Người có nguy cơ ung thư cao thường có 4 thói quen "ngược đời" này, nhiều người biết nhưng không chịu bỏ

Theo Sohu, những thói quen sinh hoạt này có thể làm tăng tỷ lệ mắc bệnh ung thư toàn thân, bao gồm ung thư đầu cổ, ung thư vú, ung thư tiêu hóa,... nếu không bỏ sớm:

1. Thích uống canh "nóng"

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xác định đồ uống nóng vượt quá 65 độ C là chất có thể gây ung thư thực quản. Miệng là bộ phận chịu nhiệt rất tốt của cơ thể và thường có thể chịu được nhiệt độ khoảng 60 độ C.

Ảnh: iStock

Một người bị bỏng bởi súp hay canh nóng khoảng 3 ngày thì có thể lành lại, nhưng theo thời gian, các tổn thương lâu dài trở thành mãn tính, khó phục hồi có thể làm tăng nguy cơ ung thư miệng, ung thư thực quản,...

2. Hút thuốc lá

Nhiều nghiên cứu cho thấy người hút thuốc có nguy cơ mắc bệnh ung thư cao gấp nhiều lần so với người không hút thuốc. Nguyên nhân được giải thích là do các thành phần độc hại có trong thuốc lá và khói thuốc lá (đối với người hút thuốc lá thụ động).

Ảnh: Business Standard

Cụ thể, thuốc lá chứa nhiều chất gây ung thư như nicotin, benzopyrene,... giống như những “sát thủ” vô hình, âm thầm xâm chiếm các tế bào của cơ thể gây hại cho hệ thống miễn dịch, gây đột biến gen và từ đó làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư có tỷ lệ tử vong cao như ung thư phổi, ung thư vòm họng, ung thư thực quản, ung thư dạ dày, ung thư bàng quang và các bệnh ung thư khác.

3. Ngồi lâu và thiếu vận động

Theo WHO, thừa cân và béo phì là những tác nhân gây ung thư quan trọng nhất có thể tránh được sau hút thuốc. Nghiên cứu cho thấy tập thể dục thường xuyên đều đặn hàng ngày không chỉ có thể tăng cường hệ thống miễn dịch và tiêu hóa mà còn giúp duy trì sự ổn định hormone trong cơ thể, từ đó làm giảm nguy cơ ung thư.

Ảnh: Pinterest

Một nghiên cứu của "Tạp chí Dịch tễ học Châu Âu" cũng chỉ ra rằng hành vi ít vận động, ngồi hoặc nằm hơn 6 giờ mỗi ngày, ngoại trừ việc ngủ, có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư khác nhau gồm ung thư vú, ung thư ruột kết, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư trực tràng, ung thư nội mạc tử cung và ung thư buồng trứng.

Theo đó, thiếu vận động khiến chất béo tích tụ, hệ tiêu hóa hoạt động chậm, khả năng bài thải độc tố của cơ thể kém gây ra nhiều loại bệnh về sức khỏe như bệnh chuyển hóa, rối loạn bài tiết hormone, làm tăng nguy cơ ung thư kể trên.

4. Ăn ít trái cây, rau củ quả

Trái cây rất giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Chúng là những “người bảo vệ tự nhiên” của cơ thể và đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe của cơ thể cũng như ngăn ngừa các bệnh mãn tính như ung thư, tim mạch, rối loạn chuyển hóa,...

Ảnh: Pin page

Một số người quá thích những thực phẩm giàu calo, nhiều chất béo và nhiều đường, đồng thời lượng rau và trái cây của họ ăn vào không đủ dẫn đến không cung cấp đủ vitamin và chất xơ, ảnh hưởng đến quá trình tuần hoàn trong cơ thể và tăng rủi ro bị các bệnh ung thư.

Thay vào đó, bạn nên lựa chọn thực phẩm tự nhiên, chế biến nhẹ, tiêu thụ 400 - 500 gam trái cây và rau quả mỗi ngày, bổ sung thực phẩm giàu protein như ức gà, cá, tôm, các sản phẩm từ sữa, trứng và duy trì chế độ ăn ít chất béo bão hòa hay chất béo chuyển hóa, ít muối, ít đường bổ sung để giảm nguy cơ bệnh tật.

Nguồn: Sohu