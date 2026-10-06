Người dân đổ xô mua Hyundai Tucson giống mẫu ở Việt Nam sau khi xe đời mới ra mắt

Thế hệ mới của Hyundai Tucson vừa trình làng, nhưng mẫu xe đời cũ vẫn tăng trưởng mạnh tại Mỹ. Doanh số tháng 9 tăng 32%, góp phần giúp Hyundai đạt kỷ lục bán hàng mới.

Tucson 6 năm tuổi vẫn bán chạy

Trong ngành công nghiệp ô tô, 6 năm là khoảng thời gian rất dài. Hyundai Tucson thế hệ thứ tư ra mắt vào mùa thu năm 2020, dành cho đời xe 2021, và hiện chuẩn bị nhường chỗ cho thế hệ thứ năm với thiết kế vuông vức hơn, vừa được giới thiệu hồi tháng 8.

Tucson thế hệ mới vừa ra mắt trong thời gian gần đây. Ảnh: Hyundai

Tuy nhiên, khách hàng Mỹ dường như vẫn chưa sẵn sàng chia tay Tucson thế hệ cũ.

Hyundai Tucson thế hệ trước vẫn đang "hot". Ảnh: Headlight

Theo số liệu doanh số tháng 9, Hyundai đã bán được 23.164 chiếc Tucson tại Mỹ, tăng tới 32% so với 17.569 xe cùng kỳ năm ngoái. Đây là kết quả đặc biệt ấn tượng đối với một mẫu xe đang ở cuối vòng đời sản phẩm.

Đà tăng này cũng không chỉ xuất hiện trong một tháng. Tính từ đầu năm, doanh số Tucson tại Mỹ tăng 10%, đạt 181.687 xe.

Tucson hiện là mẫu xe bán chạy nhất của Hyundai tại Mỹ, chiếm gần 30% tổng doanh số thương hiệu. Vì vậy, sự tăng trưởng của mẫu SUV này đóng góp đáng kể vào kết quả chung của hãng.

Tucson vẫn là xe bán chạy nhất của hãng tại Mỹ. Ảnh: Cars

Hyundai lập kỷ lục doanh số tại Mỹ

Trong tháng 9, Hyundai bán tổng cộng 77.439 xe tại Mỹ, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2025 và lập kỷ lục doanh số tháng 9 của hãng.

Một trong những nguyên nhân quan trọng nằm ở sự bùng nổ của xe hybrid. Doanh số xe hybrid của Hyundai tăng tới 39% trong tháng 9, chiếm 28% tổng lượng xe bán ra. Khi nhu cầu đối với xe điện thuần túy suy yếu, hybrid đang trở thành lựa chọn hấp dẫn hơn đối với nhiều khách hàng Mỹ.

Điều này đặc biệt có lợi cho Hyundai khi hãng đã phát triển các mẫu hybrid song song với xe điện thay vì chỉ tập trung vào EV.

Các mẫu xe hybrid có doanh số tốt. Ảnh: Hyundai

Xe điện giảm nhiệt, hybrid lên ngôi

Người tiêu dùng Mỹ ngày càng ít mặn mà với xe điện sau khi các ưu đãi thuế dành cho EV kết thúc vào cuối tháng 9/2025. Doanh số Hyundai Ioniq 5 trong tháng 9/2026 giảm 65%, còn 2.928 xe. Ioniq 9 cũng giảm 65%, xuống còn 374 xe.

Ngược lại, nhu cầu xe hybrid tăng mạnh trong bối cảnh giá nhiên liệu vẫn ở mức cao. Tucson là một trong những mẫu hưởng lợi rõ rệt nhất từ xu hướng này. Hyundai không công bố doanh số hybrid riêng cho từng mẫu xe, nhưng hãng cho biết nhu cầu đối với dòng xe này đã đạt mức kỷ lục trong tháng 9.

Palisade tăng 52%, Sonata tăng 39%

Không chỉ Tucson, nhiều mẫu xe Hyundai khác cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể.

Ấn tượng nhất về tỷ lệ tăng trưởng là Palisade. Mẫu SUV lớn nhất của Hyundai bán được 10.327 xe trong tháng 9, tăng 52% so với 6.790 xe cùng kỳ năm ngoái. Palisade vừa bước sang thế hệ mới cho đời 2026, đồng thời các phiên bản hybrid được bổ sung vào cuối năm 2025. Đây là một trong những yếu tố giúp mẫu SUV này hưởng lợi từ nhu cầu xe hybrid đang tăng mạnh.

Palisade cũng là một mẫu xe có doanh số tăng trưởng. Ảnh: Hyundai

Hyundai Sonata cũng đạt mức tăng trưởng 39%, với 5.156 xe được bán ra trong tháng 9, so với 3.722 xe cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, Santa Fe tăng 21%, đạt 12.227 xe. Mẫu SUV này được bổ sung phiên bản hybrid có giá dễ tiếp cận hơn cho đời 2026, qua đó mở rộng nhóm khách hàng tiềm năng.

Tucson mới sẽ phải đối mặt với một bài toán thú vị

Thế hệ Tucson hoàn toàn mới đã được Hyundai giới thiệu, với thiết kế khác biệt đáng kể so với mẫu xe hiện tại. Xe mang phong cách vuông vức, mạnh mẽ hơn và tiếp tục được cung cấp với các lựa chọn động cơ xăng, hybrid và plug-in hybrid tùy thị trường.

Tucson mới mang rất nhiều thay đổi từ ngoài vào trong. Ảnh: Hyundai

Khi giá nhiên liệu chưa có dấu hiệu giảm nhiệt và nhu cầu hybrid tiếp tục tăng, các mẫu xe hybrid của Hyundai nhiều khả năng vẫn sẽ duy trì đà tăng trưởng trong thời gian tới.