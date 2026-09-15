Đại gia Đặng Thành Tâm: "Việt Nam không thể chỉ mãi là một công xưởng sản xuất"

Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC), không riêng gì công nghiệp, Việt Nam có tiềm năng rất lớn.

Ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC),chia sẻ tại VNTAX 2026.

Đây là nội dung được ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch KBC chia sẻ tại tọa đàm "Kiến tạo nguồn lực tăng trưởng quốc gia: Vài trò của doanh nghiệp dẫn đầu trong kỷ nguyên mới". Chương trình diễn ra trong khuôn khổ Lễ vinh danh các doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2026 (VNTAX 2026), chiều 15/9.

Đóng thuế là một sứ mệnh và là một phần vinh quang

Tại tọa đàm, PGS. TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, nhận định: "Việc đóng góp cho ngân sách quốc gia qua thuế là một phần vinh quang và phản ánh năng lực của doanh nghiệp, nhưng chỉ dừng ở chỉ số định lượng này thì chưa đủ. Ngoài việc tạo doanh thu và nộp thuế, các doanh nghiệp hàng đầu còn tạo nên vị thế quốc gia, gia tăng năng lực cạnh tranh và kiến tạo các hệ sinh thái phát triển".

PGS phân tích, dù mục tiêu ban đầu của doanh nghiệp là tối ưu hóa hoạt động để tạo ra lợi nhuận, thực tế cho thấy các doanh nghiệp lớn ngày càng hướng tới phục vụ lợi ích xã hội và đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước.

Theo ông, doanh nghiệp còn có thể tạo ra năng lực phát triển cho chính mình và quốc gia thông qua công nghệ, đổi mới sáng tạo, nguồn vốn, kết nối đầu tư, phát triển hệ sinh thái và mở rộng chuỗi giá trị.

Về chính sách thuế, PGS Trần Đình Thiên kỳ vọng sang năm "thuế lại tốt hơn", nhưng không chỉ theo nghĩa số thuế doanh nghiệp đóng góp tăng lên, mà còn phải không tạo rủi ro cho doanh nghiệp và đồng thời vẫn nuôi dưỡng nguồn thu lớn cho đất nước.

PGS. TS Trần Đình Thiên nhận định, đóng thuế là một sứ mệnh và là một phần vinh quang.

Ở góc độ là một trong 200 doanh nghiệp được vinh danh VNTAX 2026, Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) Vũ Thị Hải Phượng cho rằng cần phân biệt giữa doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp kiến tạo giá trị cho quốc gia. Theo bà, doanh nghiệp kiến tạo phải hình thành những năng lực có thể trở thành lợi thế cạnh tranh của nền kinh tế, đặc biệt là về khoa học công nghệ, chuyển đổi số và tri thức.

Đại diện lãnh đạo MB thông tin, MB định vị chiến lược trở thành một doanh nghiệp số và tập đoàn tài chính dẫn đầu thông qua việc xây dựng hệ sinh thái tài chính và kinh doanh nền tảng. Sau 5 năm triển khai, ngân hàng đã đạt được những kết quả cụ thể như phục vụ quy mô gần 40 triệu khách hàng, 90% số lượng khách hàng được phục vụ trên nền tảng số, 99% số lượng giao dịch thực hiện qua kênh số và 60% doanh thu đến từ kênh số.

Theo bà, những chỉ số này cho thấy khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính cho người dân và doanh nghiệp, giúp hoạt động kinh doanh thuận tiện hơn và tối ưu chi phí tuân thủ. Qua đó, MB hướng tới mục tiêu làm động lực kiến tạo, góp phần hoàn thành sứ mệnh đóng góp tăng trưởng 30% GDP trên nền tảng số của quốc gia.

Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) Vũ Thị Hải Phượng, chia sẻ tại tọa đàm.

Trong khi đó, ở góc nhìn thu hút đầu tư, ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) khẳng định doanh nghiệp phát triển công nghiệp cùng với sự phát triển của đất nước.

Ông chia sẻ, KBC khởi đầu từ dự án Khu công nghiệp Quế Võ (Bắc Ninh), và giờ đã mở rộng ra hơn 30 khu công nghiệp trên toàn quốc. Mô hình phát triển hiện nay không chỉ dừng lại ở việc cho thuê đất hay tạo việc làm, mà chuyển hướng sang kiến tạo hệ sinh thái đô thị - công nghiệp đồng bộ bao gồm: Nhà ở, trường học, cơ sở y tế, cơ sở đào tạo và công viên cây xanh.

"Việt Nam không thể chỉ mãi là một công xưởng sản xuất"

Ông Đặng Thành Tâm chia sẻ về câu chuyện của KBC trong phát triển khu công nghiệp ở Việt Nam.

Chủ tịch KBC cho hay: "KBC đã đạt được những thành công nhất định khi mỗi năm thu hút khoảng 10 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài và tạo ra khoảng 75.000 công ăn việc làm mới".

Theo ông, các khu công nghiệp này tập trung thu hút ngành nghề công nghệ cao, đạt tỷ lệ công nghệ cao và suất đầu tư/giá trị gia tăng trên mỗi héc-ta đất ở mức cao nhất. Để đáp ứng xu hướng tăng trưởng xanh, doanh nghiệp cũng đầu tư vào năng lượng xanh và năng lượng tái tạo nhằm tạo ra hệ tuần hoàn bền vững cho các nhà máy. Hiện tại, các sản phẩm sản xuất tại đây (thuộc các tập đoàn như Samsung, Apple, LG) đã được xuất khẩu đi khắp thế giới. Trong giai đoạn tiếp theo, KBC tập trung tham gia các chương trình đổi mới sáng tạo để phát triển các sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam.

Tuy nhiên, ông Đặng Thành Tâm cho rằng, việc phát triển công nghiệp đến một lúc nào đó sẽ chạm ngưỡng, không thể phát triển mãi được.

"Việt Nam không thể chỉ mãi là một công xưởng sản xuất. Vì thế, chúng tôi quyết định chuyển hướng sang phát triển dịch vụ. Việt Nam có tiềm năng rất lớn về dịch vụ và đây cũng là hướng đi giúp tăng thu ngân sách, tăng thuế và tạo ra dòng thu ổn định, bền vững hơn", ông chủ của KBC chia sẻ.

Đồng thời, theo ông Đặng Thành Tâm, tại Hưng Yên, KBC đang đề xuất phối hợp cùng VCCI xây dựng một mô hình mới dựa trên tinh thần Nghị quyết 57 về phát triển công nghệ cao và đột phá công nghệ.

Đặc biệt, KBC đang đề xuất mô hình AI City (Thành phố Trí tuệ nhân tạo). Theo ông, hạt nhân của AI City là các AI Factory (nhà máy AI), bao gồm các trung tâm dữ liệu thế hệ mới.

"Đây không phải là những trung tâm dữ liệu cũ mà là nơi sản sinh ra những bộ óc trí tuệ nhân tạo, trên nền tảng đó xây dựng các khu nhà ở tích hợp công nghệ AI", ông Tâm cho biết.

Ông Tâm cho rằng năng lực của mỗi doanh nghiệp có giới hạn, vì vậy vấn đề quan trọng là làm sao tạo được tính lan tỏa. Đơn cử như khi hàng hóa Việt Nam được lan tỏa ra thế giới, được người dân ở các quốc gia khác sử dụng và đánh giá cao, thì những kết nối đó có thể tạo thêm sức mạnh cho Việt Nam.

Doanh nghiệp kiến tạo giá trị cho quốc gia phải vượt qua bảng cân đối kế toán

Bà Hồ Ngọc Yến Phương, Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tài chính Vietjet, chia sẻ tại tọa đàm.

Với góc độ là một doanh nghiệp hàng không, bà Hồ Ngọc Yến Phương, Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tài chính Vietjet đánh giá, ranh giới giữa doanh nghiệp quy mô lớn và doanh nghiệp kiến tạo giá trị cho quốc gia không nằm ở quy mô đội tàu bay hay doanh thu. Thay vào đó, doanh nghiệp kiến tạo giá trị cho quốc gia phải vượt qua bảng cân đối kế toán và giá trị của chính doanh nghiệp nhằm hướng tới một chuỗi giá trị rộng hơn.

Chẳng hạn, từ ngành hàng không, có việc đào tạo kỹ sư hàng không, làm chủ công nghiệp sản xuất động cơ và xa hơn là kỳ vọng Việt Nam có thể sản xuất tàu bay trong tương lai.

Lấy ví dụ từ Vietjet, bà Phương cho biết, để duy trì mức giá hợp lý, hãng tập trung tối ưu hóa năng suất và quản trị. Thứ nhất, tăng thời gian khai thác tàu bay lên 16–17 giờ/ngày (so với mức 9–10 giờ/ngày của các hãng truyền thống). Thứ hai, thiết kế cấu trúc tàu bay tối ưu số lượng ghế và cung cấp dịch vụ theo nhu cầu thực tế của hành khách. Thứ ba, chủ động huy động nguồn vốn quốc tế lớn, tuân thủ các chuẩn mực an toàn khắt khe (IATA). Cuối cùng, tự chủ năng lực kỹ thuật bảo dưỡng tại chỗ (trừ các dịch vụ thay động cơ hay đại tu lớn) và chủ động đào tạo đội ngũ phi công, tiếp viên.

Thông qua việc kết nối các điểm đến, theo bà, Vietjet không chỉ vận chuyển hành khách mà còn kích cầu du lịch, phát triển hạ tầng hàng không, thúc đẩy giao thương quốc tế và thay đổi thói quen sinh hoạt của người dân.

Tọa đàm thu hút nhiều đại diện doanh nghiệp lớn của Việt Nam.

Theo bà Phương, Vietjet hướng tới xây dựng một tập đoàn hàng không quốc tế. Ngay trong năm nay, doanh nghiệp có kế hoạch xây dựng 3 - 4 công ty liên quan, như công ty bảo hiểm tàu bay.

Đồng thời, Vietjet đang xây dựng học viện hàng không, không chỉ đào tạo tiếp viên, kỹ sư của Vietjet mà có thể mở rộng cho các hãng bay khác. Hãng cũng đang xây dựng các công ty phục vụ dịch vụ mặt đất và có kế hoạch làm việc với các tỉnh để thúc đẩy các chương trình kỹ thuật.

Trong 10 năm tới, theo bà Phương, Vietjet dự kiến có khoảng 100 tàu bay thân rộng và khoảng 300 - 400 tàu bay thân hẹp. Doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu không chỉ đưa khách từ Việt Nam ra thế giới mà còn đặt hãng hàng không tại các quốc gia để phục vụ người dân ở những thị trường đó.

Theo dữ liệu công bố VNTAX 2026, 200 doanh nghiệp trong bảng xếp hạng đã thực nộp gần 989.300 tỷ đồng ngân sách năm 2025. Trong đó, 100 doanh nghiệp tư nhân dẫn đầu đóng góp 390.700 tỷ đồng, tương đương với gần 92% mức nộp của 100 doanh nghiệp Nhà nước.

(Ảnh: BTC)