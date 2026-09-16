Việt Nam có thêm “tay chơi mới”, chi gần 300 triệu đồng tìm ý tưởng thiết kế xe điện

Đây là công ty mới của ông Nguyễn Văn Thanh, cựu CEO Green SM.

Công ty mới của ông Nguyễn Văn Thanh đang tìm kiếm ý tưởng thiết kế xe máy điện.

Ngày 14/9, ngay sau khi ông Nguyễn Văn Thanh, nhà sáng lập kiêm CEO AVES công bố về việc thành lập doanh nghiệp xe điện, startup này đã đưa ra thông tin tìm kiếm ý tưởng thiết kế cho mẫu xe máy điện đầu tiên thông qua cuộc thi Future Mobility Challenge. Cuộc thi này có tổng giá trị giải thưởng 265 triệu đồng. Thời gian nhận bài từ ngày 21/9 đến 27/10.

Theo AVES, cuộc thi Future Mobility Challenge được chia thành 2 hạng mục. Cụ thể, thiết kế ứng dụng – Professional Design dành cho những người có nền tảng hoặc kinh nghiệm thiết kế. Trong khi đó, thiết kế ý tưởng – Open Concept Design mở rộng cho những người có ý tưởng về xe máy điện nhưng không bắt buộc phải có kỹ năng thiết kế chuyên nghiệp.

Đối tượng tham dự cuộc thi khá rộng, bao gồm nhà thiết kế, kỹ sư, sinh viên, học sinh, người đi làm và những người yêu thích sáng tạo đang sinh sống, học tập hoặc làm việc tại Việt Nam.

Đặc biệt, khác với các cuộc thi, AVES cho phép người dự thi sử dụng AI trong quá trình phát triển ý tưởng, nhất là ở hạng mục thiết kế ý tưởng. AVES lưu ý, AI có thể được dùng để hỗ trợ nghiên cứu, phát triển hoặc minh họa sản phẩm. Tuy nhiên, người tham gia phải khai báo công cụ đã sử dụng và chịu trách nhiệm về tính nguyên bản cũng như quyền sở hữu trí tuệ của tác phẩm.

Future Mobility Challenge dự kiến trao giải vào ngày 5/12

AVES tổ chức cuộc thi Future Mobility Challenge tìm ý tưởng thiết kế xe điện. Ảnh: AVES

Theo AVES, thời gian đăng ký và nộp bài kéo dài từ ngày 21/9 đến 27/10/2026. Các bài dự thi sau đó sẽ được Hội đồng Giám khảo đánh giá và tổ chức bình chọn cộng đồng từ ngày 28/10 đến 4/11.

Đáng chú ý, từ các bài dự thi, Hội đồng Giám khảo sẽ lựa chọn Top 10 để trình bày trực tiếp ý tưởng trước ban giám khảo tại AVES. Kết quả cuối cùng dự kiến được công bố và trao giải ngày 5/12/2026 tại Vietnam Mobility Show 2026.

Cuộc thi Future Mobility Challenge có tổng giá trị giải thưởng 265 triệu đồng, trong đó 175 triệu đồng tiền mặt dành cho hai hạng mục thiết kế và giải bình chọn cộng đồng AVES People's Choice.

Phía AVES cho biết, với những thiết kế có tiềm năng, doanh nghiệp có thể xem xét ứng dụng vào quá trình phát triển sản phẩm thực tế. Theo đó, việc phát triển, chuyển giao hoặc khai thác thương mại sẽ được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận giữa AVES và tác giả theo quy định pháp luật.

AVES dự kiến ra mắt xe máy điện đầu tiên năm 2027

AVES đặt mục tiêu ra mắt những sản phẩm xe điện đầu tiên vào năm 2027. Ảnh: AVES

Việc phát động cuộc thi trên là động thái được đưa ra trong quá trình AVES cụ thể hóa định hướng phát triển xe máy điện, khi startup này đặt mục tiêu đưa những sản phẩm đầu tiên ra thị trường vào mùa hè 2027.

Nếu như mục tiêu ra mắt xe máy điện vào năm 2027 trở thành hiện thực, cuộc đua xe điện ở Việt Nam sẽ có thêm một cái tên mới, bên cạnh doanh nghiệp đình đám như VinFast.

Ngay từ khi thành lập, AVES xác định 3 mảng hoạt động chính gồm xe điện thông minh, năng lượng tái tạo và thiết bị thông minh IoT. Trong giai đoạn đầu, xe điện là nhóm sản phẩm được AVES ưu tiên phát triển và đưa ra thị trường trước. Hai sản phẩm đầu tiên được AVES xác định là xe máy điện và xe đạp điện.

CTCP Công nghệ và Năng lượng xanh AVES được thành lập ngày 9/9/2026, vốn điều lệ là 30 tỷ đồng. Người đại diện theo pháp luật kiêm Giám đốc của AVES là ông Triệu Tuyên Hoàng.

Ông Nguyễn Văn Thanh, nhà sáng lập kiêm CEO AVES, trước đó là Tổng giám đốc CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM, đơn vị vận hành thương hiệu Green SM. Ông Thanh gia nhập Vingroup từ năm 2019, ban đầu giữ vị trí Phó Tổng giám đốc VinBus, sau đó đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc VinFast. Đến tháng 3/2023, ông trở thành Tổng giám đốc GSM. Sau hơn 3 năm đảm nhiệm vị trí này, ông rời cương vị Tổng Giám đốc vào tháng 6/2026.

Đáng chú ý, trong đội ngũ sáng lập AVES còn có ông Lê Hoàng Long, hiện là Đồng sáng lập kiêm Giám đốc Khối Thương mại. Ông Long cũng từng giữ vị trí Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh xe máy điện tại VinFast.



