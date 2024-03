Người có gan khỏe sẽ không có 3 dấu hiệu này ở bàn tay: Nếu không có tất cả thì xin chúc mừng!

Có những dấu hiệu ở bàn tay ám chỉ lá gan của bạn đang không khỏe (Ảnh: Internet)

Gan là cơ quan nội tạng lớn nhất trong cơ thể người. Gan thực hiện nhiều chức năng quan trọng, bao gồm lọc bỏ độc tố và chất thải khỏi máu; chuyển hóa các chất dinh dưỡng thu được từ thức ăn thành các dạng cơ thể có thể sử dụng được; sản xuất các protein quan trọng cho việc đông máu cũng như các chức năng khác của cơ thể; dự trữ năng lượng; tiêu hóa và hấp thụ chất béo; loại bỏ vi khuẩn khỏi máu và sản xuất các yếu tố miễn dịch quan trọng,...

Chính vì thế, khi gan bị tổn thương có thể dẫn tới nhiều biến chứng nguy hiểm cho cơ thể. Việc nhận biết được các dấu hiệu của bệnh gan lúc này hết sức quan trọng để đi thăm khám kịp thời, bảo vệ được các chức năng gan.

Người có gan khỏe sẽ không có 3 dấu hiệu này ở bàn tay

Bàn tay là một trong số các cơ quan phát ra "tín hiệu" cảnh báo bệnh gan. Theo Times of India, những người có gan khỏe mạnh trên tay sẽ không có các dấu hiệu sau đây:

Móng tay có màu bất thường

Móng tay trắng bệch có thể là dấu hiệu của bệnh gan (Ảnh: Internet)

Theo các chuyên gia, một dấu hiệu thường gặp ở bệnh nhân mắc bệnh gan đó là móng tay có màu bất thường như vàng, trắng bệch hoặc xuất hiện các sọc màu lạ.

Theo một nghiên cứu tại Ai Cập vào năm 2010, 68% bệnh nhân mắc bệnh gan có những thay đổi bất thường ở móng tay.

Một nghiên cứu khác đăng tải trên Journal of Evolution of Medical and Dental Sciences vào năm 2013 cho thấy những thay đổi ở móng tay là triệu chứng gặp ở 72% bệnh nhân mắc bệnh gan.

Ngón tay dùi trống

Theo một nghiên cứu của Khoa Da liễu, Đại học Sohag (Ấn Độ), ngón tay dùi trống là dấu hiệu phổ biến của bệnh gan mạn tính, đặc biệt là xơ gan và viêm gan mạn tính. Những phát hiện ban đầu cho thấy ngón tay dùi trống là hậu quả của sự gia tăng lưu lượng máu ngoại vi cùng với sự giãn nở của các tĩnh mạch ở ngón tay.

Ngón tay dùi trống thường biểu hiện bởi sự phình to và tròn của đầu ngón tay, làm cho ngón tay trông giống như hình dạng của một cái dùi trống. Ngoài bệnh lý về gan, tình trạng này cũng có thể liên quan đến nhiều tình trạng bệnh lý khác nhau, bao gồm các bệnh về phổi, tim, ruột.

Ban đỏ xuất hiện bất thường ở lòng bàn tay

Theo thông tin từ DermNet (một hệ thống chăm sóc da liễu nổi tiếng tại New Zealand), 23% số người bị xơ gan xuất hiện triệu chứng ban đỏ ở lòng bàn tay. Đây là những đốm màu đỏ hồng. Khi lấy tay ấn mạnh vào các đốm đó, màu sắc của chúng sẽ biến mất. Nhưng các đốm sẽ xuất hiện trở lại khi ta dừng ấn.

Theo thông tin từ Times of India, khi tế bào gan bị tổn thương sẽ ảnh hưởng tới chức năng điều tiết hormone estrogen. Điều này sẽ khiến nồng độ estrogen gia tăng, từ đó dẫn tới sự giãn nở mạch máu và khiến lòng bàn tay xuất hiện các ban đỏ.

Các dấu hiệu khác của bệnh gan

Bệnh gan có nhiều biểu hiện khác nhau (Ảnh: Internet)

Ngoài các dấu hiệu ở bàn tay, theo Mayo Clinic, người mắc bệnh gan thường có các triệu chứng khác như:

- Vàng da, vàng mắt

- Đau bụng, chướng bụng

- Sưng ở chân và mắt cá chân

- Ngứa da

- Nước tiểu đậm màu

- Thường xuyên mệt mỏi

- Buồn nôn, nôn

- Chán ăn

- Dễ bị bầm tím trên da

Tuy nhiên, biểu hiện của mỗi bệnh nhân có thể khác nhau. Nhiều triệu chứng kể trên cũng có thể là dấu hiệu của các tình trạng sức khỏe khác. Do đó, để chắc chắn mình có bị mắc bệnh gan hay không, bạn nên tới các cơ sở y tế để được thăm khám ngay khi thấy các bất thường.

Làm gì để giúp gan luôn khỏe mạnh?

Để giữ cho gan luôn khỏe mạnh, bạn có thể thực hiện các biện pháp sau đây:

- Hạn chế uống rượu: Uống rượu quá mức có thể gây tổn thương gan nghiêm trọng.

- Ăn uống lành mạnh: Có chế độ ăn giàu rau củ, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và protein từ thực vật sẽ tốt cho gan. Đồng thời, nên tránh thức ăn chứa nhiều chất béo bão hòa và đường tinh luyện.

- Duy trì cân nặng hợp lý: Béo phì có thể dẫn đến bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Vì vậy, kiểm soát cân nặng là việc quan trọng để phòng ngừa bệnh gan.

- Tập thể dục thường xuyên: Hoạt động thể chất giúp cải thiện sức khỏe tổng thể và có thể giúp phòng chống bệnh gan nhiễm mỡ.

- Tránh tiếp xúc với độc tố: Hạn chế tiếp xúc với các hóa chất độc hại như thuốc trừ sâu, hoặc có biện pháp bảo hộ lao động khi tiếp xúc với các hóa chất cũng là điều quan trọng để bảo vệ gan.

- Sử dụng thuốc một cách an toàn: Chỉ sử dụng thuốc khi cần thiết và theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ. Lạm dụng hoặc sử dụng thuốc không đúng cách có thể gây hại cho gan.

- Tiêm phòng: Tiêm vaccine để phòng các bệnh viêm gan virus như viêm gan A và viêm gan B. Đối với những người mắc viêm gan virus mạn tính, cần thăm khám sức khỏe định kỳ và tuân thủ điều trị của bác sĩ.

- Thực hành vệ sinh cá nhân: Rửa tay thường xuyên và thực hiện quan hệ tình dục an toàn để tránh nhiễm virus viêm gan.

- Kiểm tra sức khỏe định kỳ: Thăm khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các vấn đề về gan và có biện pháp xử lý kịp thời.

- Tránh sử dụng chung đồ cá nhân: Không sử dụng chung đồ cá nhân như bàn chải đánh răng, dao cạo râu, hoặc kim tiêm có thể giúp ngăn ngừa sự lây truyền virus gây viêm gan.