Người đàn ông 30 tuổi cùng lúc mắc bệnh lậu, viêm kết mạc, viêm niệu đạo chỉ vì một kiểu "quen tay" khi đi vệ sinh

Anh Lâm khoảng 30 tuổi, đang sống tại Đài Loan (Trung Quốc). Là một người đàn ông độc thân lại bận rộn, năng động và có điều kiện kinh tế, anh chia sẻ mình khó gắn bó với người khác. Thay vào đó, anh thích tìm kiếm những mối quan hệ ngắn hạn, tình một đêm hoặc không ràng buộc về tình cảm qua các ứng dụng hẹn hò. Anh cho đó là lối sống hiện đại, tự do và “đặc quyền” của tuổi trẻ.

Thời gian gần đây, anh nhận ra sức khoẻ của mình gặp nhiều vấn đề. Mắt thì cứ đỏ, đau đi đau lại tái phát còn cơ quan sinh dục thì tiết dịch bất thường và đau rát tăng dần khi đi tiểu. Tự tra cứu trên mạng và mua thuốc điều trị sau 2 tuần vẫn không hiệu quả, anh Lâm quyết định đến Bệnh viện đa khoa Đông Á (Đài Loan, Trung Quốc).

Kết quả, anh sốc nặng khi nhận được chẩn đoán cùng lúc mắc 3 bệnh: viêm kết mạc, bệnh lậu và viêm niệu đạo. Anh cũng lờ mờ đoán ra do thói quen sinh hoạt tình dục của mình, nhưng vô cùng thắc mắc mắt và cơ quan sinh dục thì có liên quan gì mà mắc bệnh cùng lúc. Thậm chí, anh còn cho rằng bác sĩ đã mắc sai lầm. Phải đến khi bác sĩ phân tích lối sống và tìm ra được nguyên nhân, anh mới cúi đầu vừa xấu hổ lại vừa hối hận.

Tất cả đến từ một kiểu “quen tay” khi đi vệ sinh không ít người mắc phải

Bệnh lậu của anh Lâm đến từ lối sống buông thả và thói quen tình dục không an toàn. Nhưng còn một lý do quan trọng khiến anh mắc cả 3 bệnh cùng lúc, cả ở mắt cả ở cơ quan sinh dục là không thích rửa tay sau khi đi tiểu, sau đó "quen tay" dụi mắt.

Anh nhớ lại, khoảng 1 tuần trước khi các khó chịu xuất hiện hàng loạt, anh có quan hệ tình dục với một người quen qua app hẹn hò. Trong quá trình này, anh nhận ra đối phương có một số bất thường như vùng kín có mùi lạ, có mụn cóc sinh dục. Sau khi quan hệ, anh có thói quen đi tiểu ngay, nhưng do bị cận nên hay dụi mắt mà không lường trước hậu quả đến mức như vậy.

Bác sĩ Dương Gia Thụy, Trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đông Á, giải thích: “Vi khuẩn lậu cầu từ tay anh Lâm đã lây sang mắt qua hành động dụi mắt, gây viêm kết mạc. Thói quen vệ sinh kém kết hợp với lối sống tình dục không an toàn đã khiến anh ấy mắc cùng lúc 3 vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.”

Bác sĩ Dương cũng nhắc nhở, anh Lâm không phải trường hợp hiếm gặp. Số liệu chỉ ra chỉ từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay, Đài Loan (Trung Quốc) đã ghi nhận 3.627 ca bệnh lậu, dù giảm 18% so với năm ngoái. Ông Lin Xixun, giám sát viên Hiệp hội Bệnh Truyền nhiễm Đài Loan (Trung Quốc) nhấn mạnh: “Bệnh lậu vẫn đang là vấn đề đáng lo, đặc biệt ở người trẻ có lối sống tình dục cởi mở nhưng thiếu an toàn”.

Lin Xixun cho biết thêm, bệnh lậu lây chủ yếu qua quan hệ tình dục không an toàn. Ở nam giới, 90% có triệu chứng rõ ràng như đau niệu đạo, tiểu buốt, tiết dịch mủ. Nếu không điều trị, bệnh có thể gây viêm tuyến tiền liệt, viêm mào tinh hoàn, thậm chí vô sinh. Phụ nữ thường ít triệu chứng hơn, chỉ 20% gặp tình trạng khí hư bất thường, đau bụng dưới, nhưng nguy cơ biến chứng như viêm vùng chậu, thai ngoài tử cung hay vô sinh cũng rất cao.

Đáng lo hơn, vi khuẩn lậu không chỉ tấn công cơ quan sinh dục mà còn có thể gây viêm họng, viêm trực tràng, hay như trường hợp của anh Lâm còn bị viêm kết mạc do lây lan qua tay.

Câu chuyện của anh Lâm là hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta. Bác sĩ Dương Gia Thụy nhấn mạnh: “Nhiều người nhiễm lậu nhưng tự ý mua thuốc, dùng không đúng liều, khiến vi khuẩn vẫn tồn tại và lây lan. Điều này không chỉ nguy hiểm cho bản thân mà còn làm phức tạp việc kiểm soát dịch bệnh.”

Ông khuyên mỗi chúng ta cần nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân với 3 điều quan trọng:

- Quan hệ tình dục an toàn: Sử dụng bao cao su đúng cách để giảm nguy cơ lây nhiễm bệnh lậu và các bệnh truyền nhiễm khác.

- Vệ sinh cá nhân đúng cách: Luôn rửa tay sạch sau khi đi vệ sinh và trước khi chạm vào mắt, miệng.

- Khám sức khỏe định kỳ: Nếu có hành vi tình dục không an toàn, hãy đi khám để phát hiện và điều trị sớm.