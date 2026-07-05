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Người dân cần nắm rõ quy định về căn cước để không bị tạm dừng các giao dịch chuyển khoản

Duy Anh
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Trường hợp thẻ căn cước của khách hàng hết hiệu lực, ngân hàng có thể tạm dừng các giao dịch như thanh toán, chuyển khoản hoặc rút tiền.

Điều 19 Luật Căn cước quy định công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên phải thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước. Với công dân Việt Nam dưới 14 tuổi, việc cấp thẻ sẽ thực hiện theo nhu cầu.

Tất cả người dân cần nắm rõ quy định về thẻ căn cước để không bị tạm dừng giao dịch chuyển khoản - Ảnh 1.

Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Điều 21 Luật Căn cước quy định công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi. Thẻ căn cước đã được cấp, cấp đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước độ tuổi cấp đổi thẻ căn cước có giá trị sử dụng đến tuổi cấp đổi thẻ căn cước tiếp theo.

Với quy định đã nêu, trong năm 2026, công dân Việt Nam sinh vào các năm sau sẽ phải đổi thẻ căn cước:

Tất cả người dân cần nắm rõ quy định về thẻ căn cước để không bị tạm dừng giao dịch chuyển khoản - Ảnh 2.

Riêng trường hợp đã cấp hoặc đổi thẻ từ 58 tuổi trở lên sẽ có giá trị sử dụng suốt đời nếu không bị mất hoặc hư hỏng, hoặc có sự thay đổi thông tin.

Về chế tài xử lý vi phạm, Nghị định 282 của Chính phủ quy định hành vi không thực hiện đúng quy định về cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ Căn cước có thể bị xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng. Việc sử dụng thẻ Căn cước hết hạn cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi trong các giao dịch dân sự.

Theo Thông tư 17/2024 của Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng có trách nhiệm rà soát và kiểm tra giấy tờ tùy thân của khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ ngân hàng.

Trường hợp thẻ căn cước của khách hàng hết hiệu lực, ngân hàng có thể tạm dừng các giao dịch như thanh toán, chuyển khoản hoặc rút tiền cho đến khi khách hàng cập nhật giấy tờ hợp lệ.

Đồng thời, tài khoản định danh điện tử (VNeID) liên kết cũng có thể bị hạn chế một số chức năng, gây khó khăn khi thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.

Để bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và tránh những rủi ro không đáng có, công dân thuộc các trường hợp phải cấp đổi thẻ căn cước cần chủ động thực hiện thủ tục theo quy định.

Hiện Bộ Công an đã triển khai tiếp nhận hồ sơ qua Cổng dịch vụ công và ứng dụng VNeID, giúp người dân khai báo, đăng ký cấp đổi thuận tiện, nhanh chóng và chính xác.

Tất cả người dân cần nắm rõ quy định mới về đăng ký thường trú, tạm trú
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