Ngón tay tự nhiên co giật, có đáng lo?

Khi đó tôi không thấy đau, cũng không bị mất cảm giác ở tay, nhưng cứ đặt tay lên con chuột lại thấy ngón tay giật như vậy. Xin hỏi tại sao bị như vậy và cách chữa trị?



Phạm Thị Huyền (Lâm Đồng)

Qua miêu tả của bạn thì đây là tình trạng co cơ đột ngột và tự phát trong thời gian ngắn, sau đó sẽ tự trở về trạng thái thư giãn cơ bình thường. Tình trạng này khác trạng thái bình thường của cơ là co - giãn theo ý muốn vận động của cơ thể. Nguyên nhân xảy ra co giật cơ là khi cơ rơi vào tình trạng làm việc quá mức hay bị kích thích đột ngột và quá mức do có sự rối loạn về nước và điện giải, trong đó chủ yếu là rối loạn cân bằng natri, kali, canxi...

Bạn thường thấy hiện tượng này xảy ra khi đang làm việc với máy vi tính và trên bàn tay phải cầm chuột máy tính. Có thể là bạn đã ngồi làm việc quá lâu, tay phải nắm chuột nhiều gây ra tình trạng co cơ.

Vì thế, bạn hãy thử khắc phục bằng cách đứng lên đi lại trong phòng, vung vẩy tay, xoay cổ tay và cử động nắm mở bàn tay, xoa vuốt các ngón tay để tăng tuần hoàn. Lưu ý trong lúc làm việc cần uống đủ nước. Nhiều người vì mải làm mà quên uống nước có thể dẫn tới rối loạn điện giải, co giật cơ. Bạn cũng cần có chế độ làm việc hợp lý và bổ sung đầy đủ các khoáng chất đặc biệt là thực phẩm chứa nhiều vitamin B.