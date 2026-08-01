Ngọc nữ M. dính tin bỏ chồng sau 4 ngày cưới, vừa xuất hiện với gương mặt tàn tạ héo mòn không nhận ra nổi

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với ngọc nữ M. nức tiếng showbiz thế này?

Ngọc nữ đình đám showbiz Hàn Quốc Moon Chae Won mới tổ chức hôn lễ với bạn trai ngoài ngành giải trí tại khách sạn hạng sang ở Seoul (Hàn Quốc) hồi cuối tháng 6. Chẳng ai ngờ sau đúng 4 ngày làm đám cưới, sao nữ họ Moon đã dính nghi vấn rạn nứt, rục rịch ly hôn ông xã, khiến cả mạng xã hội xứ củ sâm được 1 phen náo loạn.

Tới sáng 1/8, tờ TVReport cho hay, Moon Chae Won vừa chính thức lộ diện sau tin đồn ly hôn. Ngay lập tức, công chúng đã đổ đồn sự chú ý vào việc nàng ngọc nữ 8X bỗng thay đổi thần sắc 1 cách rõ rệt so với thời gian trước đó. Không còn hình ảnh tràn đầy năng lượng, sức sống như mọi khi, nay Moon Chae Won bỗng xuất hiện với gương mặt tàn tạ, héo mòn tới mức khó lòng nhận ra.

Ngay cả chuyên gia trang điểm trong ekip cũng cảm thấy lo lắng trước màn thay đổi diện mạo gây sốc của Moon Chae Won: “Chị Chae Won đến đây trong tình trạng quá gầy gò, cho nên tôi đã trang điểm để làm cho chị ấy trông đầy đặn hơn”.

Bản thân Moon Chae Won cũng phải thừa nhận rằng, nhiều người quen đã cảm thấy ngỡ ngàng khi chứng kiến cô đột nhiên trở nên tiều tụy, bệ rạc trong thời gian gần đây: “Tôi vừa mới đi tập Pilates trở lại, giáo viên ở đó cũng thắc mắc là tại sao dạo này tôi gầy đi nhiều thế”. Nói tới đây, nữ nghệ sĩ họ Moon liền giải thích về tình trạng của bản thân ở thời điểm hiện tại: “Thật ra tôi không hề sụt cân đâu. Chỉ là dạo này bận chuyển nhà quá nên mới trông mệt mỏi như vậy đấy. Vừa chuyển nhà vừa bận rộn đủ thứ khác nữa. Tôi chỉ hy vọng là dáng vẻ mệt mỏi của mình không lộ ra quá rõ ràng trên sóng trực tiếp mà thôi”.

Moon Chae Won đột nhiên xuất hiện với gương mặt xuống sắc đến mức khó tin. So với hình ảnh trước đó (hình phải) của nữ diễn viên, công chúng đã không giấu nổi vẻ ngạc nhiên tột độ trước sự khác biệt quá lớn. Ảnh: Naver

Người hâm mộ không khỏi lo lắng xen lẫn xót xa khi chứng kiến diện mạo của Moon Chae Won ở thời điểm hiện tại. Ảnh: Nate

Trước đó hồi đầu tháng 7, Moon Chae Won gây xôn xao khi bất ngờ dính nghi vấn bỏ chồng chỉ sau 4 ngày cưới. Theo nguồn tin, vừa mới sáng sớm 4/7, Moon Chae Won đã đăng ảnh có nền đen kịt kèm dòng thông điệp đầy ẩn ý: “Hãy nhớ rằng đôi khi việc không đạt được những gì bạn mong muốn lại có thể là 1 may mắn bất ngờ đấy”.

Từ đây, không ít khán giả nhận định, nữ minh tinh Nice Guy đang gặp vấn đề trục trặc trong cuộc hôn nhân với ông xã ngoài ngành giải trí. Theo nhiều netizen, cuộc hôn nhân nhiều khả năng không như mỹ nhân sinh năm 1986 mong đợi. Thậm chí, có ý kiến còn đưa ra suy đoán rằng Moon Chae Won đang rục rịch ly hôn, đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ ngắn ngủi với ông xã ngoài ngành giải trí.

Trên các diễn đàn trực tuyến, netizen khi ấy đã xôn xao bàn tán: “Mới cưới 4 ngày mà đã thấy thất vọng, chắc cô ấy cũng tỉnh mộng rồi nhỉ?”, “Kết hôn chưa được bao lâu mà đã thế này rồi”, “Chắc là đêm xuống cô ấy cảm thấy cô đơn hơn mình tưởng”, “Chắc không bền lâu được đâu! Có thể đang rục rịch chuẩn bị ly dị rồi cũng nên”, “Cũng có thể cô ấy không hài lòng với sính lễ” ,...

Bài đăng lạ của Moon Chae Won vào sáng sớm 4/7 đã khiến cả MXH phải ồn. Ảnh: Naver

Song song với đó, cũng có nhiều ý kiến nhấn mạnh, vẫn chưa thể dựa vào dòng thông điệp nói trên để đưa ra kết luận Moon Chae Won đang rạn nứt với chồng và rục rịch ly hôn.

Ngoài ra, 1 số fan chỉ ra rằng, ngọc nữ Kbiz cũng có thể chỉ đang “đu trend” chứ không ẩn ý trách móc ông xã như netizen đồn đại: “Đó là câu nói đang hot trên Reels, chắc cô ấy thấy hay nên bắt chước đăng lại trên trang cá nhân của mình mà thôi”. Đồng thời, cũng có khán giả nhận định, Moon Chae Won chỉ đang bày tỏ suy nghĩ về hành trình sự nghiệp đã qua chứ không hề ẩn ý nhắc tới cuộc hôn nhân trong bài đăng nói trên.

Moon Chae Won sinh năm 1986, là nữ diễn viên nổi đình nổi đám tại Hàn Quốc, tên tuổi cô gắn liền với loạt tác phẩm “làm mưa làm gió” màn ảnh xứ kim chi như Good Doctor, Nice Guy, The Princess’s Man, Họa Sĩ Gió...

Bên cạnh sự nghiệp đáng nể, cô còn từng dính nghi vấn hẹn hò Song Joong Ki sau khi được bắt gặp dùng chung 1 chiếc túi giữ nhiệt với đàng trai trên phim trường Nice Guy.

Ngoài ra, trong bảng xếp hạng 10 mỹ nhân đẹp nhất châu Á do trang IMDb công bố trước đây, Moon Chae Won đã vinh dự được vinh danh ở thứ hạng 4.