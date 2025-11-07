Ngủ suốt chuyến bay 14 tiếng, người đàn ông mắt tổn thương nặng khi vừa hạ cánh

Ông D.R. (64 tuổi, quốc tịch Anh) khi vừa hạ cánh trong chuyến bay du lịch của mình trước đó, nhận thấy mắt có dấu hiệu bất thường, đi khám thì được bác sĩ xác định bị viêm loét giác mạc nặng.

Trường hợp của ông khá phức tạp, dù đã điều trị khỏi viêm nhưng vết sẹo để lại trên giác mạc khiến tầm nhìn của người bệnh bị mờ đục, buộc phải ghép giác mạc để phục hồi thị lực.

Sau ca phẫu thuật ghép giác mạc được thực hiện tại Anh vào tháng 1 năm nay, ông D.R. phải thực hiện việc kiểm tra sức khỏe mắt theo chỉ định của bác sĩ hoặc khi thấy có bất thường ở mắt.

Được biết, ông đã ngủ quên và đeo kính áp tròng trong suốt 14 giờ đồng hồ trên chuyến bay.

TS.BS. Vũ Hoàng Việt Chi, Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 - bác sĩ trực tiếp kiểm tra sức khỏe mắt cho ông D.R. khi ở Việt Nam, cho biết: "Khi chúng ta đeo kính áp tròng quá lâu, đặc biệt là đeo qua đêm hoặc trong môi trường khô do điều hòa, chẳng hạn như trên máy bay, giác mạc có thể bị thiếu oxy nghiệm trọng. Tình trạng này làm tổn thương hàng rào biểu mô giác mạc, tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm hoặc ký sinh trùng (như acanthamoeba) xâm nhập và gây viêm loét giác mạc nhiễm trùng".

Các nghiên cứu quốc tế cho thấy khoảng 30-40% trường hợp loét giác mạc có liên quan đến việc đeo kính áp tròng. Trong các ca nặng, 11-30% bệnh nhân bị mất thị lực vĩnh viễn hoặc để lại sẹo giác mạc ảnh hưởng lâu dài đến thị lực.

Để phòng tránh tình trạng nêu trên, BS Việt Chi khuyến cáo người dân khi sử dụng kính áp tròng cần rửa tay sạch trước khi chạm vào kính, vệ sinh và thay dung dịch ngâm kính hằng ngày, không dùng lại dung dịch cũ và thay hộp đựng định kỳ.

Với người chỉ thỉnh thoảng đeo, nên ưu tiên kính áp tròng dùng một lần để giảm nguy cơ nhiễm khuẩn. Ngoài ra, tuyệt đối không đeo kính áp tròng khi ngủ hoặc khi mắt khô, mỏi, và nên khám mắt định kỳ để bác sĩ đánh giá tình trạng bề mặt nhãn cầu, phát hiện sớm các dấu hiệu khô mắt hay viêm nhiễm, giúp bảo vệ giác mạc và duy trì thị lực.