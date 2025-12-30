Người chuyên cứu giúp nghệ sĩ nghèo nói thẳng: "Chúng tôi không kêu gọi từ thiện vì nhạy cảm"

Nghệ sĩ Thụy Mười là một trong 5 thành viên của nhóm nghệ sĩ Ngũ Long Du Ký, hiện đang nổi tiếng với kênh Youtube chuyên làm từ thiện cứu giúp các nghệ sĩ già neo đơn, gặp hoàn cảnh khó khăn qua loạt chương trình Thương đời gạo chợ nước sông.



Thụy Mười

Tại chương trình Gõ cửa trái tim, nữ nghệ sĩ chia sẻ về hành trình làm từ thiện của nhóm: "Tôi và chị Phương Dung, chị Phi Phụng là ba chị em thân thiết với nhau, cũng diễn chung nhiều năm với nhau có kết hợp lại để làm một kênh Youtube, thêm hai bạn trẻ nữa là diễn viên Năm Chà với hoa hậu Diễm Hương.

Ban đầu, chúng tôi làm kênh Youtube này chỉ để ghi lại những khoảnh khắc mình đi diễn, đi làm, đi chơi và nói về những ngành nghệ thuật bị mai một.

Chúng tôi làm dần thì có view và được Youtube trả tiền thù lao dù không nhiều. Ba chị em tôi nghĩ ra việc trích một phần tiền đó để giúp đỡ các em mồ côi, các cô chú nghệ sĩ neo đơn không nơi nương tựa, bệnh tật. Chúng tôi trích tiền từ kênh Youtube đó, cộng thêm tiền túi của cá nhân mỗi người góp lại để thực hiện những công việc từ thiện.

Quan điểm của chúng tôi là không kêu gọi từ thiện vì rất nhạy cảm. Chúng tôi làm từ tâm, có bao nhiêu làm bấy nhiêu.

Một số bạn bè xung quanh xem được mới hỏi xin hùn tiền vào để giúp đỡ mọi người thì chúng tôi nhận.

Trong quá trình làm, chúng tôi gặp nhiều cô chú nghệ sĩ lớn tuổi bệnh nặng, lại khó khăn về kinh tế. Chúng tôi muốn lại giúp các cô chú chút xíu tiền để trang trải cuộc sống.

Tất nhiên, chúng tôi chỉ giúp được chút ít, không nhiều vì hoàn toàn là tiền tự bỏ, không kêu gọi. Nhưng dù sao với chút ít đó chúng tôi cũng giúp được các cô chút thêm vài bữa ăn ngon, vài tháng tiền nhà, thuốc men.

Chúng tôi nhớ ra nhiều cô chú nghệ sĩ ngày xưa giờ khó khăn nên quyết định làm hẳn một tuyến để giúp đỡ các cô chú trong nghề trước, rồi từ từ mới giúp đến người ngoài nghề sau.

Chúng tôi liên hệ với anh Thanh Hiệp nhà báo vì anh biết rất nhiều hoàn cảnh cô chú nghệ sĩ ngày xưa. Anh Thanh Hiệp nghe xong mới đề xuất chúng tôi đặt một tên gọi là tuyến này.

Chúng tôi nghĩ mãi thì nảy ra tên Thương đời gạo chợ nước sông. Cái tên này dài nhưng hợp vì ngày xưa các cô chú nghệ sĩ đi hát đều ngủ chợ ngủ đình, uống nước sông, nước giếng, đi hết bến bãi này bến bãi khác. Đời gạo chợ nước sông chính là đời nghệ sĩ".