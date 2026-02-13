Ngồi nhiều làm nam giới yếu đi trong "chuyện ấy"? Bác sĩ: Nhất định phải hạn chế làm 7 việc!

Nhiều nam giới nghĩ rằng chỉ làm "chuyện ấy" quá mức, mắc bệnh, lười vận động hoặc do tuổi già mới "yếu" khi quan hệ. Thế nhưng, sự thật là ngay cả những người trẻ tuổi, đang sung mãn cũng có thể mất phong độ "chuyện ấy" nhanh chóng nếu mắc phải những thói quen âm thầm tàn phá tinh trùng.

Theo một chuyên gia trong chương trình tư vấn hôn nhân và giáo dục giới tính có tên "Tất cả về tình dục" của Opener, thuộc nền tảng HK01 (Hồng Kông, Trung Quốc) sức khỏe tinh trùng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ lối sống hằng ngày. Đặc biệt là những thói quen tưởng chừng vô hại như ngồi quá lâu.

Vì sao ngồi nhiều có thể khiến nam giới yếu trong “chuyện ấy”?

Tinh trùng phát triển tốt nhất ở khoảng 34 - 35 độ C, thấp hơn thân nhiệt để đảm bảo quá trình sinh tinh diễn ra ổn định. Khi ngồi quá lâu, bìu bị ép sát vào cơ thể khiến nhiệt khó thoát ra ngoài, đồng thời mồ hôi tích tụ làm môi trường trở nên nóng và bí. Nhiệt độ tăng kéo dài có thể làm giảm số lượng, chất lượng và khả năng di chuyển của tinh trùng.

Bên cạnh đó, ngồi nhiều còn làm tuần hoàn máu vùng chậu chậm lại, khiến tinh hoàn nhận ít oxy và dưỡng chất hơn. Lâu dần, quá trình sản xuất testosterone bị ảnh hưởng, từ đó kéo theo suy giảm ham muốn và sức bền. Đây là lý do thói quen tưởng chừng vô hại này có thể âm thầm tác động đến phong độ nam giới trong “chuyện ấy”.

7 thói quen hại tinh trùng, làm nam giới yếu đi trong "chuyện ấy"

Không chỉ liên quan đến khả năng sinh sản, tinh trùng kém còn có thể phản ánh sự suy giảm testosterone và thể trạng tổng thể. Khi hormone nam giảm, ham muốn và độ bền trong “chuyện ấy” cũng dễ bị tác động.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng nam giới thường khó tự nhận biết tinh trùng có khỏe hay không nếu không kiểm tra chuyên sâu. Vì vậy, cách tốt nhất là chủ động tránh các thói quen gây hại. Đặc biệt là 7 thói quen phổ biến dưới đây:

1. Để vùng kín tiếp xúc với nhiệt độ cao nhiều

Xông hơi, tắm nước nóng, đặt laptop lên đùi hay đứng gần bếp lâu đều làm tăng nhiệt độ bìu. Khi vùng này nóng lên kéo dài, quá trình sinh tinh dễ bị gián đoạn, khiến mật độ tinh trùng giảm.

2. Thừa cân, béo phì

Mỡ thừa quanh bụng và đùi vừa giữ nhiệt vừa làm testosterone chuyển hóa thành estrogen. Sự mất cân bằng hormone này có thể khiến tinh trùng ít hơn và kém linh hoạt.

3. Hút thuốc và uống rượu thường xuyên

Độc tố trong thuốc lá có thể làm tổn thương ADN tinh trùng, còn rượu gây rối loạn hormone nam. Lâu dài, cả hai đều ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng và phong độ trong “chuyện ấy”.

4. Thức khuya thường xuyên

Testosterone được sản sinh mạnh khi ngủ sâu. Ngủ ít hoặc ngủ muộn làm hormone suy giảm, từ đó tác động tiêu cực đến khả năng sinh sản và ham muốn.

5. Mặc đồ bó sát, không đảm bảo vệ sinh

Quần lót hay quần chật (nhất là quần jean cứng) khiến vùng bìu bí và nóng hơn bình thường. Nếu kèm môi trường ẩm, vi khuẩn dễ phát triển và làm tăng nguy cơ viêm nhiễm, ảnh hưởng đến môi trường sản xuất tinh trùng.

6. Căng thẳng kéo dài

Stress làm tăng cortisol, hormone có thể ức chế testosterone. Khi hormone mất cân bằng, quá trình sinh tinh và nhu cầu tình dục đều có thể suy giảm.

7. Tiêu thụ quá nhiều thực phẩm chứa estrogen thực vật

Đậu nành và các sản phẩm liên quan vẫn an toàn nếu dùng vừa phải. Nhưng ăn quá nhiều trong thời gian dài có thể góp phần làm xáo trộn hormone nam, từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe tinh trùng.

Nguồn và ảnh: HK01, Aboluowang