Người đàn ông 40 tuổi phát hiện ung thư phổi giai đoạn cuối khi khám dạ dày, bác sĩ tức giận: "Sao giờ mới đến?"

Cơn đau bụng kiểu dưới đây rất dễ nhầm lẫn với rối loạn tiêu hóa hay đau dạ dày. Một người cha 40 tuổi cũng vì vậy mà bỏ lỡ thời điểm vàng, khi phát hiện ung thư phổi đã ở giai đoạn cuối.

Sự nhầm lẫn giữa các tín hiệu cảnh báo trên cơ thể là nguyên nhân khiến hàng ngàn bệnh nhân bỏ lỡ thời điểm vàng điều trị. Nhiều người vẫn chủ quan cho rằng đau bụng chỉ liên quan đến đường tiêu hóa, để rồi khi phát hiện ra căn nguyên thực sự thì có thể khối u đã di căn đến giai đoạn nguy hiểm.

Mới đây, bác sĩ chuyên gia tiêu hóa và gan mật Wu Gengliang (Đài Loan, Trung Quốc) đã chia sẻ câu chuyện đau lòng từ phòng khám của mình trên ETtoday. Một người cha 40 tuổi dắt theo con trai 5 tuổi hiếu động đến khám, phàn nàn về cơn đau âm ỉ ở vùng bụng trên bên phải kéo dài hơn một tháng. Dù đã tự mua thuốc uống, tình trạng vẫn không thuyên giảm.

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Qua khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết cơn đau không liên quan đến bữa ăn, dù ăn đồ chiên xào nhiều dầu mỡ cũng không đau hơn. Người cha không có tiền sử bệnh gan, túi mật, thận hay tim mạch, không tiểu đường, cao huyết áp và hoàn toàn không hút thuốc hay uống rượu. Khi thăm khám lâm sàng, bác sĩ Wu đặt ống nghe lên ngực và nhận thấy âm hô hấp bên phổi phải giảm bất thường. Bác sĩ bất ngờ hỏi: "Khi hít thở sâu, anh có thấy khó chịu không?" và bệnh nhân gật đầu xác nhận.

Kết quả siêu âm ổ bụng ngay sau đó khiến toàn bộ ekip y tế bàng hoàng. Bụng và các cơ quan như gan, túi mật, thận hoàn toàn bình thường, nhưng siêu âm lại phát hiện tình trạng tràn dịch màng phổi bên phải nghiêm trọng và thùy dưới phổi phải đã bị teo. Dựa vào kinh nghiệm lâm sàng của mình, bác sĩ Wu suy đoán anh ta có khối u ở phổi. Trước khi chuyển bệnh nhân sang khoa hô hấp để thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, ông nhìn anh ta, không khỏi tức giận mà hỏi: "Đau như vậy sao giờ anh mới tới bệnh viện?". Người bệnh nhân đưa mắt nhìn sang khoảng không ở cuối phòng, giọng lạc hẳn đi: "Tôi nghĩ ai cũng sẽ bị đau dạ dày".

Vài ngày sau, khoa hô hấp xác nhận người cha 40 tuổi đã mắc ung thư phổi giai đoạn 4, tức là giai đoạn cuối. Bác sĩ Wu chia sẻ: "Vị trí đau mà bệnh nhân chỉ ra không nhất thiết là nguồn gốc của bệnh. Vùng bụng trên bên phải vốn là nơi chứa gan, túi mật, thận phải và đại tràng. Tuy nhiên, các tổn thương từ cơ quan lân cận trong khoang ngực như viêm phổi, tắc mạch phổi hay u phổi giai đoạn muộn hoàn toàn có thể kích thích dây thần kinh hoành, tạo ra các cơn đau phản xạ xuống vùng bụng trên khiến người bệnh nhầm lẫn nghiêm trọng".

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Nhận thông tin về bản án nghiệt ngã của người cha, bác sĩ Wu không khỏi xúc động khi nhớ lại hình ảnh cậu bé 5 tuổi đứng cạnh bố hôm đó với giọng nói trong trẻo vang ngoài phòng khám. "Đối với đứa trẻ, đó chỉ là một buổi sáng bình thường theo bố đi bác sĩ, nhưng với gia đình này, cuộc sống có thể đã thay đổi mãi mãi", bác sĩ Wu nói. Trong xót xa, vị bác sĩ đã viết một lời cầu nguyện, hy vọng người cha sẽ có đủ sức mạnh kiên cường chiến đấu với căn bệnh quái ác, để có thể dành thêm nhiều ngày tháng tràn ngập tiếng cười bên cạnh con trai nhỏ.

4 kiểu đau bụng cảnh báo nhiều loại ung thư nguy hiểm

Từ trường hợp đau bụng phản xạ do ung thư phổi của người cha 40 tuổi, bác sĩ Wu Gengliang cảnh báo 4 vị trí đau bụng thường bị nhầm lẫn với bệnh tiêu hóa thông thường nhưng thực chất lại là mồi lửa của ung thư:

1. Đau âm ỉ vùng bụng trên bên phải: Đây là khu vực chứa gan và túi mật. Cơn đau kéo dài không hạ sốt có thể là dấu hiệu của ung thư gan, ung thư túi mật hoặc khối u phổi giai đoạn muộn xâm lấn màng phổi gây đau lan xuống dưới.

2. Đau nhói vùng bụng trên lệch trái lan ra sau lưng: Cơn đau xuất hiện dai dẳng, đau tăng lên khi nằm ngửa và bớt đau khi cúi gập người về phía trước là tín hiệu cảnh báo điển hình của ung thư tụy hoặc ung thư dạ dày giai đoạn tiến triển.

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3. Đau quặn bụng dưới kèm rối loạn thói quen đại tiện: Những cơn đau râm râm ở vùng bụng dưới đi kèm tình trạng lúc tiêu chảy, lúc táo bón hoặc phân có lẫn máu tươi, mủ nhầy là dấu hiệu chỉ điểm của ung thư đại trực tràng.

4. Đau tức mơ hồ vùng bụng dưới lệch hai bên: Ở phụ nữ, cảm giác đau chèn ép vùng chậu kèm chướng bụng, đầy hơi liên tục thường bị nhầm với đau dạ dày hay rối loạn tiêu hóa, nhưng đây lại là cảnh báo muộn của ung thư buồng trứng hoặc ung thư cổ tử cung.

Lời khuyên từ chuyên gia khi đi khám sức khỏe

Để giúp các bác sĩ nhanh chóng khoanh vùng tổn thương và tránh bỏ sót các bệnh lý nguy hiểm, bác sĩ Wu khuyến cáo mỗi người cần chủ động ghi nhớ các chi tiết sau khi đi khám:

- Mô tả chính xác đặc điểm cơn đau: Cần xác định rõ đau nhói, đau quặn hay đau âm ỉ, cơn đau xuất hiện đột ngột hay kéo dài liên tục.

- Theo dõi các biểu hiện đi kèm: Chủ động báo với bác sĩ nếu có thêm các dấu hiệu như rối loạn tiêu hóa, khó thở, ho, tổn thương trên da hay đau lan ra sau lưng.

- Lắng nghe tín hiệu từ khoang ngực: Khi bị đau bụng trên nhưng chữa tiêu hóa không khỏi, hãy đề nghị bác sĩ kiểm tra thêm chức năng hô hấp và chụp X quang hoặc siêu âm phổi.

Nguồn và ảnh: ETtoday, Asia One