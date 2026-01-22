Ngồi học từ 5h sáng, cậu bé 14 tuổi bất ngờ ngã gục, khoảnh khắc trong camera khiến ai cũng chết lặng

Cụ thể, một nam sinh 14 tuổi sau nhiều giờ ngồi học liên tục đã bất ngờ ngất xỉu khi đứng dậy vươn vai. Camera gia đình ghi lại cho thấy, sau khi kéo giãn người, cậu bé loạng choạng ngồi phịch xuống ghế sofa, đầu va vào mép bàn rồi mất kiểm soát, ngã xuống sàn nhà.

Mẹ của em, bà Trịnh, cho biết con trai bắt đầu làm bài tập từ khoảng 5-6h sáng, ngồi liên tục suốt 4-5 tiếng. Khi đứng dậy, em đột ngột ngất đi khiến bà không kịp phản ứng. Rất may, cậu bé không bị thương và sau đó cũng không xuất hiện biểu hiện bất thường nào về sức khỏe.

Sáng 18/1, phóng viên liên hệ với người thân của nam sinh và được biết, em cao khoảng 1,7m, nặng gần 80kg, hiện là học sinh lớp 9. Trước đây, em chưa từng gặp tình trạng ngất xỉu đột ngột như vậy. Sau khi được đưa đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nhận định nguyên nhân nhiều khả năng là do tụt huyết áp tư thế.

Bác sĩ Chu Tiểu Lệ, Phó trưởng khoa Thần kinh, Bệnh viện Trung y tỉnh Hồ Bắc, cho biết hiện tượng người trẻ tuổi ngất xỉu sau khi dậy sớm, ngồi lâu rồi đột ngột đứng lên thường xuất phát từ ba nguyên nhân chính.

Thứ nhất là tụt huyết áp tư thế. Việc ngồi yên trong thời gian dài khiến mạch máu và cơ chân ít co bóp, máu dễ ứ đọng ở chi dưới. Khi đứng dậy đột ngột, trọng lực cản trở máu nhanh chóng hồi lưu về tim và não, dẫn đến tình trạng thiếu máu não thoáng qua. Người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng như chóng mặt, hoa mắt, choáng váng, đứng không vững. Các biểu hiện này thường chỉ kéo dài vài giây đến vài chục giây và có thể tự hồi phục.

Thứ hai là ngất do phản xạ thần kinh phế vị. Tình trạng này xảy ra khi sự thay đổi tư thế từ ngồi sang đứng kích hoạt phản xạ thần kinh phức tạp, làm chậm nhịp tim, giãn mạch và khiến huyết áp tụt nhanh. Trước khi ngất, người bệnh có thể buồn nôn, toát mồ hôi lạnh, tái nhợt, hoa mắt. Sau khi ngã và được đặt nằm ngửa, ý thức thường hồi phục khá nhanh.

Nguyên nhân thứ ba là hạ đường huyết. Việc nhịn ăn trong thời gian dài khiến lượng đường trong máu giảm xuống mức không đủ cung cấp năng lượng cho não, gây ra các triệu chứng như tim đập nhanh, run tay, đổ mồ hôi nhiều, mệt mỏi nghiêm trọng, khó tập trung. Trường hợp này thường cải thiện nhanh sau khi ăn uống hoặc bổ sung nước đường.

Bác sĩ Chu Tiểu Lệ khuyến cáo, nếu xuất hiện tình trạng ngất xỉu, người bệnh nên đến bệnh viện thăm khám kịp thời để loại trừ các nguyên nhân nguy hiểm. Trong sinh hoạt hằng ngày, cần tránh ngồi quá lâu, nên đứng dậy vận động, duỗi chân sau mỗi 30-60 phút. Khi chuyển từ tư thế ngồi hoặc nằm sang đứng, cần thực hiện chậm rãi, có thể ngồi yên ở mép giường một lúc trước khi đứng lên. Ngoài ra, cần uống đủ nước để tránh mất nước, ăn uống đúng bữa, không để cơ thể rơi vào trạng thái đói kéo dài. Khi ngồi, có thể thường xuyên thực hiện các động tác gập mũi chân, duỗi mũi chân để tăng cường vận động cơ chân, giúp máu lưu thông tốt hơn.

Nguồn: QQNews