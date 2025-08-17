Người dân nước ASEAN giàu gấp 3 lần Việt Nam đang mắc nợ gần 400 tỷ USD

Ảnh minh hoạ.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Malaysia Abdul Rasheed Ghaffour cho biết nợ hộ gia đình của Malaysia hiện ở mức khoảng 84,3% GDP, một con số có thể quản lý được và phù hợp với điều kiện kinh tế của đất nước, tờ FMT nêu.

Rasheed cho biết ngân hàng trung ương đang theo dõi mức nợ hộ gia đình đang tăng cao, ngay cả khi các khoản vay đang được mở rộng một cách thận trọng và trả nợ đúng hạn

Hãng tin Bernama của Malaysia đưa tin ông phát biểu sau khi công bố kết quả kinh tế quý 2 của nước này rằng: "Xét về mặt ổn định, đây là những khoản vay chất lượng tốt và tổng lợi nhuận của cổ đông cũng được cải thiện".

Ông cho biết các ngân hàng đã thận trọng trong việc phê duyệt khoản vay và hỗ trợ các hộ gia đình thông qua các hoạt động tài chính lành mạnh.

Ông cho biết: “Tỷ lệ suy giảm hộ gia đình mới nhất ở mức lành mạnh là 1,1%, phản ánh khả năng phục hồi của người vay hộ gia đình”.

Trong phiên họp gần đây của Quốc hội Malaysia (Dewan Rakyat), Thứ trưởng Tài chính Lim Hui Ying cho biết nợ hộ gia đình của Malaysia đã đạt 1,65 nghìn tỷ RM (khoảng 392,86 tỷ USD) tính đến cuối tháng 3. Mặc dù mức này vẫn còn cao, bà cho biết nó được bù đắp bởi tài sản hộ gia đình dồi dào.

Bà cho biết khu vực hộ gia đình vẫn kiên cường, được hỗ trợ bởi tài sản tài chính lên tới 3,45 nghìn tỷ RM tính đến cuối tháng 3, cao hơn 2,1 lần so với tổng nợ.

Rasheed cũng cho biết cán cân tài khoản vãng lai của Malaysia dự kiến sẽ vẫn thặng dư từ 1,5% đến 2,5% GDP vào năm 2025.

Điều này diễn ra sau khi thặng dư tài khoản vãng lai nhỏ hơn là 300 triệu RM, tương đương 1% GDP, được ghi nhận trong quý 2 năm 2025, chủ yếu là do các yếu tố theo chu kỳ như hoạt động bảo trì theo kế hoạch làm gián đoạn sản xuất hàng hóa.

Ông cho biết điều này dẫn đến mức giảm 5,1 tỷ RM trong kim ngạch xuất khẩu liên quan đến khai khoáng theo quý và mức tăng mạnh trong kim ngạch nhập khẩu vốn sau khi thực hiện các khoản đầu tư vào trung tâm dữ liệu.

Ông cho biết: “Nhìn chung, cán cân tài khoản vãng lai trong nửa đầu năm nay vẫn ở mức lành mạnh ở mức 1,7% GDP so với mức 0,9% trong nửa đầu năm 2024”.

Ông nhắc lại rằng việc tăng cường nhập khẩu vốn sẽ củng cố xuất khẩu của Malaysia trong dài hạn vì việc đưa vào vận hành các khoản đầu tư vào trung tâm dữ liệu dự kiến sẽ góp phần vào xuất khẩu dịch vụ.

“Chúng tôi đã thấy một số điều này sắp xảy ra. Ngoài ra, doanh thu du lịch cao hơn nhờ sự gia tăng liên tục của du lịch nội địa dự kiến sẽ góp phần thu hẹp hơn nữa thâm hụt tài khoản dịch vụ”, ông nói.

Rasheed cho biết sự phát triển đáng khích lệ này dự kiến sẽ tiếp tục vào năm 2026, sau các sáng kiến của chính phủ như tăng cường kết nối chuyến bay và chiến dịch Visit Malaysia 2026.

Theo Visual capitalist, thời điểm báo cáo hồi tháng 4/2024, GDP đầu người của Malaysia là 13.310 USD, Việt Nam 4.620 USD. Đứng đầu ASEAN là Singapore, 88.450 USD.