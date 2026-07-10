Người dân Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh, Phú Thọ đón tin vui: Cầu vượt sông Hồng gần 10.000 tỷ đồng dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2027, rút ngắn thời gian di chuyển đến các tỉnh

Với tiến độ như hiện nay, dự án cầu Hồng Hà đặt mục tiêu thông xe kỹ thuật vào tháng 7/2027 và hoàn thành toàn bộ cầu trong tháng 10/2027.

Dự án xây dựng cầu Hồng Hà, một trong những công trình giao thông trọng điểm thuộc tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội đang được chủ đầu tư và các nhà thầu tăng tốc thi công, phấn đấu hoàn thành vào tháng 10/2027, ngay trước thềm Hội nghị APEC 2027.

Công trình cầu Hồng Hà thuộc Tiểu dự án đầu tư công trong Dự án thành phần 3 Đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư thuộc tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội. Đây là một trong 7 cây cầu vượt sông Hồng được thành phố khởi công trong năm 2025.

﻿Công trình bắc qua sông Hồng, kết nối xã Ô Diên (huyện Đan Phượng cũ) với xã Văn Khê (huyện Mê Linh cũ). Dự án có tổng chiều dài khoảng 6 km, bao gồm cầu chính và hệ thống đường dẫn hai đầu, được thiết kế với 4 làn xe cơ giới và mặt cắt ngang 24,5 m.

Cầu Hồng Hà sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông của tuyến Vành đai 4.

Theo báo cáo của Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, đến nay, dự án đã được UBND các xã Ô Diên và Mê Linh hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng bàn giao cho doanh nghiệp dự án để tổ chức thi công, theo báo Hà Nội Mới.

Hiện các nhà thầu đang triển khai thi công trên toàn bộ mặt bằng đã được bàn giao với tổng cộng 30 mũi thi công. Đến nay, dự án đã hoàn thành 900/941 cọc khoan nhồi; đổ bê tông 49/70 bệ; thi công đóng cọc ván thép và hố móng của 54/70 trụ; tiếp tục đổ bê tông thân trụ 45/70 trụ…

Chủ đầu tư và các nhà thầu tăng tốc thi công dự án. (Ảnh: Văn Đoan)

Dự kiến từ nay đến ngày 31/7/2026, dự án sẽ hoàn thành thêm 41 cọc khoan nhồi; đổ bê tông 8 bệ trụ và 8 thân trụ; hoàn thành đúc 42 dầm Super T...

Với tiến độ như hiện nay, dự án đặt mục tiêu thông xe kỹ thuật vào tháng 7/2027 và hoàn thành toàn bộ cầu trong tháng 10/2027.﻿

Khi hoàn thành, cầu Hồng Hà sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông của tuyến Vành đai 4, tăng cường kết nối giữa khu vực phía Tây và phía Bắc Thủ đô, đồng thời giảm áp lực giao thông cho các cầu vượt sông Hồng hiện hữu như Thăng Long và Nhật Tân.

Đáng chú ý, khu vực đầu cầu Hồng Hà nằm trong vùng phát triển sôi động của phía Tây Hà Nội, nơi hiện diện đại đô thị Vinhomes Wonder City, dự án được hưởng lợi trực tiếp từ mạng lưới hạ tầng đang hình thành dọc tuyến Vành đai 4. Ở phía Bắc, thuộc khu vực Mê Linh cũ, nhiều dự án đô thị lớn cũng đang được triển khai như khu đô thị HUD Mê Linh đặc biệt là khu đô thị cao cấp Mê Linh do Sun Group phát triển.

Khi đưa vào khai thác, cầu Hồng Hà cùng với hệ thống đường Vành đai 4 sẽ tăng cường khả năng kết nối liên vùng, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ Hà Nội đến các tỉnh lân cận như Hưng Yên, Bắc Ninh, Phú Thọ. Đồng thời, dự án giúp giảm tải áp lực giao thông cho các cây cầu hiện hữu như Thanh Trì, Vĩnh Tuy và Thăng Long, vốn thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm.

