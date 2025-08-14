Bamboo Airways bất ngờ thay Chủ tịch và CEO cùng lúc, hé lộ bộ đôi lãnh đạo mới

Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) thông báo Hội đồng Quản trị (HĐQT) công ty đã thông qua việc xin từ nhiệm của ông Phạm Ngọc Vịnh - Chủ tịch HĐQT và ông Lương Hoài Nam - Tổng giám đốc công ty kể từ ngày 13/8. Lý do từ nhiệm của 2 lãnh đạo này đều là vì lý do cá nhân.



Nhằm đảm bảo hoạt động điều hành thông suốt và ổn định, HĐQT Bamboo Airways đã ban hành nghị quyết về việc bầu, bổ nhiệm các lãnh đạo thay thế.

Theo đó, ông Lê Thái Sâm đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT , thay thế ông Phạm Ngọc Vịnh và ông Trương Phương Thành đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc, thay thế ông Lương Hoài Nam kể từ ngày 13/8.

Ông Lê Thái Sâm sinh năm 1964 tại Quảng Ngãi, ông tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân TP. HCM năm 1986 và từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo tại nhiều doanh nghiệp lớn, trong đó có CTCP Đầu tư và Thương mại DIC và CTCP Sắt thép Cửu Long.

Ông Sâm gia nhập Bamboo Airways từ năm 2022, nhanh chóng trở thành cổ đông lớn nhất của hãng. Trước đó, ông là chủ nợ lớn khi cho Bamboo Airways vay hơn 7.700 tỷ đồng, bao gồm cả gốc và lãi. Sau đó, số nợ này được chuyển đổi thành cổ phần do ông nắm giữ.

Ông từng giữ chức Chủ tịch HĐQT giai đoạn 7/2023 - 2/2024, sau đó đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT. Trong suốt thời gian gắn bó, ông đã tích cực đồng hành, đóng góp nhiều ý kiến và giải pháp quan trọng cho công tác quản trị, điều hành, đặc biệt trong giai đoạn hãng chuyển mình và thực hiện tái cấu trúc toàn diện.

Tân Chủ tịch Bamboo Airways Lê Thái Sâm.

Trong khi đó, ông Trương Phương Thành là chuyên gia hàng không với gần 30 năm kinh nghiệm, từng giữ nhiều vị trí lãnh đạo tại các doanh nghiệp hàng không lớn. Gắn bó với Bamboo Airways giai đoạn 2019 - 2024 với vai trò Phó Tổng giám đốc, ông Thành phụ trách nhiều mảng trọng yếu, đặc biệt là khai thác mặt đất.



Trước đó vào tháng 6, ông trở lại đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc, tiếp tục đóng góp cho việc nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả khai thác.

Tân Tổng giám đốc Bamboo Airways Trương Phương Thành.

Bamboo Airways cho biết mọi hoạt động vận hành và khai thác của hãng vẫn diễn ra liên tục, ổn định và đúng theo kế hoạch.



Hiện, hãng hàng không này, đã ngừng khai thác các dòng máy bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner và dòng phản lực khu vực Embraer E190. Toàn bộ đội bay của hãng hiện được chuẩn hóa về dòng máy bay Airbus A320/321. Động thái này nhắm giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí liên quan đến bảo dưỡng, vật tư, phụ tùng, cũng như chi phí đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực như phi công, tiếp viên.

Hầu hết các đường bay quốc tế thường lệ của Bamboo Airways đã tạm ngừng khai thác. Thay vào đó, hãng tập trung nguồn lực cho các đường bay trục nội địa có nhu cầu đi lại lớn , kết nối các trung tâm kinh tế quan trọng như Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng. Đồng thời, Bamboo Airways khai thác các chuyến bay thuê chuyến (charter) tới một số thị trường quốc tế có nhu cầu cao theo từng mùa vụ.