Người đàn ông 38 tuổi tử vong vì đột quỵ, bác sĩ cảnh báo: Sau bữa ăn đừng dại làm 2 việc này

Anh Trương, 38 tuổi, kỹ sư công nghệ thông tin ở Trung Quốc, chỉ hai tiếng trước đó còn đăng ảnh ăn lẩu cùng bạn bè lên mạng xã hội. Thế nhưng, một cơn nhồi máu não diện rộng đã cướp đi sinh mạng của anh trong thời gian rất ngắn.

Khi xem lại hồ sơ sức khỏe, bác sĩ không khỏi tiếc nuối. Mỡ máu của bệnh nhân cao gấp ba lần bình thường, động mạch cảnh xuất hiện nhiều mảng xơ vữa, giống như những đường ống nước cũ kỹ lâu ngày không được bảo dưỡng. Điều đáng nói là, tất cả những nguy cơ này lẽ ra có thể được kiểm soát nếu anh thay đổi sớm một số thói quen sinh hoạt hằng ngày.

Từ ca bệnh này, các bác sĩ đặc biệt nhấn mạnh: sau bữa ăn, có hai việc tưởng như vô hại nhưng thực tế lại âm thầm làm tổn thương tim mạch và não bộ .

Tắm ngay sau khi ăn

Khi cơ thể bước vào giai đoạn tiêu hóa, hệ tiêu hóa cần tới khoảng 30% lượng máu lưu thông để làm việc. Trong khi đó, việc tắm nước nóng khiến mạch máu dưới da giãn ra, “hút” thêm khoảng 15-20% lượng máu về bề mặt cơ thể. Hai quá trình này diễn ra cùng lúc khiến tim và não rơi vào trạng thái “căng thẳng kép”.

Theo dữ liệu lâm sàng, vào mùa lạnh, nguy cơ xảy ra tai biến tim mạch hoặc đột quỵ khi tắm ngay sau ăn cao hơn bình thường tới gần 50%. Chưa kể, sự thay đổi nhiệt độ từ phòng ăn sang phòng tắm, rồi tiếp xúc với nước nóng có thể khiến huyết áp tăng vọt trong thời gian rất ngắn. Với những người đã có xơ vữa động mạch, đây là yếu tố kích hoạt tai biến cực kỳ nguy hiểm.

Các chuyên gia khuyến cáo nên chờ ít nhất khoảng 1,5 giờ sau khi ăn mới tắm, đồng thời giữ nhiệt độ nước ở mức vừa phải, không quá nóng.

Hút thuốc sau bữa ăn

Nhiều người có thói quen “ăn xong làm một điếu cho dễ chịu”, nhưng ít ai biết rằng, hút thuốc ngay sau bữa ăn khiến tác hại của nicotine và các chất độc tăng lên rõ rệt. Sau khi ăn, nhu động dạ dày - ruột tăng lên, khả năng hấp thu nicotine cũng cao hơn, khiến lượng độc chất đi vào máu nhiều hơn bình thường.

Những chất này nhanh chóng theo tĩnh mạch cửa tới gan, làm rối loạn chuyển hóa chất béo, đồng thời khiến máu trở nên đặc hơn. Về lâu dài, mức độ tổn thương lớp nội mạc mạch máu có thể tương đương với việc hút thêm nhiều điếu thuốc mỗi ngày.

Không chỉ vậy, khí carbon monoxide trong khói thuốc còn làm giảm khả năng vận chuyển oxy của máu. Khi lượng oxy cung cấp cho não giảm, tế bào thần kinh bắt đầu chịu tổn thương không hồi phục. Cơ thể lại phản ứng bằng cách tiết thêm hormone căng thẳng, khiến mạch máu co thắt mạnh hơn, càng làm tăng nguy cơ đột quỵ.

Chỉ cần thay đổi thói quen nhỏ, mạch máu có thể “trẻ” hơn vài tuổi

Các bác sĩ cho biết, việc từ bỏ hai thói quen xấu sau bữa ăn này đôi khi còn hiệu quả hơn cả việc dùng nhiều loại thực phẩm chức năng. Nhiều quan sát cho thấy, chỉ cần điều chỉnh hành vi trong vòng hai giờ sau khi ăn, “tuổi mạch máu” có thể trẻ hơn tuổi thật từ 3 đến 5 năm.

Với những người bận rộn thường nói “không có thời gian tập thể dục”, thực tế mỗi ngày đã có sẵn ba “khung giờ vàng” để bảo vệ tim mạch, chính là khoảng 90 phút sau ba bữa ăn chính.

Hãy thử nhìn lại thói quen của mình tối nay: Sau bữa lẩu nhiều dầu mỡ, bạn có định đi xông hơi ngay không? Hay sau khi ăn no lại tiện tay châm một điếu thuốc? Những điều tưởng là hưởng thụ đó có thể đang âm thầm tạo nên một mạng lưới nguy cơ cho sức khỏe.

Dành cho hệ tiêu hóa một khoảng thời gian yên tĩnh để làm việc đúng chức năng của nó cũng là cách tự bảo vệ tim và não. Thực phẩm chúng ta ăn vào nên trở thành nguồn dinh dưỡng, chứ không phải mầm mống của bệnh tật.

