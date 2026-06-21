Người đàn ông 30 năm không uống 1 giọt rượu nhưng men gan cao gấp 10 lần bình thường, thủ phạm là món canh “đại bổ”

Khi biết được thủ phạm "phá gan" chồng mình là món súp bồi bổ mình vất vả nấu mỗi ngày, người vợ trẻ òa khóc nức nở. Về phần anh Cung, anh chỉ thốt lên 3 từ: "Thật vô lý!".

Ở tuổi 30, anh Cung (Đài Loan, Trung Quốc) ngỡ rằng mình đang có một cuộc sống hoàn hảo. Anh có sự nghiệp ổn định và một người vợ chu đáo hết mực. Anh sở hữu lối sống lành mạnh đến mức bạn bè phải nể phục. Anh không hút thuốc, nói không với rượu bia suốt 30 năm qua. Ai nhìn vào cũng khen anh biết giữ gìn sức khỏe, còn thường xuyên ăn uống bồi bổ. Thế nhưng, ai ngờ được chính thứ canh hầm tưởng như tốt cho sinh lực được anh chăm chỉ bồi bổ lại đẩy anh vào phòng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Mọi chuyện bắt đầu từ những chuỗi ngày cơ thể mệt mỏi rã rời. Anh Cung xuất hiện với gương mặt phờ phạc và đôi mắt lờ đờ. Anh chủ quan nghĩ rằng mình chỉ bị suy nhược do áp lực công việc dồn nén. Cho đến khi cơ thể kiệt quệ hẳn, người vợ mới hốt hoảng đưa anh đến viện.

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Bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa Yeh Ping-wei (Đài Loan, Trung Quốc) là người trực tiếp tiếp nhận ca bệnh. Kết quả xét nghiệm máu từ phòng y tá khiến cả gia đình chết lặng. Chỉ số men gan cao vọt lên gấp 10 lần mức bình thường. Nhận kết quả trên tay, anh Cung bàng hoàng phủ nhận vì bản thân không hề đụng đến rượu bia. Anh liên tục khẳng định mình không bị béo phì, không mắc viêm gan và gia đình không có ai bị mỡ máu. Anh hoàn toàn không biết rằng lá gan của mình đang đứng ngay trước ranh giới của suy gan cấp tính.

Sự tàn phá thầm lặng và mức độ nguy hiểm của men gan cao

Bác sĩ Yeh giải thích, men gan thực chất là các enzyme nằm bên trong tế bào gan để thực hiện nhiệm vụ chuyển hóa. Khi tế bào gan bị viêm, bị nhiễm độc hoặc bị hủy hoại, các enzyme này sẽ giải phóng ồ ạt vào máu, gây ra hiện tượng men gan cao. Đây là lời cảnh báo đanh thép rằng lá gan đang phải gánh chịu những tổn thương vô cùng nghiêm trọng.

Sự nguy hiểm của tình trạng men gan cao nằm ở chỗ nó diễn ra hoàn toàn thầm lặng, không có triệu chứng rầm rộ ở giai đoạn đầu. Nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời, lượng tế bào gan bị phá hủy sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Quá trình nhiễm độc kéo dài này sẽ trực tiếp dẫn đến xơ gan, hoại tử nhu mô gan, suy gan cấp tính và làm tăng nguy cơ bùng phát ung thư gan. Lúc này, tính mạng của người bệnh sẽ bị đe dọa trực tiếp chỉ trong một thời gian ngắn.

Bát súp vị thuốc Bắc hầm nội tạng: Thủ phạm hủy hoại gan

Sau khi khai thác kỹ lối sống, bác sĩ Yeh đã tìm ra sự thật. Thủ phạm tàn phá gan của anh Cung chính là bát canh súp vị thuốc Bắc hầm thịt và nội tạng động vật mà anh uống mỗi tối.

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Vì thương chồng vất vả, người vợ đã mua các vị thuốc Bắc giàu tính nhiệt như hoàng kỳ, đương quy về ninh nấu. Cô hầm kỹ nhóm thảo dược này cùng nội tạng động vật như gan, tim, bầu dục. Nội tạng và các loại thịt hầm chứa hàm lượng purin, chất béo bão hòa và cholesterol xấu cực kỳ cao. Khi ninh nấu lâu, các chất này hòa tan vào nước súp tạo thành hỗn hợp đậm đặc, bắt ép gan phải gồng lên làm việc quá tải để chuyển hóa. Việc lạm dụng thảo dược sai liều lượng kết hợp với lượng đạm quá lớn từ nội tạng đã trực tiếp gây nhiễm độc cấp, khiến tế bào gan bị vỡ và làm chỉ số men gan cao đột biến.

Tình trạng nhiễm độc này càng trở nên tồi tệ hơn do thói quen thức khuya sau 23 giờ đêm của anh Cung. Ban đêm là thời điểm vàng để dòng máu đổ về gan, giúp cơ quan này tự phục hồi. Việc thức trắng đêm khiến chu trình tái tạo tế bào gan bị cắt đứt hoàn toàn. Tế bào gan cũ chưa kịp lành đã phải "làm việc tăng ca" để phân giải bát canh nạp vào cơ thể. Yếu tố cộng hưởng độc hại này đã đẩy nhanh tốc độ phá hủy lá gan.

7 dấu hiệu cảnh báo lá gan đang tổn thương

Trước khi chuyển nặng, tình trạng men gan cao đã kích hoạt cơ thể phát ra những tín hiệu cầu cứu. Bản thân anh Cung cũng trải qua nhưng lại chủ quan mình còn trẻ, nghĩ là dấu hiệu mệt mỏi nhất thời để rồi bệnh càng ngày càng nặng.

Để không rơi vào bi kịch giống như anh Cung, bác sĩ Yeh cảnh báo có 7 dấu hiệu gan đã tổn thương mà bất cứ độ tuổi nào cũng cần chú ý:

Bác sĩ Yeh Ping-wei (Đài Loan, Trung Quốc) cảnh báo 7 dấu hiệu điển hình cho thấy lá gan đang bắt đầu tổn thương, men gao tăng cao mà người trẻ không được phép bỏ qua:

- Hơi thở hôi lạ thường: Độc chất và amoniac tích tụ trong máu không được gan phân giải hoàn toàn sẽ thoát ra ngoài qua đường hô hấp, tạo ra mùi hôi khó chịu.

- Phân có mùi hôi hám bất thường: Chức năng tiết mật bị suy giảm mạnh do tế bào gan tổn thương, gây đình trệ và rối loạn nghiêm trọng hệ tiêu hóa.

- Tính khí cáu gắt, nóng nảy: Lượng độc tố ứ đọng lâu ngày tác động ngược lên hệ thần kinh trung ương, khiến người bệnh luôn bứt rứt, dễ nổi giận vô cớ.

- Nóng rát lòng bàn tay, bàn chân: Đêm xuống, anh Cung bị hành hạ bởi những cơn nóng rát kỳ lạ ở vùng lòng bàn tay và lòng bàn chân do tình trạng tổn thương gan sâu sắc, hao tổn âm dịch gây ra.

- Mệt mỏi và kiệt quệ kéo dài: Gan bị tổn thương làm giảm khả năng dự trữ glycogen và chuyển hóa năng lượng, khiến cơ thể luôn trong trạng thái suy nhược, hụt hơi.

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- Móng tay giòn, dễ gãy: Theo y học cổ truyền, sức khỏe của gan phản ánh trực tiếp qua móng tay. Khi gan nhiễm độc nặng, móng tay sẽ mất đi độ bóng, trở nên thô ráp, xuất hiện các đường rãnh dọc và rất dễ gãy.

- Khô mắt, mỏi mắt liên tục: Chức năng gan suy giảm làm ảnh hưởng đến quá trình điều tiết máu nuôi dưỡng thị giác, dẫn đến tình trạng mắt bị khô rát, mờ nhòe dù không làm việc quá tải.

May mắn là anh Cung sau thời gian nhập viện và điều trị theo phác đồ kết hợp thay đổi thói quen ăn uống, các chỉ số gan của anh Cung cũng dần cải thiện. Câu chuyện về anh là bài học đắt giá trong chăm sóc sức khỏe, bồi bổ cơ thể cũng như chủ quan với các dấu hiêuh bất thường.