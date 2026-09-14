Từ ngày 15/9, cầu 2 tầng duy nhất của Hà Nội chính thức cấm nhiều loại xe

Nhiều loại xe sẽ không thể đi qua cây cầu này của Hà Nội kể từ ngày 15/9.

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Để phục vụ thi công trạm cân tải trọng xe phía Bắc cầu Thăng Long giai đoạn 2, Sở Xây dựng TP Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông nút giao phía Bắc đầu cầu Thăng Long từ ngày 15/9 đến 10/11/2026.

Theo đó, Hà Nội cấm toàn bộ xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ từ 2 tấn trở lên và xe ô tô khách từ 16 chỗ trở lên, trừ xe buýt, lưu thông qua cầu Thăng Long trong khoảng thời gian từ 5h đến 24h hằng ngày, trong thời gian từ 15/9 đến 10/11/2026.

Đáng chú ý, các phương tiện khi qua khu vực thi công sẽ được kiểm soát tốc độ, giảm dần xuống tối đa 40 km/h. Các phương tiện cũng sẽ không được dừng, đỗ trong phạm vi rào chắn nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua cầu.

Bên cạnh đó, tại khu vực đầu cầu phía Bắc, thuộc xã Vĩnh Thanh, đơn vị thi công sẽ rào chắn 2 làn đường theo chiều Hà Nội đi Đông Anh trên đoạn dài khoảng 150m. Thời gian thi công dự kiến kéo dài 25 ngày. Do đó, trong thời gian rào chắn, các phương tiện được tổ chức lưu thông hai chiều trên 3 làn đường còn lại. Sở Xây dựng TP Hà Nội cho biết, sau khi hoàn thành và bảo đảm các điều kiện an toàn, 2 làn đường theo chiều Hà Nội đi Đông Anh sẽ được thông xe trở lại.

Đến khi đó, 3 làn đường theo chiều Đông Anh đi Hà Nội được rào chắn để thi công, phương tiện lưu thông hai chiều trên 2 làn đường còn lại. Dự kiến, Toàn bộ thời gian rào chắn, điều chỉnh tổ chức giao thông kéo dài từ ngày 15/9 đến 10/11.

Nhằm hạn chế ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến, Hà Nội sẽ tổ chức phân luồng từ xa đối với xe tải, xe khách thuộc diện hạn chế từ các tỉnh phía Bắc có nhu cầu di chuyển xuống khu vực phía Nam cầu Thăng Long. Theo đó, Các phương tiện được hướng dẫn đi qua cầu Thanh Trì hoặc cầu Vĩnh Thịnh.

Ngoài ra, các tuyến xe khách cố định có điểm đầu, cuối tại Bến xe Mỹ Đình, Yên Nghĩa, Sơn Tây và có lộ trình qua cầu Thăng Long được điều chỉnh tạm thời theo hướng Phạm Văn Đồng - Tân Xuân - An Dương Vương - cầu Nhật Tân và ngược lại.

Tương tự, nhiều tuyến xe khách liên tỉnh từ Bến xe Mỹ Đình đi Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ, Thái Nguyên, Lào Cai, Quảng Ninh… cũng sẽ được điều chỉnh từ hướng cầu Thăng Long sang cầu Nhật Tân, sau đó đi An Dương Vương - Tân Xuân để nhập lại Vành đai 3.

Cầu Thăng Long nhìn từ trên cao. Ảnh: Ngọc Đẹp/ANTT

Đồng thời, Sở Xây dựng gia hạn phương án tổ chức giao thông trên đường Đỗ Mười đến hết ngày 6/10. Riêng phương án tại nút giao phía Bắc đầu cầu Thăng Long phục vụ giai đoạn 1 được gia hạn đến 15/9.

Để phương án điều chỉnh tổ chức giao thông đạt hiệu quả, Sở Xây dựng TP Hà Nội cũng yêu cầu Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông bố trí đầy đủ hệ thống biển báo hiệu từ xa, cách vị trí thi công 500 m, 100 m.

Ngoài ra, tại vị trí thi công, bố trí đầy đủ hệ thống bảo đảm an toàn giao thông; đèn chiếu sáng toàn bộ khu vực công trường, đèn cảnh báo ban đêm đặc biệt là khu vực ra vào công trường; ra khỏi công trường. Đồng thời bảo đảm khoảng cách tối thiểu đoạn chuyển làn theo quy định cho các phương tiện chuyển hướng vòng tránh qua vị trí thi công, ra vào công trường…

Cầu Thăng Long từng là cây cầu dài nhất Việt Nam

Hà Nội cấm xe tải từ 2 tấn, xe khách từ 16 chỗ qua cầu Thăng Long từ ngày 15/9. Ảnh: Cơ quan Báo và PTTH Hà Nội

Cầu Thăng Long là cây cầu thứ 2 bắc qua sông Hồng ở Hà Nội (sau cầu Long Biên), được khởi công xây dựng ngày 26/11/1974, chính thức khánh thành ngày 9/5/1985. Đây là cây cầu được xem là một trong những biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Xô. Đồng thời, cầu Thăng Long cũng từng là một trong những công trình giao thông quy mô lớn nhất Đông Nam Á vào thời điểm xây dựng.

Cầu Thăng Long bắc qua sông Hồng tại Km6+300 tuyến Quốc lộ Nam Thăng Long, giữ vai trò kết nối quan trọng giữa sân bay Nội Bài với khu vực trung tâm Hà Nội. Phần cầu chính bao gồm 15 nhịp dầm thép, mỗi nhịp dài 112m.

Đáng chú ý, cầu Thăng Long có kết cấu hai tầng. Cụ thể, tầng dưới bao gồm 2 tuyến đường sắt khổ 1.435mm cùng 2 làn dành cho xe thô sơ. Trong khi đó, tầng trên rộng 15 m, bố trí 4 làn xe ô tô và lối đi bộ ở hai bên.

Với tổng chiều dài toàn bộ cầu khoảng 10,7 km (bao gồm cả đường dẫn), cầu Thăng Long đã trở thành cây cầu dài nhất Việt Nam (tính ở thời điểm đó). Hơn nữa, cầu cũng được áp dụng những công nghệ hiện đại nhất, xứng danh với tên gọi "công trình thế kỷ", đặc biệt là trong hoàn cảnh Việt Nam lúc bấy giờ.

Từ khi hoàn thành đến nay, sau hơn 40 năm, cầu Thăng Long vẫn là một trong những tuyến giao thông quan trọng của Hà Nội.

Tuy nhiên, trong quá trình khai thác vận hành đến nay, cầu Thăng Long bị xuống cấp, xuất hiện nhiều hư hỏng trên bề mặt cầu. Trên thực tế, năm 2009, cầu Thăng Long được sửa chữa lần đầu tiên. Đến năm 2013, cầu được sửa chữa theo công nghệ Mỹ. Vào năm 2016, Đại học Giao thông Vận tải thí điểm sửa chữa.

Năm 2020, một dự án sửa chữa cầu quy mô lớn được triển khai với các hạng mục đáng chú ý như lắp đặt khoảng 1,4 triệu đinh neo thép, sử dụng 800 tấn thép, 2.000m³ bê tông siêu tính năng và 27.200m² bê tông nhựa polymer. Tổng kinh phí sửa chữa lên tới gần 270 tỷ đồng, với thời gian thi công khoảng 5 tháng. Từ đó khôi phục điều kiện khai thác an toàn và ổn định cho cầu Thăng Long.