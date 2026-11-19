Bệnh thận thường tiến triển âm thầm, nhưng một số thay đổi tưởng chừng bình thường trên cơ thể có thể là dấu hiệu cảnh báo chức năng thận đang gặp vấn đề.

Thận có vai trò lọc máu, đào thải chất cặn bã, điều hòa lượng nước và duy trì sự cân bằng trong cơ thể. Tuy nhiên, bệnh thận ở giai đoạn đầu thường không có triệu chứng rõ ràng, khiến nhiều người chỉ phát hiện khi chức năng thận đã suy giảm.

Theo Health 2.0 (chương trình tư vấn sức khỏe của đài TVBS, Đài Loan - Trung Quốc), bác sĩ Quách Khắc Lâm, Giám đốc Trung tâm Lọc máu, Bệnh viện Từ Tế Đài Bắc, cho biết những người có chức năng thận suy giảm thường có 5 dấu hiệu bất thường trên cơ thể. Đây là những tín hiệu đáng chú ý, có thể giúp nhận biết sớm những bất thường liên quan đến thận.

Suy giảm chức năng thận (Ảnh: Rama Hospital)

5 dấu hiệu bất thường trên cơ thể có thể cảnh báo bệnh thận

Bác sĩ Quách Khắc Lâm đưa ra 5 dấu hiệu gồm: Nước tiểu có bọt, phù, huyết áp cao, thiếu máu và mệt mỏi.

1. Nước tiểu có nhiều bọt, lâu tan

Một trong những dấu hiệu cần chú ý là nước tiểu xuất hiện nhiều bọt, đặc biệt khi bọt tồn tại lâu và khó tan. Theo bác sĩ Quách Khắc Lâm, hiện tượng này có thể liên quan đến protein trong nước tiểu, một dấu hiệu cho thấy chức năng lọc của thận có khả năng đang gặp vấn đề.

Tuy nhiên, không phải cứ thấy nước tiểu có bọt là mắc bệnh thận. Nếu tình trạng kéo dài, nên xét nghiệm nước tiểu để xác định nguyên nhân.

2. Chân và mắt cá chân thường xuyên sưng phù

Thận đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa lượng nước của cơ thể. Khi chức năng thận suy giảm, khả năng xử lý và đào thải nước có thể bị ảnh hưởng, dẫn đến tình trạng tích tụ dịch.

Dấu hiệu dễ nhận thấy là mắt cá chân, cẳng chân hoặc bàn chân thường xuyên sưng phù. Tuy nhiên, phù chân cũng có thể liên quan đến bệnh tim, bệnh gan, rối loạn tuyến giáp hoặc tuần hoàn kém. Vì vậy, cần thăm khám để xác định chính xác nguyên nhân.

3. Huyết áp tăng bất thường

Tăng huyết áp bất thường (Ảnh: SSB Healthcare)

Tăng huyết áp không chỉ là yếu tố nguy cơ gây tổn thương thận mà đôi khi còn là biểu hiện của bệnh thận. Bác sĩ Quách Khắc Lâm đặc biệt lưu ý những trường hợp người trẻ đột nhiên tăng huyết áp không rõ nguyên nhân hoặc người bệnh có huyết áp khó kiểm soát dù đã điều trị.

Khi đó, cần xem xét khả năng có vấn đề liên quan đến chức năng thận thay vì chỉ tập trung vào chỉ số huyết áp.

4. Xuất hiện tình trạng thiếu máu

Ít người biết rằng thận còn liên quan đến quá trình tạo máu thông qua việc sản xuất hormone kích thích cơ thể tạo hồng cầu. Khi chức năng thận bị tổn thương, quá trình tiết hormone này có thể bị ảnh hưởng, dẫn đến thiếu máu.

Tuy nhiên, thiếu máu có nhiều nguyên nhân khác nhau. Do đó, không thể chỉ dựa vào tình trạng thiếu máu để kết luận một người mắc bệnh thận.

5. Thường xuyên mệt mỏi không rõ nguyên nhân

Mệt mỏi kéo dài cũng là một trong những dấu hiệu được bác sĩ Quách Khắc Lâm nhắc đến. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng mệt mỏi có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, không đồng nghĩa với việc chức năng thận đang suy giảm.

Nếu tình trạng này kéo dài, đặc biệt khi đi kèm những biểu hiện như phù chân, nước tiểu có bọt hoặc huyết áp bất thường, người bệnh nên đi khám.

Cần làm gì khi nghi ngờ chức năng thận suy giảm?

Một xét nghiệm đánh giá sức khỏe thận (Ảnh: Labs)

Theo bác sĩ Quách Khắc Lâm, ba phương pháp thường được sử dụng để đánh giá sức khỏe thận gồm:

Xét nghiệm máu: Kiểm tra creatinin và tính mức lọc cầu thận ước tính (eGFR), giúp đánh giá chức năng lọc của thận.

Xét nghiệm nước tiểu: Phát hiện protein niệu, máu trong nước tiểu và các dấu hiệu bất thường khác.

Siêu âm thận: Kiểm tra kích thước, cấu trúc thận, phát hiện sỏi, tình trạng ứ nước hoặc những bất thường về hình thái.

Bác sĩ cũng nhấn mạnh, người mắc tiểu đường, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu hoặc tăng axit uric cần đặc biệt chú ý đến sức khỏe thận. Những bệnh lý này nếu không được kiểm soát tốt trong thời gian dài có thể gây tổn thương thận.

Ngoài ra, đau lưng thông thường không đồng nghĩa với bệnh thận. Phần lớn trường hợp đau lưng liên quan đến cơ, xương hoặc tư thế. Tuy nhiên, nếu đau kèm sốt, tiểu ra máu hoặc rối loạn tiểu tiện, cần sớm đi khám.

Đặc biệt, không nên đợi xuất hiện đủ cả 5 dấu hiệu mới kiểm tra chức năng thận. Khi có biểu hiện bất thường kéo dài, nhất là ở người thuộc nhóm nguy cơ cao, việc thăm khám sớm có thể giúp phát hiện và xử trí vấn đề kịp thời.

Nguồn: Health 2.0 (TVBS)