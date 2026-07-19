"Ngọc nữ" hiếm hoi hở bạo, ai ngờ eo chỉ nhỏ hơn 1 gang tay

Không ngờ body của mỹ nhân này lại cháy đến vậy!

Sau thành công của Mưa Đỏ , Lê Hạ Anh trở thành một trong những gương mặt được khán giả yêu thích nhờ nhan sắc ngọt ngào, trong trẻo cùng hình ảnh nữ tính, thanh lịch. Chính vì vậy, body "cháy" của nữ diễn viên mới thực sự được khoe trọn trong loạt ảnh diện bikini cô mới đăng tải mới đây. Đặc biệt, vòng eo nhỏ xíu, mỏng dính đến mức trông mặt trước chỉ hơn một gang tay của ngôi sao Mưa Đỏ cũng khiến nhiều người phải bất ngờ.

Body mảnh mai, quyến rũ của Hạ Anh.

Vòng eo siêu nhỏ của nữ diễn viên.

Hạ Anh lựa chọn 1 bộ bikini tông trắng tối giản, kết hợp cùng chiếc khăn pareo hồng buộc hờ ở hông, vừa nữ tính vừa tăng thêm nét bay bổng cho tổng thể. Thiết kế ôm sát giúp nữ diễn viên khoe trọn vóc dáng mảnh mai, vòng eo nhỏ xíu kết hợp cùng vòng 1 gợi cảm tạo đường cong quyến rũ. Dù sở hữu dáng người nhỏ nhắn nhưng body của Hạ Anh vẫn cân đối và tràn đầy sức sống.

Không chỉ gây chú ý bởi vóc dáng, Hạ Anh còn khiến người đối diện khó rời mắt với visual ngọt ngào như bước ra từ truyện cổ tích. Nữ diễn viên để mái tóc dài đen óng buông xõa tự nhiên, những lọn tóc mềm mại ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn càng tôn lên đường nét thanh tú. Layout trang điểm với lớp nền mỏng, đôi má ửng hồng và son môi tông hồng giúp diện mạo thêm phần trẻ trung, thuần khiết. Làn da trắng mịn bắt sáng dưới ánh nắng toát lên vẻ mong manh, thanh thoát tựa "thần tiên tỷ tỷ" ngoài đời thực.

Nhan sắc ngọt ngào, rạng rỡ của nữ diễn viên.

Netizen dành nhiều lời khen cho sắc vóc của Hạ Anh.

Để duy trì vóc dáng mảnh mai cùng vòng eo siêu nhỏ, Lê Hạ Anh theo đuổi lối sống năng động và ưu tiên các bộ môn giúp siết cơ, cải thiện sự dẻo dai. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên nhiều lần chia sẻ hình ảnh chăm chỉ tập Pilates – bộ môn đang được nhiều mỹ nhân ưa chuộng nhờ khả năng tăng cường sức mạnh vùng cơ trung tâm (core), cải thiện tư thế và tạo đường nét cơ thể thon gọn mà không làm cơ bắp phát triển quá lớn.

Pilates là bộ môn yêu thích để giữ dáng của Hạ Anh.

Sở dĩ loạt ảnh bikini của Lê Hạ Anh khiến nhiều người bất ngờ về vòng eo siêu nhỏ là bởi trước đó, nữ diễn viên vốn rất hiếm khi phô diễn vóc dáng mỗi lần tham dự sự kiện hay xuất hiện trước truyền thông. Mỹ nhân sinh năm 1995 gần như trung thành với hình ảnh thanh lịch, nữ tính thông qua những thiết kế váy nhẹ nhàng, thướt tha. Ngay cả trên thảm đỏ, Hạ Anh cũng ít khi lựa chọn các thiết kế cắt xẻ quá táo bạo.

Dù sở hữu vòng eo siêu nhỏ nhưng Hạ Anh lại ưu ái những thiết kế nữ tính, nhẹ nhàng và thanh lịch hơn là cắt xẻ táo bạo.

Ảnh: FBNV.