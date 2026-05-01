Người đàn ông 30 tuổi phát hiện ung thư phổi sau 6 tháng đau vai, bác sĩ dặn: 4 vị trí đau là ung thư "gặm nhấm"

Cơ thể con người vốn là một hệ thống tinh vi, nơi mọi cơn đau đều mang một thông điệp riêng. Tuy nhiên, đôi khi những tín hiệu này lại mang tính chất "đánh lạc hướng" khiến chúng ta chủ quan. Câu chuyện về Tiểu Lý, một người đàn ông độc thân đang ở độ tuổi sung sức nhất, là minh chứng rõ nét cho việc những cơn đau vô hại ở bề ngoài có thể che giấu một sự thật tàn khốc bên trong. Sau 6 tháng đau vai dai dẳng, anh đi khám đau vai thì lại nhận chẩn đoán ung thư phổi trong ngỡ ngàng.

6 tháng đau vai và bản án ung thư phổi nghiệt ngã ở tuổi 30

Tiểu Lý đang sống và làm việc tại Hà Nam (Trung Quốc). Suốt nửa năm trời, anh thường xuyên cảm thấy bả vai trái đau nhức âm ỉ. Là một nhân viên văn phòng, anh chỉ nghĩ đơn giản mình bị hội chứng cổ vai cánh tay do ngồi sai tư thế hay làm việc quá sức.

Anh tự tìm đến các phương pháp massage, châm cứu và dán cao giảm đau. Những biện pháp này mang lại cảm giác dễ chịu tức thì nhưng cơn đau nhanh chóng quay trở lại, thậm chí dữ dội hơn về đêm. Chỉ đến khi cơn đau bắt đầu lan rộng và cơ thể xuất hiện dấu hiệu mệt mỏi lạ thường, Tiểu Lý mới quyết định đi khám xương khớp chuyên sâu.

Thế nhưng, vị bác sĩ vừa hỏi vừa kiểm tra sơ qua một hồi, liền chỉ định anh thực hiện một loạt các kiểm tra khác nhau, từ chụp CT tới đo chức năng hô hấp... Dù trong lòng thắc mắc và đang bị giục quay về văn phòng làm việc, nhưng Tiểu Lý vẫn cố chạy hết tầng này đến khoa khác làm cho hết. Bởi vì anh vốn rất "sợ" bệnh viện, lại lo tốn kém. Lần này dù sao cũng mất công đến, anh nghĩ kiểm tra sâu một lượt cũng tốt cho mình.

Sau khi hoàn thành, anh ngồi ở hành lang nóng ruột chờ kết quả online hiển thị trên ứng dụng của bệnh viện. Ba chữ "ung thư phổi" đập vào mắt khiến Tiểu Lý lập tức mất bình tĩnh. Dù chưa tới số thứ tự của mình, anh mở cửa vào và trực tiếp hỏi bác sĩ: "Có nhầm lẫn gì không? Tôi chỉ bị đau vai tại sao lại khám ra ung thư phổi thế?".

Bác sĩ giải thích sơ qua rồi mời anh ngồi chờ đến lượt của mình để giải thích kỹ hơn. Trong thời gian chờ đợi ấy, Tiểu Lý bắt đầu sâu chuỗi lại mọi chuyện trong thời gian gần đây. Quả thật, cơn đau vai của anh rất lạ. Anh còn thường xuyên cảm thấy khó thở khi leo thang bộ hay chạy dù đoạn ngắn. Ban đêm, anh cảm thấy vừa đau vừa mệt hơn ban ngày, nằm xuống còn thấy hơi tức ngực. Anh bắt đầu hối hận: "Giá như mình đi khám sớm hơn" nhưng đương nhiên thời gian không thể quay trở lại.

Khi được gọi tên vào trả kết quả, bác sĩ cho biết Tiểu Lý bị ung thư phổi giai đoạn 3 phát triển nhanh. Khối u nằm ở đỉnh phổi đã âm thầm xâm lấn vào đám rối thần kinh cánh tay, mượn vùng vai để "phát tín hiệu" giả. Đây là sự "gặm nhấm" tinh vi của ung thư phổi mà mọi người, nhất là những người trẻ tuổi rất dễ bỏ qua.

Ở tuổi 30, những tháng ngày của anh bắt tràn ngập mùi thuốc sát trùng, trải qua nhiều đợt điều trị trong bệnh viện để kéo dài thời gian sống.

4 vị trí đau "giấu" nhiều loại bệnh ung thư

Theo các chuyên gia, đau là triệu chứng phổ biến nhất của ung thư nhưng cũng dễ bị xem thường nhất. Chưa kể, có nhiều loại ung thư không gây ra cơn đau tại chỗ hoặc không đau ở giai đoạn đầu. Vì vậy, khi cơ thể đau bất thường, xin bạn đừng chủ quan!

Thông qua câu chuyện của Tiểu Lý, bác sĩ cảnh báo, ngoài đau vai, còn 4 vị trí đau trên cơ thể thường xuyên bị nhầm lẫn với các bệnh thông thường, nhưng thực tế lại là dấu hiệu của ung thư hoặc các biến chứng nguy hiểm như:

1. Đau đầu dữ dội và dai dẳng

Không chỉ dừng lại ở áp lực công việc hay căng thẳng, đau đầu là một bài toán lâm sàng phức tạp. Nếu bạn bị đau đầu dai dẳng, mức độ đau tăng dần và không đáp ứng với thuốc giảm đau thông thường, hãy cảnh giác với u não. Khối u khi phát triển sẽ xâm lấn mạch máu và làm tăng áp lực nội sọ. Bên cạnh đó, đau đầu còn là dấu hiệu đỏ của huyết áp cao - căn bệnh đang trẻ hóa và dễ dẫn đến đột quỵ thiếu máu cục bộ nếu không được điều trị kịp thời.

2. Đau tức vùng ngực

Ngực là "vị trí vàng" của phổi và tim. Một cơn đau ngực âm ỉ kèm theo cảm giác tức ngực, khó thở thường bị nhầm với viêm phổi thông thường. Tuy nhiên, trong ung thư phế quản, khối u chèn ép vào màng phổi sẽ gây ra những cơn đau nhói đặc trưng, đặc biệt dữ dội hơn khi ho hoặc thở sâu. Ngoài ra, đây cũng là biểu hiện của đau thắt ngực do cơ tim thiếu oxy, một tình trạng cấp cứu tim mạch cực kỳ nguy hiểm.

3. Đau bụng bất thường

Bụng là "mê cung" của các cơ quan nội tạng. Nếu bạn bị đau bụng dữ dội, nóng rát vùng thượng vị vào khoảng nửa giờ sau ăn, đó có thể là dấu hiệu loét dạ dày do axit ăn mòn niêm mạc. Nếu đau quặn thắt vùng hạ sườn lan ra sau lưng, hãy nghĩ đến sỏi thận hoặc sỏi mật. Đáng chú ý, nếu đau bụng kèm sụt cân nhanh và chán ăn, sự hiện diện của ký sinh trùng hoặc các khối u đường tiêu hóa là giả thuyết không thể loại trừ.

4. Đau lưng dưới âm ỉ

Nhiều người trẻ bị đau lưng dưới thường chỉ nghĩ đến thoát vị đĩa đệm. Tuy nhiên, bác sĩ nhắc nhở rằng ung thư tuyến tụy cũng có biểu hiện tương tự. Do tuyến tụy nằm sâu sát cột sống thắt lưng, khi khối u hình thành, nó sẽ chèn ép trực tiếp vào các dây thần kinh tại đây. Nếu bạn bị đau lưng kéo dài mà các xét nghiệm cột sống không tìm ra nguyên nhân, việc tầm soát tuyến tụy là vô cùng cần thiết.

Cuối cùng, bác sĩ nói, cơn đau chính là tiếng còi báo động của cơ thể. Việc tự ý sử dụng các biện pháp giảm đau tại nhà khi chưa rõ nguyên nhân thực chất là hành động "tắt chuông báo cháy" trong khi lửa vẫn đang âm thầm lan rộng. Tốt nhất là đi khám càng sớm càng tốt!

Nguồn và ảnh: Baidu Health, Sohu, China News