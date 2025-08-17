Ngay sát vách Hà Nội sẽ có khu kinh tế tự do, siêu cảng biển đón tàu 200.000 tấn

Tỉnh Hưng Yên cho biết địa phương đang chỉ đạo các sở, ngành cùng các đơn vị tư vấn nghiên cứu, lập Đề án thành lập khu kinh tế tự do Hưng Yên. Khu này được nghiên cứu lập trên cơ sở khu kinh tế Thái Bình (cũ).

Khu kinh tế tự do Hưng Yên hướng tới phát triển theo mô hình tích hợp, đa ngành, lĩnh vực, tập trung vào các ngành công nghiệp, công nghệ cao, dịch vụ số và chất lượng cao, hình thành một hệ sinh thái sống năng động.

Khu này sẽ vận hành theo thể chế và chính sách đột phá để thúc đẩy tự do kinh doanh, vốn, nhân tài và quản trị, đóng vai trò cửa ngõ đưa miền Bắc Việt Nam ra thế giới.

Đơn vị tư vấn và các cơ quan chức năng của tỉnh đang nghiên cứu xây dựng các nội dung đề án và chuẩn bị thủ tục trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét và cho ý kiến.

Đề án này thực hiện theo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi làm việc trước đây với lãnh đạo tỉnh Thái Bình (cũ), đồng thời phù hợp định hướng phát triển đột phá kinh tế - xã hội của tỉnh sau khi hợp nhất.

Mục tiêu là khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo động lực tăng trưởng mới cho khu vực ven biển đồng bằng sông Hồng và cả nước. Qua đó, tỉnh có thể gia tăng giá trị xuất khẩu, tạo nhiều việc làm chất lượng cao, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh tại khu vực đồng bằng sông Hồng.

Một góc Hưng Yên.

Khu kinh tế tự do là một khu vực được Nhà nước áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt nhằm thu hút đầu tư, thương mại và dịch vụ quốc tế. Trong khu, thường sẽ có ưu đãi thuế (thu nhập doanh nghiệp, xuất nhập khẩu, giá trị gia tăng); thủ tục hành chính đơn giản và nhanh gọn; quy định riêng về xuất nhập khẩu hàng hóa, vốn, nhân lực; hạ tầng đồng bộ (cảng biển, sân bay, logistics, khu công nghiệp, dịch vụ).

Hưng Yên nằm ở vị trí tiếp giáp với Hà Nội, Hải Phòng và Bắc Ninh, nhờ đó có lợi thế lớn về kết nối giao thông cả đường bộ, hàng không lẫn đường biển. Bên cạnh đó, tỉnh còn sở hữu nhiều tiềm năng phát triển công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, logistics và du lịch văn hóa. Đây là những điều kiện tiềm năng để giúp Hưng Yên trở thành trung tâm của đồng bằng Bắc Bộ.

Theo PGS.TS Trần Đình Thiên, Thành viên Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam nhận định, để thực hiện đề án, Hưng Yên cần dốc sức thực hiện, đặc biệt cần xây dựng quy hoạch hợp lý, chặt chẽ, phát huy tối đa tiềm năng sẵn có để phát triển nhanh, bền vững.

Người dân mưu sinh trên vùng biển Thái Bình (cũ).

Ngoài ra, tỉnh cũng đề xuất đầu tư Khu bến cảng Diêm Điền đủ khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 200.000 tấn. Theo quy hoạch, cảng biển Thái Bình gồm các khu bến Diêm Điền, Trà Lý, Ba Lạt, các bến phao, khu chuyển tải và các khu neo chờ, tránh, trú bão.

Theo quy hoạch, đến năm 2030, cảng biển Thái Bình được định hướng đạt sản lượng hàng hóa thông qua từ 6,8 – gần 8 triệu tấn/năm, trong đó có khoảng 0,02 triệu TEU hàng container. Hệ thống cảng sẽ bao gồm 10 – 11 bến với 12 – 13 cầu cảng, đáp ứng nhu cầu tiếp nhận và luân chuyển hàng hóa ngày càng lớn.

Tầm nhìn đến năm 2050, sản lượng hàng hóa thông qua cảng dự kiến duy trì mức tăng trưởng bình quân 5 – 5,3% mỗi năm. Song song với đó, hệ thống cảng sẽ được phát triển đồng bộ với dịch vụ logistics và công nghiệp phụ trợ, tạo động lực cho sự hình thành và phát triển Khu kinh tế Thái Bình, các khu công nghiệp và vùng phụ cận.

Đây được kỳ vọng sẽ trở thành cửa ngõ giao thương quan trọng, giúp Hưng Yên và cả vùng Đồng bằng sông Hồng mở rộng kết nối hàng hải quốc tế, giảm chi phí logistics, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu. Đồng thời, dự án này sẽ là động lực tăng trưởng then chốt không chỉ cho riêng Hưng Yên mà còn cho sự phát triển chung của cả nước.