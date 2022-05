Ngự y mật phương và cơ duyên trời ban cho Dược Phẩm Nhất Nhất

Ngự y mật phương cung đình là gì ?



"Con người chưa thể xuyên không để đi ngược về quá khứ, nhưng có thể tìm hiểu về quá khứ thông qua những gì được lưu trữ lại". Trải qua quá trình sưu tầm, thu thập các tài liệu, văn bản được lưu trữ có liên quan tới Thái y viện - cơ quan chuyên trách chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cho hoàng tộc và quan lại triều Nguyễn, các nhà nghiên cứu đã tiến hành phân tích, phân loại các tài liệu trên và xác định được một số tài liệu đặc biệt có giá trị, trong đó nổi bật lên là bộ Ngự y mật phương cung đình. Được ví như "thượng phẩm y văn", Ngự y mật phương là các bài thuốc và phương pháp bào chế linh nghiệm do các Ngự y trong Thái y viện sáng tạo, nhờ dày công nghiên cứu, chọn lọc, sao tẩm, tinh chỉnh thành phần, sử dụng các vị dược liệu quý hiếm nhất để bào chế ra các bài thuốc linh nghiệm, ngay với cả các bệnh nan y.



Tiếp cận được Ngự y mật phương cũng đồng nghĩa với cơ hội tiếp cận được và hiểu biết hơn về phương thức chữa bệnh theo quy cách cung đình, vốn yêu cầu các quy định nghiêm ngặt. Nếu như các văn bản châu bản lưu trữ với bản chất các văn bản hành chính cho biết quy trình, hoạt động tuyển chọn Ngự y, thăm khám bắt mạch, hội chẩn kê đơn như thế nào thì Ngự y mật phương lại tiết lộ phương pháp bào chế cũng như công thức các bài thuốc bí truyền chỉ dành riêng cho các bậc vương công hoàng tộc, đại thần.

Kế thừa các bài thuốc quý trong Ngự y mật phương

Toàn cảnh nhà máy dược phẩm chuẩn GMP - WHO Nhất Nhất

Sau nhiều năm đầu tư và nghiên cứu, Dược phẩm Nhất Nhất đã cho ra đời các sản phẩm có nguồn gốc sử dụng các bài thuốc quý trong Ngự y mật phương, kết hợp cùng với công nghệ sản xuất hiện đại, đạt tiêu chuẩn đáp ứng khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới WHO. Các dược liệu trong công thức các bài thuốc bí truyền được tuyển chọn, kiểm soát nghiêm ngặt từ khâu chọn giống, trồng trọt, thu hái, bảo quản, lưu kho, kiểm nghiệm chất lượng với các tiêu chuẩn GACP, GCP, GSP… Đặc biệt hơn, nguồn dược liệu chất lượng cao này được sản xuất tại Nhà máy dược phẩm đạt chuẩn GMP-WHO. GMP-WHO là những quy chuẩn chất lượng được xây dựng trên nền tảng Thực hành sản xuất tốt (GMP) của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), sẽ cho ra đời các sản phẩm được kiểm soát chất lượng chặt chẽ, cho hiệu quả và an toàn khi sử dụng.

Bên trong nhà máy dược phẩm Nhất Nhất

Việc phục hồi và phát huy các bài thuốc quý trong Ngự y mật phương thành các sản phẩm hiện đại đã có kết quả tốt, thực tế sử dụng cho thấy hiệu quả vượt trội so với các thuốc Đông y truyền thống trong điều trị các bệnh mạn tính. Chẳng hạn, nhờ bài thuốc hoạt huyết bí truyền mà nhiều người bị mất ngủ kinh niên đã tìm lại được giấc ngủ ngon, tự nhiên. Bài thuốc dạ dày bí truyền đã hỗ trợ nhiều ca viêm loét dạ dày, tá tràng tái đi tái lại dai dẳng cải thiện triệu chứng rõ rệt..

Không chỉ cho kết quả tốt với những trường hợp riêng lẻ, các sản phẩm ứng dụng Ngự y mật phương còn được tiến hành nghiên cứu lâm sàng trên diện rộng. Trước đây, một số chuyên gia không mấy tin vào thuốc Đông y vì chưa có nhiều bằng chứng khoa học đầy đủ chứng minh hiệu quả của thuốc. Do vậy khi các nghiên cứu lâm sàng được thực hiện tại các bệnh viện lớn trên toàn quốc đã chứng minh được hiệu quả của sản phẩm thì đông đảo chuyên gia y dược đã có cái nhìn khác và tăng sự tin tưởng vào hiệu quả thực sự của Đông y.

