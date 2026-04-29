Người đàn ông 36 tuổi qua đời vì nghiện 1 loại nước: Phá gan, hại thận nhưng nhiều nam giới vẫn mê

Gan là một cơ quan quan trọng của cơ thể con người, chịu trách nhiệm chính cho các chức năng chuyển hóa và giải độc của cơ thể. Khi gan hoạt động tốt, cơ thể duy trì trạng thái khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng; ngược lại, khi chức năng gan suy giảm, người bệnh rơi vào tình trạng mệt mỏi, suy nhược.

Một trong những biểu hiện phổ biến của bệnh gan là cảm giác mệt mỏi kéo dài. Tuy nhiên, ở giai đoạn đầu, dấu hiệu này dễ bị bỏ qua do nhiều người cho rằng nguyên nhân chỉ là thiếu nghỉ ngơi. Sự chủ quan này có thể khiến người bệnh đánh mất “thời điểm vàng” trong điều trị, tạo điều kiện cho bệnh tiến triển âm thầm và gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe.

Trên thực tế, việc bảo vệ lá gan đòi hỏi sự quan tâm toàn diện, từ chế độ sinh hoạt đến dinh dưỡng. Dù vậy, không ít người vẫn duy trì những thói quen thiếu lành mạnh, vô tình làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh. Nếu kéo dài, những thói quen này có thể trở thành “sát thủ thầm lặng”, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Câu chuyện của Trương Đại Vỹ (36 tuổi), giám đốc kinh doanh tại một công ty lớn ở Bắc Kinh, là một ví dụ điển hình. Theo Sohu, anh Trương từng được xem là hình mẫu thành đạt với sự nghiệp ổn định, gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên, cuộc sống của anh bất ngờ rẽ sang hướng khác khi vợ bất ngờ đệ đơn ly hôn, giành quyền nuôi con và rời đi.

Biến cố gia đình khiến anh Trương suy sụp tinh thần. Anh rơi vào trạng thái chán nản, buông xuôi công việc và tìm đến rượu bia như cách giải tỏa. Khoảng nửa năm trước, Đại Vỹ bắt đầu xuất hiện những cơn đau quặn vùng bụng. Khi đến bệnh viện thăm khám, anh được chẩn đoán mắc ung thư gan. Dù đã tích cực phối hợp với bác sĩ để điều trị và trải qua nhiều đợt hóa trị, anh không qua khỏi.

Các bác sĩ cảnh báo thói quen uống bia, rượu về lâu dài sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, đặc biệt là gan. Nguyên nhân là vì gan là nơi chủ yếu phân hủy rượu, uống nhiều hoặc lâu dài sẽ tạo gánh nặng lớn cho gan, gây ra gan nhiễm mỡ, bệnh tim mạch, làm tăng nguy cơ bị ung thư gan và thực quản ung thư.

Bên cạnh đó, uống nhiều rượu bia có thể khiến thận bị tổn thương nghiêm trọng. Thận là cơ quan duy trì nước trong cơ thể, tuy nhiên rượu bia khử nước làm cơ thể bị mất nước gây ảnh hưởng đến hầu hết các cơ quan, đặc biệt là thận. Nếu hiện tượng này kéo dài có thể dẫn đến suy thận. Do đó, những người có thói quen này nên từ bỏ càng sớm càng tốt.

Ngoài uống bia rượu, 2 thói quen này cũng có thể khiến gan bị tổn thương

Các chuyên gia y tế cảnh báo, bên cạnh việc lạm dụng rượu bia, nhiều thói quen sinh hoạt tưởng chừng vô hại cũng có thể âm thầm gây tổn thương gan. Dưới đây là 2 thói quen điển hình:

1. Thường xuyên thức khuya

Thói quen thức khuya từ lâu đã trở thành "sát thủ" đối với sức khỏe con người. Một giấc ngủ Ngủ ngon vào ban đêm có lợi cho gan giải độc, nâng cao hiệu quả công việc lên mức cao nhất, đồng thời hiệu quả công việc có thể tăng 20% so với hiệu quả làm việc ban ngày.

Dù ở độ tuổi nào, bạn cũng nên cố gắng tránh thức khuya, hình thành thói quen đi ngủ sớm và dậy sớm, sức khỏe của gan ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của chúng ta.

2. Dùng thuốc bừa bãi

Việc uống thuốc là cần thiết khi chúng ta bị bệnh hay gặp một số vấn đề liên quan đến sức khỏe. Tuy nhiên, nếu uống thuốc bừa bãi không theo chỉ dẫn của bác sĩ có thể gây hại cho gan và dẫn đến suy gan. Một số loại thuốc chứa acetaminophen thường được bán không cần đơn thuốc có thể gây tổn thương gan khi dùng liên tục và dùng quá liều lượng. Đặc biệt một số người cao tuổi thích dùng một số sản phẩm bồi bổ cơ thể nhưng nếu sử dụng không đúng cách còn có thể gây phản tác dụng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

(Theo Sohu)