Người đàn ông 40 tuổi đau bụng dữ dội, vào viện lọc ra 3.600ml huyết tương “trắng đục như sữa”

Vốn là người sành ăn, từng nhiều lần ăn quá no nên ban đầu ông Trình (40 tuổi, Trung Quốc) nghĩ chỉ là rối loạn tiêu hóa thông thường, uống thuốc sẽ khỏi. Thế nhưng cơn đau ngày càng dữ dội, kèm theo buồn nôn và nôn liên tục. Gia đình hoảng sợ, lập tức gọi cấp cứu và đưa ông tới bệnh viện.

Tại khoa Cấp cứu, bác sĩ chẩn đoán ông bị viêm tụy cấp. Kết quả xét nghiệm cho thấy triglycerid trong máu của ông lên tới 58,75 mmol trên lít, cao gấp gần 30 lần mức bình thường dưới 1,7 mmol trên lít. Ông còn có tiền sử uống rượu kéo dài 20 năm và béo phì. Sự kết hợp của mỡ máu cao, rượu bia và thừa cân được xem là “bộ ba nguy cơ” khiến tình trạng viêm tụy trở nên nặng nề và khó điều trị hơn.

Các bác sĩ tiến hành thay huyết tương kép, loại bỏ tổng cộng 3.600ml huyết tương đục như sữa do chứa nhiều mỡ. Biện pháp này giúp nhanh chóng hạ nồng độ lipid trong máu, giảm phản ứng viêm của tụy. Đồng thời, bệnh nhân được hỗ trợ dinh dưỡng qua đường ruột sớm, bù dịch theo mục tiêu và bảo vệ chức năng các cơ quan.

Hiện tại, ông Trình đã qua giai đoạn viêm cấp nguy hiểm nhất và tình trạng dần ổn định.

Vì sao một bữa ăn có thể suýt trả giá bằng tính mạng

Bệnh nhân thắc mắc vì trước đây vẫn thường xuyên tụ tập ăn uống mà không sao, tại sao lần này lại nguy kịch như vậy. Bác sĩ giải thích, các yếu tố nguy cơ không xuất hiện trong một ngày mà tích lũy âm thầm qua nhiều năm. Bữa tiệc kèm ăn khuya lần này có thể chỉ là “giọt nước tràn ly”, kích hoạt cơn viêm tụy cấp trên nền mỡ máu cao và lạm dụng rượu.

Theo ghi nhận, thời gian gần đây bệnh viện đã tiếp nhận nhiều ca viêm tụy cấp do tăng triglycerid máu.

Viêm tụy cấp là tình trạng khởi phát đột ngột, tiến triển nhanh, có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm và đe dọa tính mạng. Phòng ngừa cần bắt đầu từ thay đổi lối sống.

Trước hết là ăn uống điều độ, tránh ăn quá no, đặc biệt trong dịp lễ Tết. Hạn chế thực phẩm nhiều chất béo, cholesterol và đường như thịt mỡ, đồ chiên rán, kem, súp đặc.

Thứ hai là hạn chế hoặc bỏ rượu bia. Cồn được xem như “chất độc trực tiếp” với tuyến tụy, người uống rượu lâu năm có nguy cơ rất cao.

Thứ ba là kiểm soát cân nặng, giảm mỡ tăng cơ. Béo phì, nhất là béo bụng, là yếu tố thúc đẩy tăng mỡ máu và viêm tụy. Chỉ số khối cơ thể BMI nên duy trì trong khoảng 18,5 đến 23,9 kg trên mét vuông.

Bên cạnh đó, cần điều trị tốt các bệnh nền như tăng triglycerid máu, sỏi mật, đái tháo đường và khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt với người có yếu tố nguy cơ hoặc tiền sử gia đình.

Nhận biết sớm dấu hiệu viêm tụy cấp

Bác sĩ cảnh báo, nếu sau bữa ăn thịnh soạn hoặc uống rượu xuất hiện các triệu chứng sau, cần đi cấp cứu ngay.

Đầu tiên là đau bụng dữ dội vùng thượng vị, xuất hiện đột ngột và kéo dài, có thể lan ra sau lưng. Khi cúi người hoặc ôm gối, cơn đau có thể giảm nhẹ.

Tiếp theo là buồn nôn, nôn nhiều nhưng không làm giảm đau, có thể kèm chướng bụng và sốt.

Trường hợp nặng có thể xuất hiện vàng da hoặc dấu hiệu sốc như tim đập nhanh, vã mồ hôi lạnh, lơ mơ.

Những bữa tiệc dày đặc dịp lễ Tết, cộng với thói quen ăn nhiều uống nhiều, có thể trở thành “chất xúc tác” khiến viêm tụy cấp bùng phát. Khi nghi ngờ, cần đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa cấp cứu để được xử trí kịp thời, tránh biến chứng đáng tiếc.

