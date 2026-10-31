Người có gan yếu thường có 3 dấu hiệu này ở bàn tay: Có 1 cũng cần đi khám gấp!

Bàn tay có thể xuất hiện những thay đổi bất thường khi gan bị tổn thương. Đáng chú ý, 3 dấu hiệu dưới đây thường dễ bị bỏ qua.

Gan đảm nhận hơn 500 chức năng quan trọng trong cơ thể. Vì vậy, bất kỳ tổn thương nào ở cơ quan này cũng có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe.

Một trong những vấn đề phổ biến là gan nhiễm mỡ, tình trạng xảy ra khi chất béo tích tụ quá mức trong gan. Ở giai đoạn đầu, bệnh thường không có triệu chứng rõ ràng, khiến nhiều người không nhận biết được những bất thường đang diễn ra.

Theo Times of India, nếu gan nhiễm mỡ tiến triển và gây tổn thương kéo dài, người bệnh có thể bị viêm, hình thành mô sẹo và cuối cùng dẫn đến xơ gan. Đây là tình trạng nghiêm trọng, có thể đe dọa tính mạng.

Đáng chú ý, một số dấu hiệu cảnh báo gan bị tổn thương nặng có thể xuất hiện ngay trên bàn tay.

3 dấu hiệu ở bàn tay có thể cảnh báo xơ gan

Theo thông tin được Times of India dẫn từ Mayo Clinic (Mỹ), có 3 biểu hiện ở bàn tay cần đặc biệt chú ý vì chúng có thể liên quan đến xơ gan.

1. Lòng bàn tay chuyển sang màu đỏ

Lòng bàn tay đỏ (Ảnh: MEDizzy Journal)

Một trong những dấu hiệu đáng chú ý là lòng bàn tay xuất hiện màu đỏ bất thường. Tình trạng này có thể xảy ra do các mạch máu ở lòng bàn tay giãn ra, khiến vùng da tại đây trở nên đỏ hơn bình thường.

Đây là một trong những biểu hiện có thể gặp ở người mắc bệnh gan giai đoạn tiến triển, đặc biệt khi chức năng gan đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

2. Móng tay có màu bất thường

Màu sắc móng tay cũng có thể phản ánh những thay đổi bất thường trong cơ thể. Khi gan gặp khó khăn trong việc thực hiện các chức năng bình thường, móng tay của người bệnh có thể chuyển sang màu trắng bệch, vàng hoặc các sọc có màu lạ. Theo Mayo Clinic, biểu hiện này có thể đặc biệt rõ ở móng ngón cái và ngón trỏ.

Vì vậy, nếu nhận thấy móng tay thay đổi màu sắc bất thường, không nên chủ quan, nhất là khi đi kèm những triệu chứng nghi ngờ bệnh gan khác.

3. Đầu ngón tay phình to, tròn bất thường

Ngón tay dùi trống (Ảnh: MEDizzy Journal)

Một dấu hiệu khác cần chú ý là hiện tượng ngón tay dùi trống. Đây là tình trạng phần đầu ngón tay trở nên to và tròn hơn bình thường, làm thay đổi hình dáng của các ngón tay.

Theo Times of India, biểu hiện này có liên quan đến những bất thường trong hoạt động của các mạch máu tham gia vận chuyển oxy.

Ngón tay dùi trống cũng có thể xuất hiện ở người mắc một số bệnh lý khác, vì vậy cần được bác sĩ kiểm tra để xác định nguyên nhân.

Cần lưu ý, cả ba dấu hiệu trên đều không đặc hiệu cho bệnh gan. Chỉ dựa vào những thay đổi ở bàn tay không thể kết luận một người mắc gan nhiễm mỡ hay xơ gan.

Những dấu hiệu khác không nên bỏ qua

Ngoài các biểu hiện ở bàn tay, xơ gan còn có thể gây ra nhiều triệu chứng khác. Người bệnh có thể thường xuyên mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn, sụt cân hoặc dễ bị bầm tím, chảy máu.

Một số biểu hiện đáng chú ý khác gồm:

Ngứa da

Vàng da

Sưng chân, bàn chân hoặc mắt cá chân

Tích tụ dịch trong ổ bụng

Xuất hiện các mạch máu có hình dạng giống mạng nhện trên da.

Mô phỏng xơ gan (Ảnh: Rama Hospital)

Tuy nhiên, xơ gan cũng có thể tiến triển âm thầm và không gây triệu chứng cho đến khi tổn thương gan trở nên nghiêm trọng. Vì vậy, khi xuất hiện những dấu hiệu bất thường nghi ngờ bệnh gan, người bệnh nên đi khám sớm thay vì chờ triệu chứng nặng hơn.

Những ai có nguy cơ cao mắc gan nhiễm mỡ?

Bên cạnh việc nhận biết triệu chứng, cần chú ý đến những yếu tố có thể làm tăng nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ. Các yếu tố này bao gồm thừa cân, béo phì, tiểu đường type 2, kháng insulin, suy giáp, tăng huyết áp, cholesterol cao và hội chứng chuyển hóa.

Ngoài ra, người trên 50 tuổi và người hút thuốc lá cũng thuộc nhóm cần quan tâm đến nguy cơ mắc bệnh.

Theo Times of India, những tổn thương gan ở giai đoạn xơ gan tiến triển thường không thể phục hồi hoàn toàn bằng điều trị. Tuy nhiên, nếu phát hiện xơ gan sớm và điều trị nguyên nhân gây bệnh, người bệnh có thể hạn chế những tổn thương tiếp theo. Do đó, nhận biết các dấu hiệu cảnh báo và chủ động thăm khám là điều quan trọng để bảo vệ sức khỏe gan.

Nguồn: Times of India