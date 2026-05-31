Người đàn ông 28 tuổi máu ngập mỡ, nhớt như dầu: Tất cả tại 2 món khoái khẩu và 2 loại nước "vạn người mê"

Nhiều người hiện nay vẫn giữ quan niệm sai lầm rằng tuổi trẻ là chiếc lá chắn cho sức khỏe, dẫn đến việc ăn uống vô tội vạ theo sở thích. Tuy nhiên, lối sống lạm dụng các món khoái khẩu chứa đầy chất béo bão hòa hay ngập ngụa đường thì cơ thể trẻ khỏe mấy cũng chẳng chống đỡ được lâu. Chúng có thể biến cơ thể thành một quả bom hẹn giờ và sẵn sàng phát nổ giống như trường hợp của chàng trai 28 tuổi, họ Vương (Chiết Giang, Trung Quốc) dưới đây.

Ống máu chứa lớp mỡ đặc như mỡ lợn và sự thật về căn bệnh viêm tụy cấp

Anh Vương nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, đau xé đến mức không thể đứng thẳng. Cơn đau bộc phát kinh hoàng chỉ chưa đầy 4 tiếng sau khi anh cùng bạn bè đi ăn lẩu về. Lúc đầu, anh nghĩ là mình ăn no quá, uống nhiều nước ngọt quá nên đầy bụng, nhưng cơn đau càng ngày càng tăng lên, đi kèm nôn mửa dữ dội, khó thở, tim loạn nhịp khiến anh phải cầu cứu bạn bè đưa đi cấp cứu.

Ảnh minh họa

Khi tiến hành lấy máu xét nghiệm, các nhân viên y tế cũng phải kinh ngạc bởi sự bất thường. Máu của anh Vương không có màu đỏ thông thường mà có màu trắng đục. Sau khi để yên một thời gian trong ống nghiệm, một lớp mỡ dày bám đặc và nổi lên trên bề mặt, nhìn không khác gì mỡ lợn.

Bác sĩ trực tiếp điều trị cho anh Vương cho biết, trong y học, hiện tượng này được gọi là máu dưỡng chấp. Tình trạng này xảy ra khi nồng độ triglyceride (chất béo trung tính) trong máu cao vượt ngưỡng bình thường ít nhất gấp mười lần, khiến máu chuyển sang dạng bán rắn và nhớt như dầu.

Anh Vương được chẩn đoán mắc bệnh viêm tụy cấp do tăng lipid máu, một bệnh lý cấp tính có tỷ lệ tử vong cực kỳ cao. Hóa ra, anh mắc bệnh mỡ máu, cao huyết áp từ lâu nhưng chủ quan với những mệt mỏi mức độ nhẹ, lại không đi khám sức khỏe định kỳ nên không phát hiện ra. Anh luôn cho rằng mình còn trẻ, còn khỏe, chỉ là mệt mỏi nhất thời, cứ ngủ đủ và ăn ngon là cơ thể sẽ lại phục hồi. Đến ngày "thập tử nhất sinh" anh mới hối hận.

Thủ phạm là 2 món khoái khẩu và 2 loại nước "vạn người mê"

Sau khi điều tra bệnh sử, bác sĩ phát hiện thói quen ăn uống hằng ngày của anh Vương chính là nguyên nhân hủy hoại mạch máu và tuyến tụy. Anh cực kỳ thích ăn 2 món khoái khẩu là gà rán và thịt mỡ, kèm theo thói quen không thể sống thiếu 2 loại nước “vạn người mê” là nước ngọt có ga và trà sữa trân châu mỗi ngày. Trong khi đó, đây toàn là những thực phẩm tàn phá tuyến tụy, "bơm mỡ" vào máu nếu tiêu thụ thường xuyên. Bác sĩ phân tích kỹ hơn về cơ chế như sau:

- Gà rán: Gà rán được chiên đi chiên lại ở nhiệt độ cao chứa hàm lượng chất béo chuyển hóa (trans fat) cực lớn. Lượng chất béo này khi nạp vào cơ thể liên tục sẽ làm bùng nổ nồng độ chất béo trung tính trong máu, làm tăng độ nhớt của máu và rất dễ hình thành các cục máu đông gây tắc nghẽn mạch máu toàn thân.

- Thịt mỡ: Thịt mỡ động vật là nguồn cung cấp chất béo bão hòa hòa dồi dào. Tiêu thụ thịt mỡ quá mức khiến gan bị quá tải trong việc chuyển hóa lipid, dẫn đến tình trạng mỡ tích tụ trong huyết thanh, biến dòng máu vốn đỏ tươi thành một hỗn hợp đặc quánh mỡ dưỡng chấp.

Ảnh minh họa

- Nước ngọt có ga: Chứa một lượng lượng đường khổng lồ và khí ga làm tăng tốc độ hấp thụ đường của cơ thể. Hàm lượng đường fructose cao từ nước ngọt có ga khi vào cơ thể không thể chuyển hóa hết thành năng lượng, lập tức được vận chuyển thẳng về gan để tổng hợp thành triglyceride rồi đổ ngược vào máu.

- Trà sữa trân châu: Đây là sự kết hợp chí mạng giữa đường tinh luyện và kem béo thực vật. Việc uống trà sữa trân châu thường xuyên vừa làm tăng đường huyết đột ngột, vừa làm tăng mạnh lipid máu, khiến tuyến tụy phải liên tục gồng mình tiết insulin.

Sự kết hợp giữa kiểu ăn uống trên với thói quen lười vận động qua năm tháng khiến tích tụ lượng axit béo tự do khổng lồ. Lượng axit béo tự do dư thừa vượt ngưỡng kiểm soát sẽ hoạt động mạnh như một loại độc tố độc hại, trực tiếp hủy hoại tế bào tuyến tụy và kích hoạt các enzyme tuyến tụy tự tiêu hủy mô tụy của mình. Bữa ăn lẩu nhiều dầu mỡ cộng thêm uống nước ngọt có ga tới no căng bụng ngày hôm ấy chính là giọt nước tràn ly kích nổ toàn bộ quá trình viêm hoại tử này.

5 dấu hiệu viêm tụy cấp điển hình tuyệt đối không được bỏ qua

Viêm tụy cấp do mỡ máu không chỉ gây đau đớn thể xác mà còn dẫn đến suy đa tạng, hoại tử tuyến tụy và nhiễm trùng huyết với diễn tiến cực nhanh. Nếu bạn đang duy trì lối sống nhiều chất béo, nhiều đường và ít vận động thì cần thay đổi ngay và hãy đặc biệt cẩn trọng với 5 dấu hiệu cảnh báo sinh tử dưới đây để đến bệnh viện ngay lập tức:

- Đau bụng dữ dội và đột ngột: Cơn đau thắt quặn xuất hiện ở vùng bụng trên, đau dai dẳng không dứt và có xu hướng lan rộng ra phía sau lưng.

Ảnh minh họa

- Buồn nôn và nôn mửa liên tục: Tình trạng nôn mửa diễn ra thường xuyên kèm theo cơn đau bụng. Đáng sợ là sau khi nôn xong, cảm giác đau đớn vẫn không hề thuyên giảm.

- Chướng bụng và đầy hơi: Bụng có dấu hiệu sưng chướng, căng cứng và vô cùng đau đớn khi ấn nhẹ vào do tuyến tụy bị sưng viêm nặng làm ảnh hưởng đến nhu động ruột

- Sốt cao và nhịp tim nhanh: Cơ thể bắt đầu phát sốt do phản ứng viêm cấp tính lan rộng, kèm theo trạng thái hồi hộp, tim đập nhanh liên tục

- Khó thở hoặc thở gấp: Khi độc tố từ tuyến tụy tràn ra kích ứng cơ hoành, người bệnh sẽ có cảm giác tức ngực, thở nông, thở dốc và mệt mỏi lịm đi.

Để bảo vệ tính mạng, cần chủ động từ bỏ thói quen lạm dụng các món khoái khẩu nhiều dầu mỡ và các loại nước “vạn người mê” chứa nhiều đường. Thay vào đó, hãy duy trì lối sống vận động và khám sức khỏe, thực hiện xét nghiệm máu định kỳ để kiểm tra nồng độ lipid, chủ động chặn đứng nguy cơ viêm tụy cấp ngay từ sớm.

Nguồn và ảnh: U Food, China Times, Red Star News