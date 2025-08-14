Ngừng tim, suy đa tạng vì nhiễm trùng từ vết ong đốt

Theo TS.BS Hoàng Công Tình, Khoa Hồi sức tích cực 1, Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình (tỉnh Phú Thọ), đơn vị vừa điều trị thành công trường hợp người phụ nữ 79 tuổi sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, ngừng tim do vi khuẩn tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus) xâm nhập cơ thể qua vết thương ong đốt.

Trước đó vài ngày, bà bị ong đốt hai nốt ở vùng khoeo và cẳng chân phải. Vết thương sau đó sưng nóng, tấy đỏ, đau và có mủ vàng. Kèm theo đó, bà bị sốt cao liên tục, mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt.

Sau khi nhập Trung tâm Y tế khu vực Kim Bôi, bà nhanh chóng được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình trong tình trạng nguy kịch: nhiễm trùng, nhiễm độc nặng, huyết áp tụt, suy hô hấp.

Bệnh nhân được hỗ trở bằng lọc máu tiên tục. (Ảnh: BSCC)

Tại bệnh viện, các bác sĩ nhận thấy bệnh nhân bị sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, rối loạn điện giải. Các chỉ số nhiễm khuẩn đều tăng cao. Các bác sĩ dùng thuốc vận mạch để nâng huyết áp, đồng thời hỗ trợ hô hấp bằng máy thở.

Đáng chú ý, bệnh nhân sau đó bất ngờ xuất hiện rung thất và ngừng tim . Kíp trực đã khẩn trương cấp cứu ngừng tuần hoàn, sốc điện khử rung thất, đưa nhịp tim bệnh nhân trở lại bình thường.

Sau khi cấy máu và cấy mủ vết thương, kết quả cho thấy tác nhân gây bệnh là vi khuẩn tụ cầu vàng . Các bác sĩ điều chỉnh kháng sinh đặc hiệu theo kháng sinh đồ. Song song đó, bà được lọc máu liên tục để hỗ trợ các tạng bị suy.

Các bác sĩ cho biết, ngừng tim ở bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng thường có tiên lượng rất xấu. Dù được cấp cứu có nhịp tim trở lại, bệnh nhân vẫn có nguy cơ ngừng tim tiếp theo do các cơ quan đã bị suy yếu. “Trường hợp của bệnh nhân trên là một thành công hiếm có”, bác sĩ Tình nói.

Sau hai tuần điều trị tích cực, bà thoát sốc, cai được máy thở, các tạng suy hồi phục hoàn toàn. Bệnh nhân tỉnh táo và được xuất viện về nhà theo dõi sức khỏe.



