Người cũ bội bạc mặt lạnh tanh xem Shakira "lắc hông" làm nên lịch sử, biến scandal phản bội thành 4 kỷ lục Guinness

Loạt kỷ lục Shakira lập nên sau cuộc chia tay ồn ào với Piqué tiếp tục gây chú ý.

Một trong những ngôi sao được chú ý nhất tại World Cup năm nay là Shakira. Việc lần thứ 4 góp mặt biểu diễn tại một kỳ World Cup, cùng màn xuất hiện trong halftime show đầu tiên của lịch sử giải đấu, tiếp tục cho thấy mối liên kết đặc biệt giữa nữ ca sĩ và sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh. Tuy nhiên, sức nóng quanh Shakira chưa dừng lại ở những hình ảnh trên sân khấu hay tin đồn về khoản thu nhập khổng lồ. Mới đây, một đoạn clip trên khán đài sân MetLife bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý.

Đoạn clip ghi lại phản ứng của Gerard Piqué gây chú ý

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc Gerard Piqué cùng hai con trai Milan và Sasha ngồi theo dõi trận chung kết World Cup 2026. Khi Dai Dai, ca khúc chính thức của giải đấu do Shakira thể hiện vang lên khắp sân vận động, phản ứng trái ngược của ba bố con lập tức gây chú ý.

Hai con trai nhún nhảy theo nhạc của mẹ

trong khi Piqué ngồi ngay bên cạnh nhưng gần như không có phản ứng

Milan và Sasha tỏ ra vô cùng hào hứng. Hai cậu bé liên tục nhún nhảy, lắc lư theo giai điệu và hát theo ca khúc của mẹ. Trong khi đó, Piqué ngồi ngay bên cạnh nhưng gần như không có phản ứng. Cựu danh thủ giữ nguyên tư thế, hướng mắt xuống sân và không để lộ biểu cảm rõ ràng khi giọng hát của bạn gái cũ vang lên. Khoảnh khắc này nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội.

Điều khiến khoảnh khắc này được quan tâm hơn cả là loạt ca khúc Shakira từng phát hành quanh thời điểm mối quan hệ của họ đổ vỡ cũng lập tức bị đào lại.

Được nhắc đến đầu tiên là Te Felicito, sản phẩm Shakira kết hợp cùng Rauw Alejandro và phát hành ngày 21/4/2022, gần hai tháng trước khi nữ ca sĩ cùng Piqué công khai đường ai nấy đi. Bài hát kể về một người phụ nữ nhận ra đối phương chỉ đang diễn vai người yêu hoàn hảo, còn phía sau những lời xin lỗi và cử chỉ ngọt ngào là sự giả dối kéo dài.

Shakira, Rauw Alejandro - Te Felicito (Official Video)

Đặc biệt trong MV này, Shakira có một phân cảnh mở tủ lạnh và nhìn thấy một chiếc đầu người bên trong. Không ít cư dân mạng cho rằng đó là "ẩn ý" về sự phản bội mà cô từng trải qua. Theo câu chuyện lan truyền, Shakira nhận ra hũ mứt bị ăn bớt sau khi trở về nhà, trong khi Piqué và hai con đều không thích món này.

Phân cảnh mở tủ lạnh từng được bàn tán

Bất chấp những tranh luận đời tư, Te Felicito vẫn trở thành một bản hit lớn. Ca khúc đứng đầu Billboard Latin Airplay, Latin Pop Airplay và Latin Rhythm Airplay, đạt #10 trên Hot Latin Songs rồi vươn đến vị trí #67 Billboard Hot 100. Bài hát còn dẫn đầu Billboard Argentina Hot 100 và nhận chứng nhận 24 lần Bạch kim Latin từ RIAA, tương đương 1,44 triệu bản.

Nếu Te Felicito vẫn để lại khoảng trống cho những suy đoán, BZRP Music Sessions #53 lại được xem là màn đáp trả trực diện nhất của Shakira dành cho Piqué và Clara Chía. Nữ ca sĩ không còn chỉ nói chung về sự giả dối hay một mối quan hệ nguội lạnh mà đưa vào bài hát hàng loạt chi tiết được cho là liên quan trực tiếp đến người cũ.

BZRP Music Sessions #53 - Shakira

Gây chú ý nhất là câu hát “đổi Ferrari lấy Twingo, đổi Rolex lấy Casio”. Phép so sánh này được khán giả diễn giải là cách Shakira đặt bản thân bên cạnh tình mới của Piqué, ám chỉ cựu cầu thủ đã rời bỏ một nữ ca sĩ nổi tiếng, thành công để lựa chọn Clara Chía.

Shakira còn nhắc đến cảm giác bị thay thế, việc sống gần nhà mẹ chồng cũ và liên tục bị truyền thông vây quanh. Câu hát “phụ nữ không còn khóc, phụ nữ kiếm tiền” sau đó trở thành một trong những phần nổi tiếng nhất của ca khúc, đồng thời được phát triển thành tên album Las Mujeres Ya No Lloran.

Shakira và Bizarrap cũng cùng nhận 4 kỷ lục Guinness nhờ BZRP Music Sessions #53

BZRP Music Sessions #53 nhanh chóng tạo nên loạt thành tích gây choáng. Ca khúc đạt 63 triệu lượt xem YouTube trong 24 giờ, chạm 100 triệu lượt xem nhanh nhất đối với một bài hát Latin. Trên Spotify, sản phẩm lập kỷ lục ca khúc Latin được nghe nhiều nhất trong một ngày với hơn 14,39 triệu lượt, sau đó thu về hơn 80,64 triệu lượt trong tuần đầu. Shakira và Bizarrap cũng cùng nhận 4 kỷ lục Guinness nhờ màn kết hợp này.

Shakira và Piqué gặp nhau năm 2010, khi cựu cầu thủ Tây Ban Nha tham gia MV Waka Waka (This Time for Africa). Khi đó, Piqué mới 23 tuổi, còn Shakira hơn anh 10 tuổi và đã là ngôi sao toàn cầu. Cả hai công khai hẹn hò năm 2011, sau đó lần lượt đón hai con trai Milan và Sasha.

Shakira và Piqué gặp nhau năm 2010, khi cựu cầu thủ Tây Ban Nha tham gia MV Waka Waka tại World Cup 2010

Mối tình kéo dài hơn một thập kỷ kết thúc vào tháng 6/2022. Piqué sau đó công khai bên Clara Chía và vướng nghi vấn không chung thủy, dù nguyên nhân chia tay chưa từng được hai bên xác nhận đầy đủ.

Sau đổ vỡ, Shakira đưa hai con sang Mỹ sinh sống, trở lại mạnh mẽ với album và chuyến lưu diễn Las Mujeres Ya No Lloran. Trong khi đó, Piqué tiếp tục ở Tây Ban Nha, tập trung vào các dự án riêng sau khi giải nghệ.

Việc Shakira biểu diễn còn Piqué đưa Milan và Sasha tới xem chung kết World Cup 2026 lập tức khiến chuyện cũ bị đào lại

Cả hai gần như không còn cùng xuất hiện tại một sự kiện công khai. Vì thế, việc Shakira biểu diễn còn Piqué đưa Milan và Sasha tới xem chung kết World Cup 2026 lập tức khiến chuyện cũ bị đào lại, dù không có hình ảnh cho thấy họ gặp gỡ trực tiếp.

Ảnh: X