch máu, bồi bổ hệ miễn dịch. Thế là anh đều đặn uống 2 viên dầu cá mỗi ngày suốt một năm ròng.

Ảnh minh họa

Thế nhưng, kết quả khám sức khỏe mới đây của anh khiến bác sĩ cũng phải hốt hoảng sau khi nghe anh khẳng định: "Một năm qua tôi sống lành mạnh lắm thưa bác sĩ". Cụ thể, lượng mỡ máu không những không giảm mà anh còn tăng thêm 2.3 kg, các chỉ số mỡ máu xấu - triglyceride bắt đầu chạm ngưỡng nguy hiểm.

Tại sao uống dầu cá không hiệu quả mà còn tăng mỡ máu?

Bác sĩ điều trị của anh Vương chỉ ra rằng, bổ sung dầu cá đúng là tốt, nhưng vì anh làm sai cách nên gây hại.

Sai lầm lớn nhất của anh là coi dầu cá như một chiếc lá chắn cho lối sống thiếu lành mạnh. Trong khi vẫn duy trì chế độ ăn nhiều dầu mỡ, ăn vặt đêm khuya và ngồi lì một chỗ làm việc, anh lại hy vọng 2 viên dầu cá có thể "quét sạch" chất béo để mình sống thiếu lành mạnh cho thoải mái.

Ảnh minh họa

Thực tế, các loại dầu cá thực phẩm chức năng thường chỉ chứa khoảng 300-600 mg EPA và DHA, thấp hơn rất nhiều so với liều lượng điều trị trong các loại thuốc kê đơn. Nhiều người sai lầm khi nghĩ rằng cứ tăng số lượng viên uống là sẽ có hiệu quả, nhưng họ quên mất dầu cá bản chất vẫn là chất béo với 9 kilocalories mỗi gam.

Trường hợp của anh là một ví dụ điển hình cho việc dùng dầu cá sai cách. Việc anh tự ý uống 2 viên mỗi ngày thực tế là "nhiều" về mặt calo nhưng lại "ít" về mặt hoạt chất để hạ mỡ máu. Chính lượng chất béo bổ sung sai cách này đã phản tác dụng, không những không làm sạch mạch máu mà còn gây tăng cân và khiến chỉ số triglyceride trở nên tồi tệ hơn. Còn có thể kéo theo nhiều vấn đề sức khỏe khác nếu kéo dài.

Dùng dầu cá như thế nào mới tốt?

Để dầu cá thực sự mang lại lợi ích cho sức khỏe, bác sĩ lưu ý một số điều như:

1. Xác định nhu cầu thực tế

Chỉ dùng dầu cá liều cao khi chỉ số triglyceride vượt ngưỡng 2,3 mmol/l và có chỉ định từ bác sĩ. Với người mỡ máu nhẹ, nên ưu tiên nạp axit béo tự nhiên bằng cách ăn cá biển sâu (cá hồi, cá thu) ít nhất 2 lần/tuần thay vì phụ thuộc viên nang.

2. Cân đối calo và lối sống

Khi bổ sung dầu cá, bắt buộc phải giảm lượng dầu ăn trong bữa chính (không quá 25-30g/ngày) để tránh tích mỡ, tăng cân như Wang Qiang. Thay vì kỳ vọng vào thực phẩm chức năng, việc duy trì 150 phút vận động mỗi tuần mới là cách giảm mỡ máu bền vững nhất.

3. Thời điểm và liều lượng

Uống dầu cá ngay sau bữa ăn có chất béo để hấp thụ tốt nhất. Tuyệt đối không tự ý nạp quá 3.000 mg omega-3 mỗi ngày từ mọi nguồn để tránh các rủi ro về xuất huyết và quá tải chức năng gan.

Nếu người dùng vì nôn nóng mà tự ý tăng liều để mong có kết quả nhanh hơn, cơ thể sẽ đối mặt với những tác hại nghiêm trọng khi vượt ngưỡng 3.000 mg omega-3 mỗi ngày:

- Nguy cơ gây xuất huyết: Dầu cá liều cao làm giảm khả năng kết tập tiểu cầu, khiến máu khó đông. Điều này dẫn đến tình trạng dễ bầm tím, chảy máu cam hoặc chảy máu nướu răng kéo dài.

- Phản tác dụng với mỡ máu: Một nghịch lý y khoa là việc lạm dụng dầu cá liều cao có thể làm tăng nhẹ nồng độ cholesterol xấu (ldl-c), hoàn toàn đi ngược lại mục đích làm sạch mạch máu ban đầu.

- Gánh nặng cho tiêu hóa và gan: Lượng chất béo quá lớn gây quá tải cho hệ tiêu hóa, dẫn đến trào ngược axit và tiêu chảy. Ngoài ra, các tạp chất trong viên nang không tinh khiết nếu nạp quá nhiều sẽ gây áp lực lớn cho gan.

- Ngộ độc vitamin: Nhiều loại dầu cá chứa hàm lượng vitamin A và Vitamin D cao. Khi tích tụ quá mức, các loại vitamin tan trong dầu này sẽ gây ngộ độc, ảnh hưởng đến thị lực và xương.

Ảnh minh họa

Đặc biệt, nếu đang dùng các thuốc chống đông máu như aspirin hay warfarin mà lại uống dầu cá liều cao, nguy cơ chảy máu nướu hoặc máu cam sẽ tăng vọt. Đây là lý do chuyên gia luôn yêu cầu bệnh nhân phải ngừng sử dụng loại thực phẩm chức năng này trước khi thực hiện phẫu thuật. Tốt nhất là đừng phụ thuộc vào thực phẩm bổ sung, ưu tiên thực phẩm tự nhiên, thay đổi lối sống và tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi sử dụng dầu cá.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, QQ