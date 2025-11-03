Người có gan khoẻ thường thích làm 4 việc này vào buổi sáng: Ai làm đủ thì xin chúc mừng!

Gan đảm nhận nhiều chức năng quan trọng trong cơ thể, chẳng hạn như lọc độc tố, chuyển hóa chất béo, cân bằng hormone,... Do đó, một lá gan khỏe mạnh đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sức khoẻ tổng thể.

Theo trang tin Times of India, một số thói quen lành mạnh vào buổi sáng có thể giúp tăng cường sức khỏe gan hiệu quả. Những người có gan khoẻ thường sẽ làm 4 việc sau vào buổi sáng.

4 thói quen giúp tăng cường sức khoẻ gan

1. Uống nước khi thức dậy

Một trong những cách dễ dàng và hiệu quả nhất để hỗ trợ chức năng gan là uống nước ngay sau khi thức dậy. Sau một đêm, cơ thể thường mất nước, trong khi đó uống đủ nước có thể hỗ trợ gan loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể, giúp quá trình chuyển hoá diễn ra thuận lợi.

Theo Mayo Clinic, nước đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ chức năng gan, góp phần giúp kiểm soát gan nhiễm mỡ. Nguyên nhân là do cơ thể bị mất nước có thể ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất và khả năng phân hủy chất béo, từ đó khiến chất béo dư thừa tích tụ trong cơ thể và làm tăng nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ.

Bổ sung đủ nước có lợi cho gan. (Ảnh minh hoạ)

2. Tập thể dục nhẹ nhàng vào buổi sáng

Tập thể dục nhẹ nhàng vào buổi sáng giúp tăng cường lưu thông máu, cung cấp oxy cho gan và hỗ trợ gan đào thải chất độc hại ra khỏi cơ thể một cách hiệu quả.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, vận động đều đặn có tác dụng giảm viêm và hạn chế tích tụ mỡ trong gan – đặc biệt ở những người có nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Duy trì thói quen vận động 10–15 phút mỗi sáng bằng các bài tập đơn giản như đi bộ, chạy bộ, tập yoga,... có thể giúp cải thiện rõ rệt quá trình trao đổi chất, hỗ trợ gan giải độc tốt hơn và giữ cân nặng ổn định - yếu tố then chốt cho một lá gan khỏe mạnh.

3. Ăn sáng với thực phẩm lành mạnh

Các thực phẩm mà chúng ta ăn vào hàng ngày có tác động trực tiếp tới chức năng gan. Một bữa sáng lành mạnh với các thực phẩm giàu chất xơ, chất chống oxy hóa và chất béo tốt sẽ giúp quá trình chuyển hoá ở gan hoạt động trơn tru, đồng thời ngăn ngừa tích tụ mỡ thừa trong gan.

Các thực phẩm lành mạnh cho bữa sáng được các chuyên gia y tế gợi ý bao gồm ngũ cốc nguyên hạt như yến mạch, gạo lứt, các loại trái cây như cam, quýt, bơ,... giàu chất xơ, các thực phẩm giàu protein như trứng, các loại đậu,...

Ăn sáng lành mạnh giúp cải thiện chức năng gan. (Ảnh minh hoạ)

4. Uống cà phê

Cà phê đen, từ lâu đã được chứng minh là có liên quan đến việc giảm tình trạng viêm ở gan và giảm nguy cơ mắc các bệnh về gan như gan nhiễm mỡ, viêm gan, xơ gan.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng những người uống cà phê đen có nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) thấp hơn. Các báo cáo cũng chỉ ra rằng cà phê không thêm kem và đường dường như làm giảm sự tích tụ chất béo trong gan. Các chất chống oxy hóa có trong cà phê cũng có tác dụng giúp bảo vệ gan, loại bỏ các chất độc hại làm tăng nguy cơ mắc bệnh gan ra khỏi cơ thể.